Lulzim Basha reagon ashpër kundër projektit betonizues të lulishtes te Parku i Autobusëve

Basha: Përballja me oligarkinë, sfida kryesore e opozitës dhe e njerëzve të ndershëm

Betonizmi i lulishtes së ndodhur në zonën e ish-parkut të autobuzave prej papërgjegjshmërisë dhe makutërisë së Erion Veliajt, është kritikuar ashpër edhe nga Lulzim Basha, në të parin reagim të tij pas deklaratës ku njoftoi ngrirjen e funksioneve në Partinë Demokratike deri në momentin e zhvillimit të zgjedhjeve për kryetarin e ri të partisë. Basha ka reaguar lidhur me çështjen në fjalë nëpërmjet një postimi në Facebook, ku shprehet se më e rëndë se shkatërrimi i kësaj lulishteje është heshtja e medias për protestën e qytetarëve dhe njëkohësisht fshehja e skenave të dhunës mbi qytetarët protestues nga policia. Basha thekson se Veliaj vulosi betonizimin e një prej investimeve të tij, në kohën kur drejtonte Bashkinë e Tiranës, sepse prej betonizimit do të përfitojë miliona euro një nga klientët kryesorë të Edi Ramës. “Lulishtja pranë parkut të autobuzave ishte një nga investimet e mia si kryebashkiak në shërbim të qytetarëve të një prej zonave më të populluara të Tiranës. Erjon Veliaj, vegël e bindur në duart e oligarkisë që sundon vendin, e shkatërroi këto ditë lulishten dhe lejoi betonizimin e saj në favor të Besnik Sulajt, klientit të rëndësishëm të Edi Ramës. Qytetarëve të revoltuar ata iu përgjigjën dje me dhunën e policisë. Edhe më i rëndë qe dhunimi i të drejtave të qytetarëve nga mediat kryesore të vendit të kontrolluara nga oligarkia, të cilat e fshehën protestën dhe dhunën e policisë”, shkruan Basha në Facebook. Ai gjithashtu trajton me shqetësim edhe problemet që ka sjellë për qytetarët shqiptarë mungesa e dritave dhe ujit, e cila sipas Bashës vjen si pasojë e përdorimit të parave publike për të manipuluar votën. Në fund të reagimit të tij, Basha thekson se sfida kryesore e opozitës është ndalja e rrënimit të qyteteve, ekonomisë dhe së ardhmes së vendit. “Ndërkohë, Shqipëria po përjeton këto ditë mungesë dritash dhe uji, sepse paratë publike u përdorën për të manipuluar votën dhe jo për të blerë energji për njerëzit. Pushteti oligarkik herët a vonë degjeneron në pushtet të dhunës dhe të errësirës. Përballja me të është sot sfida kryesore e opozitës dhe e të gjithë njerëzve të ndershëm për të ndalur rrënimin e qyteteve, të ekonomisë dhe të ardhmes tonë”, përfundon Basha postimin e tij.

Ish kryeministri Berisha: Ndal dhunës ndaj qytetarëve për pallatin e ‘Noriegës’ dhe ‘Lal Plehut’

Ndërkohë që protesta e qytetarëve kundër lejes së ndërtimit të kryebashkiakut Erion Veliajn, për kthimin e parkut të fëmijëve në shesh ndërtimi vazhdon, policia ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Ish-kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje policisë që të ndalë dhunën ndaj qytetarëve. “Ndal dhunës ndaj qytetarëve!Noriega dhe Lal plehu, dajak policesk qytetarëve, që mbrojnë parkun e fëmijëve të tyre nga pallatet e mafies së betonit të Ramës dhe Lal plehut”, shkruan Berisha.