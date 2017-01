Luciano Boçi: Urdhri i Nikollës për të shndërruar pedagogët në policë që raportojnë kanabisin, qesharak

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka reaguar me ironi për urdhrin e ri të Ministrisë së Arsimit, i cili kërkon nga mësuesit dhe pedagogët hartimin e një raporti të detajuar për vlerësimin e situatës dhe përmasës së përdorimit të kanabisit nga studentët. Boçi e konsideron si një skandal dhe mufkë të radhës vendimin për përfshirjen e pedagogëve në luftën kundër drogës dhe vënien e tyre në rolin e policëve. Në argumentet kundër që deputeti i PD-së jep për këtë vendim qesharak të Ministrisë së Arsimit, hyn edhe fakti se tashmë pedagogët sipas pretendimit të dyshes Rama-Nikolla duhet që të njohin mirë kanabisin, llojet e tij dhe format e përdorimit. Boçi ironizon këtë përpjekje të dështuar të qeverisë duke u shprehur se tashmë pedagogët përveç informacionit akademik na duhet të përvetësojnë edhe nuhatjen. “Pasi e ndriti me ngrohjen në shkolla, në arsimin parauniversitar e atë universitar, Ministria e Arsimit lëshon një tjetër mufkë! Kot nuk u shpall dhe ministria më qesharake para disa ditësh kjo! Pasi e mbushi vendin anë e kënd me drogë, qeverisja Rama i kërkon Universiteteve Publike, ku “pret gozhdë” nga i ftohti, që në kuadrin e hartimit të Dokumentit strategjik për “Parandalimin e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit”, të hartojnë të dhëna për përmasën e përdorimit të tij tek studentët dhe të planifikojnë masat për parandalimin e tij. Në pamje të parë ndonjërit mund t’i duket rutinë normale, por realisht i bie që: Pedagogët pa përjashtim sipas ministrisë, duhet të njohin mirë kanabisin, llojet e tij, format e përdorimit etj…, se mund ta ngatërrojnë me nemexhikun. Sidomos gratë pedagoge. Madje për këtë mund të pyesin dhe studentët që të kthjellohen mirë. Pas kësaj, sa të futen në auditor, para se të fillojnë mësimin duhet të pyesin: Kush ka kanabis me vete? Kush pi kanabis me pak kafe? Sa rrënjë u mbollën në zonën tuaj? Duhet të jenë dhe vigjilentë biles! Midis studentëve mund të ketë dhe trafikantë. “Lumi fle, hasmi nuk fle”, thotë Partia. Po nuk ja treguan, duhet ta gjejnë vetë me “nuhatje”. Pas kësaj, kush kapet apo e pi, merr 4 si masë parandaluese!? Vetë studentët mund të ngrejnë grupe kontrolli tip gardistësh!? Si dikur pra! Kësaj i bie që tani punën e policisë dhe të qeverisë ta bëjnë pedagogët si “komisarë politikë”. I bie që tani kemi jo pedagogë, por policë-pedagogë, te cilët përpos informacionit akademik, duhet të perfeksionojnë nuhatjen! Dhe po nuk e bën, fajin e mossuksesit e kanë ata, pedagogët. Ja pra, sa po punon e lodhet qeveria jonë, në luftën e ashpër “pa mëshirë” kundër trafikantëve të kanabisit. Hajde shtet për kokë të shtetit hajde!!!? Ky e kap kanabisin me pedagogë. Ka lezet”, tha deputeti demokrat Luçiano Boçi.