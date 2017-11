Lufta kundër “informalitetit” apo terrori shtetëror kundër popullit

Historia ka treguar se çdo terror shkakton robërimin moral dhe ekonomik të popullit të terrorizuar. Për të sunduar popujt, ky ishte parimi themelorë i diktatorëve si Stalini, Hitleri, Enveri etj, monstra të tilla që vet popujt e botës i kanë hedhur në plehrat e historisë. Për fatin tonë të keq,të Shqipërisë mbarë, një monstër të tillë bolshevike, prodhoi tranzicioni i stërzgjatur në rrugën e vështirë të demokracisë. Kjo monstër tipike enveriste dhe bolshevike me të gjithë parametrat sikur të ringjallej diktatori Enver Hoxha, është Edvin Rama dhe të gjithë këlyshët e kastës komuniste që ka grumbulluar rreth vetes për të sunduar popullin me metodat staliniste. Me ardhjen në pushtet,me zgjedhjet farsë të 23 Qershorit 2013, Edvin Rama pa humbur kohë, organizoi një aksion terrorizues në të gjithë vendin që u pagëzua si “fundi i marrëzisë”. Me në krye Sajmir Tahirin, ministrin e tij “më të suksesshëm” të një qeverisje të një klike bolshevike, lëshoi në të gjithë vendin me një egërsi të stisur lart më shumë se 6000 mijë polic,për të shkatërruar ato që quhen “lojëra të fatit”. Mijëra biznese të tilla u mbyllën përkohësisht me një vandalizëm të paparë. Por shumë shpejt, qindra dhe mijëra biznese të tilla mbinë si kërpudhat pas shiut, pasi Sajmir Tahiri me urdhrin e Edvin Ramës me një makutëri të pangopur, po u zhvasnin nën dorë pronarëve të këtyre bizneseve qindra e mijëra Euro për të mbushur xhepat e uritur të Edvin Ramës. Dhe u mbars mali e polli një mi. -Ne po bëjmë shtet,- ulërinte i sëmuri psiqik i “Rilindjes”, dhe vazhdoi me të ashtuquajturat “reforma” të njëpasnjëshme si ajo për “energjinë elektrike, të ndërtimeve pa leje,të mbrojtjes së pyjeve etj.”.Mijra polic me blloqe gjobash në dorë, dhjetëra fadroma në të katër anët e vendit, ju turrën në mënyrë selektive popullit, duke gjobitur dhe shkatërruar shtëpija dhe biznese rrafsh me tokën, sidomos të atyre që konsideroheshin se “ishin njerëzit e Saliut”. Me qindra djem e vajza të konsideruar si “demokrat”, u larguan nga puna pa asnjë motiv dhe sot kjo qeveri langaraqësh, ka për të paguar jo më pak se 63 milion Euro, me vendim gjykate për njerzit e larguar padrejtësisht nga puna,të gjitha këto parat e taksapaguesve shqiptarë. Njerzit po bredhin nëpër institucionet dhe qeveria nuk i bindet vendimit të gjykatave “për largim të pa drejtë nga puna”dhe aq më pak këta njerëz si pjesë e administratës shtetërore për t’i kthyer në punë. Për një kohë mjaft të shkurtër, të një terrori shtetëror të paparë, lart më shumë se 38 mijë qytetarë sipas raporteve të vet policisë,u arrestuan dhe u burgosën me akuzën se “kishin vjedhur energjinë elektrike”. Qindra policë u angazhuan në një aksion të kundraligjshëm kundër popullit. Mijëra familje të varfra u terrorizuan,mijra fëmijë të uritur,shtuan më tej ushtrinë e njerëzve të uritur të një Shqipërie të varfër deri në dhimbje. Dhe përsëri,-ne po bëjmë shtet,-ulërinte si në jerm i sëmuri psiqik i “Rilindjes”, që i kishte rënë për hise Shqipërisë të bëhej kryeministër, kjo është “policia që duam”. Dhe sot, kur qeveria bolshevike e Edvin Ramës është në grahmat e fundit të një egërsire që po ngordh, duke kafshuar sa majtas e djathtas, në të vertetë po kafshon trupin e molisur të Atdheut. Edvin Rama i gjendur përpara skandaleve të njëpasnjëshme, të një korrupsioni galopant qeveritar ku është e përfshirë e gjithë qeveria e kriminalizuar, po përpiqet që me një terror shtetërorë ku ka angazhuar të gjithë administratën shtetërore, policinë e shtetit dhe të gjithë mekanizmat e tjerë të një shtetit diktatorial,duke i rënë daulles së dalë boje “të luftës kundër informalitetit”, taksidarët e Edvinit po bëjnë kërdinë kundër popullit. Tani ka shpikur të ashtuquajturën “reforma e ujit”.Edhe një reprezalje tjetër kundër shqiptarëve të varfër. Tani nuk ka mbetur tjetër vetëm edhe reforma “për taksën e ajrit”. Shqiptarët duhet të paguajnë kudo dhe për çdo gjë, por vallë me çfarë të paguajnë. Qindra dhe mijëra biznese janë mbyllur, akoma qindra dhe mijëra njerëz po e braktisin Shqipërinë si një tokë e mallkuar.Sipas statistikave,nuk është për t’u çuditur nëse do të vazhdoje kjo katrahurë e një ikje masive, me të vertetë Pandeli Majko i emëruar si “ministër i diasporës” të jetë kryeministri “de fakto” i shqiptarëve, pasi shumica e tyre kan marrë rrugët e mërgimit dhe Edvinit pa mendje në kokë i kanë mbetur vetëm çelsat e kashtës në dorë.I gjithë ky terror shtetërorë,po bëhët për të tërhequr vëmendjen e shqiptarve nga skandalet e qeverisë.Të shqetsuar,institucionet ndërkombëtare kanë ndjekur dhe po e ndjekin Edvin Ramën dhe qeverinë e tijë për t’a ndëshkuar si qeveria më antikombëtare dhe e korruptuar. Sajmir Tahiri,tani si një qen i rrahur,i kapur me fakte në kontrabandën e trafikimit të mijëra tonelatave drogë për në vëndet e tjera të demokracive pëërendimore,ka heshtur dhe nuk ndjehet gjëkundi. Por kur themi Sajmir Tahiri kemi thënë se është Edvin Rama dhe anasjelltas. Janë të përfshirë në krim shtetërorë. Edvin Rama i kapur në panik si urdhërues i kësaj gjëndje katastrofike që e kthej Shqipërinë në një Kolumbi në qëndër të Europës,ka marrë aratisjën nga detyra e tijë kushtetuese. Sa në një cep të Shqipërisë në tjetrin,ky njeriu “që po bënte shtet”, tani sulmon administratën shtetërore sipas tij “të mbushur me njerëz hajdutër dhe grabitqarë që duhen ndëshkuar”.Ajo “policia që duam”e famshme me në krye Sajmir Tahirin paska qenë në të vertetë një polici e lidhur me bandat kriminale të trafikut të drogës në shkallë ndërkombëtare. Por kryetrafikanti në të vërtetë paska qenë Edvin Rama. Këto janë fakte dhe populli është mjaft i zemëruar. Për Shqipërinë, shpresa se Edvin Rama dhe klika e tij do të ndëshkohen dhe për vendin tonë do të fryjë një erë e re,është se ndërkombëtarët,amerikanët kan zbarkuar në Shqipëri. Amerika nuk do të lejojë që populli më proamerikan në botë,që me emrin e Amerikës dhe shpresën tek liria dhe demokracia, mijëra martir të lirisë,u pushkatuan nga regjimi komunist,u pushkatuan pikërisht nga etërit e këtyre pinjollëve të kriminelëve të regjimit komunist në krye të kësaj qeverie të korruptuar, që sot e kanë sjellë Shqipërinë në këtë derexhe. Është një shpresë që i ka mbajtur gjallë shqiptarët si atëherë në vitet e para të pushtimit komunist,se “shpejt do të zbarkojnë anglo-amerikanët dhe do të na shpëtojnë nga regjimi komunist”. Është një popull i varfër deri në dhimbje,një popull i shtypur nga reformat komuniste për një kohë relativisht të gjatë që po i afrohet një shekulli diktaturë dhe neodiktaturë komuniste. Është një popull që nga shtypja dhe terrori shtetërorë bolshevik,ka mbetur moralisht rob i një diktature që vazhdon. Shqiptarët janë tepër të zemëruar me këtë sundimin e klikës bolshevike të Edvin Ramës. Dhe ky zemërim në rritje po shpërthen fuqishëm si një vullkan që për një kohë të gjatë ka akumuluar një lëmsh të zjarrtë,një zjarr që do të bëjë shkrumb e hi njëherë e përgjithmonë komunizmin dhe fosilet e kësaj egërsire, këtë armik për jetë a për vdekje kundër lirisë dhe demokracisë.