LSI: “Votimi për Ruçin ishte një farsë, programi i Edi Ramës një erashkë pa vlerë”

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi: “Ne nuk donim të bëheshim pjesë e kësaj farse, duke patur parasysh që ky proces nuk meriton as votën kundër tonën, sepse është një parlament që është deformuar në raportet e veta, në karriget e tij në sallën e Kuvendit nëpërmjet parave të krimit dhe të drogës, të cilët kanë deformuar vullnetin e shqiptarëve”

Pas përfundimit të seancës së parë parlamentare për këtë legjislaturë, për mediat u prononcua Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi. Ajo iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me mospjesëmarrjen në votimin, nga ku Gramoz Ruçi u zgjodh kreu i ri i Kuvendit, duke thënë se nuk donte të ishte pjesë e një farse. Kryemadhi u shpreh se Ruçi nuk e meritonte as votën kundër, pasi parlamenti ku ai u zgjodh, është i deformuar nga blerja e votave. Ajo ka mohuar totalisht edhe pretendimet e shfaqura nga kryeministri Rama, i cili u shpreh se LSI nuk mori pjesë në votim prej frikës nga rrjedhja e votave. “Ne nuk donim të bëheshim pjesë e kësaj farse, duke patur parasysh që ky proces nuk meriton as votën kundër tonën, sepse është një parlament që është deformuar në raportet e veta, në karriget e tij në sallën e Kuvendit nëpërmjet parave të krimit dhe të drogës, të cilët kanë deformuar vullnetin e shqiptarëve. Kjo është dhe një nga arsyet për të cilën ne nuk morëm pjesë në votim, për të hequr çdo lloj iluzioni dhe çdo lloj gjëje, për të pasur një rezultat të vërtet atë çka ndodh në parlament, dhe për të kuptuar që ajo çka ndodh sot në parlamentin shqiptar do të ndodhi dhe në të ardhmen. Absolutisht nuk kishte asnjë lloj frike rrjedhje votash, sepse deputetët ishin aty, kush të donte mund të shkonte të votonte në mënyrë të hapur. Dy ditë më përpara ne kemi deklaruar se nuk do të marrim pjesë në votim. Ky ishte një vendim i grupit të cilët në mënyrë koshiente, dhe në ndërgjegje të plotë secili nga ne e realizoi”, deklaroi kryetarja e LSI-së. Kryemadhi më tej vendosi theksin tek mungesa e një programi qeverisës nga ana e Edi Ramës, duke e konsideruar atë që iu prezantua në Kuvend si një erashkë të radhës nga ana e PS. Sipas saj është e patolerueshme mënyra sesi Edi Rama do të trajtojë shqiptarët dhe prioritetet e vendit në këtë katër vjeçar qeverisës. “Ne sot u prezantuam edhe me një erashkë, me erashkën e radhës së kryeministrit që na ka paraqitur programin. Ky është programi i qeverisë shqiptare, i cili është thjesht si një fletëpalosje. Ky është edhe vlerësimi që kryeministri i bën jo vetëm Parlamentit, por edhe gjithë shqiptarëve. Ndjej keqardhje për mënyrën dhe për trajtimin që qeveria e ardhshme do ti bëjë jo vetëm parlamentit, jo vetëm deputetëve, por edhe mënyrën se si do trajtojë procesin e integrimit, zhvillimin ekonomik shoqëror dhe kulturor të këtij vendi, dhe aq më shumë sensibilitetet dhe ndjeshmëritë e shqiptarëve, që çdo ditë e më shumë do ta ndjejnë që po u shtrëngohet litari në fyt”, u shpreh Kryemadhi.