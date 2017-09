Lufta anti-kanabis/ “Më në fund ambasadorja Vllahutin pranoi të vërtetën”

Në dy vitet e fundit, vëmendja e opinionit publik, klasës politike dhe institucioneve ndërkombëtare që kanë detyrë të ndërtojnë raporte mbi Shqipërinë ka qenë e vendosur mbi kanabisin dhe gjendjen e rënduar që krimi i organizuar krijoi në vend. Opozita u investua në një betejë të ashpër kundër ekonomisë së drogës, e cila fitoi terren e favorizuar prej bashkëpunimit të qeverisë së Edi Ramës me krerët e karteleve të drogës, të cilët u vendosën në shërbim të politikës kanabiste. Në Tiranë gjatë 2016-ës, zbarkuan një numër i lartë figurash të Parlamentit Europian dhe kryediplomatë të vendeve të unionit, për t’i thënë Edvinit se po e shkatërronte të ardhmen europiane të Shqipërisë duke mbështetur kultivuesit e hashashit. Italia dhe Greqia fqinje i binin kambanave të alarmit për tonelatat e drogës që vinin nga Shqipëria, ndërsa Europa shihte e tmerruar sesi kryeministri bënte sehir dhe lejonte grupet kriminale, deputetët e ministrat që të pasuroheshin prej parave të pista që fitoheshin nga droga. Por në lumin e të gjitha denoncimeve dhe deklaratave kundër linjës që ndiqte qeveria e Edvinit dhe benjamini i tij Tahiri, në Tiranë vetëm një zyrtare e lartë e BE-së guxonte të bënte veshët shurdhë e sytë qorr përballë aktivitetit të paligjshëm që kryhej nën hundën e policisë së Edvinit. Kjo ishte kroatja Romana Vllahutin, e cila pa iu trembur syri hiç vendoste lidhjen personale me kryeministrin Edi Rama në krye të interesave të institucionit që duhet ta drejtonte pa kushtëzime politike. Në deklaratat e saj ambasadorja e BE-së i bënte bisht pyetjeve mbi kanabisin dhe nuk nguronte aspak të shprehte hapur mbështetjen për Partinë Socialiste, ndërkohë që opozita e drejtuar nga Partia Demokratike prej 3 vitesh i shprehte shqetësimin se pushteti po delegohej në duart e bandave të krimit të organizuar. Vllahutin papritur u përfshi edhe në një skandal, teksa u zbulua kontrata noteriale që faktonte blerjen e një rezidence 1 milion e 649 mijë euro në “fshatin e të korruptuarve”, Rolling Hills me fondet e Bashkimit Europian.

Pas gjumit letargjik që Vllahutinit i zgjati më shumë se dy vite, ambasadorja u zgjua dhe ditën e djeshme gjatë punimeve të Shkollës Evropiane Verore në ambientet e Kryesisë së Kuvendit pranoi se kanabisi është një pengesë madhore për Shqipërinë. Pavarësisht se vijoi t’i thurte elozhe reformave të dështuara që u ndërmorën nga “Rilindja”, ambasadorja nuk mund të vazhdonte më gjatë ruajtjen e rendit proteksionist për kanabisin e Edvinit. Në koherencë të plotë me kryeministrin, i cili i dha jetë para pak ditësh një pseudolufte me drogën, edhe Vllahutini dje tha se për çeljen e negociatave, prioriteti kyç vijon të mbetet lufta kundër krimit të organizuar dhe kanabisit. Teksa prioriteti primar i Edi Ramës u arrit me një fitore të blerë me më shumë se 6 milionë euro para të pista më 25 qershor, Vllahutini nuk mund ta shmangte ngazëllimin dhe më në fund ndjeu lehtësim duke treguar të vërtetën që shqetëson Parlamentin Europian.

Lufta anti-kanabis/PD:Më në fund ambasadorja Vllahutin pranoi të vërtetën

Partia Demokratike ka përshëndetur deklaratën e bërë ditën e djeshme nga Ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin, e cila pas një heshtje të gjatë pranoi se kushti kryesor për hapjen e negociatave për integrimin në BE është fitimi i luftës me kultivuesit dhe trafikantët e kanabisit. Në një deklaratë për mediat të selisë blu theksohet se më në fund ambasadorja tha të vërtetën e madhe, të cilën opozita dhe kreu i saj Lulzim Basha e kanë thënë për 3 vite me radhë. Sipas PD-së çështja e integrimit të vendit në BE është duke u penguar prej bashkëjetesës së Edi Ramës me krimin e organizuar dhe drogën. “Partia Demokratike përshëndet deklaratën e Ambasadores së BE-së Vlahutin se çelja e negociatave ka si kusht luftën kundër kanabisit. Më në fund, Ambasadorja u tha shqiptarëve të vërtetën të cilën kryetari Basha dhe Partia Demokratike e ka thënë çdo ditë për tre vjet: nuk mund të ketë çelje negociatash nëse nuk ndalet kanabisi. Kjo do të thotë se ecuria e integrimit europian është mbajtur dhe po mbahet peng nga vetë Edi Rama”, thuhet në deklaratën e PD. Forca kryesore opozitare në këtë njoftim për mediat i kujton ambasadores dhe opinionit publik se zgjedhja e dyshes Ruçi-Xhafaj në dy nga postet më të rëndësishme shtetërore tregon se Edi Rama është i gatshëm të vijojë me platformën e tij kanabiste dhe kriminale. “Fatkeqësisht, me emërimet në krye të Kuvendit dhe të Ministrisë së Brendshme, Edi Rama rikonfirmoi mbështetjen e tij për drogën dhe krimin. Në këto kushte, ka vetëm një mundësi për të ardhmen tonë europiane: të bëhemi të gjithë bashkë kundër drogës dhe krimit”, theksohet në njoftim.