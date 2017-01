Malësitë e varfra të Përrenjasit, të rrënuara nga moti i acartë dhe braktisja e qeverisë  

Sekretari për Aksionin Qytetar, Ervin Salianji: “Jemi në mbështetje të banorëve të zonave të bllokuara. Keq menaxhimi i qeverisë ka bërë që fshatrat e Librazhdit të jenë të bllokuara për shkak të mos shpalljes së situatës së emergjencës, apo të një emergjence artificiale të krijuar nga qeveria në ekrane në Tiranë”

Zonat e varfra, pa punë dhe pa asnjë mundësi zhvillimi në Stravaj të Përrenjasit, kanë pësuar një goditje të rënda nga moti i acartë i këtyre ditëve që ka sjellë izolim total. Ndërkohë, banorët e këtyre zonave nuk kanë marrë asnjë shërbim, ndihmë apo përkujdesje nga qeveria prej një jave. Drejtuesit e Partisë Demokratike prej ditësh kanë zbritur në terren për të parë më nga afër situatën, dhe se si ky mot i acartë e ka vështirësuar jetën e banorëve të zonave rurale. Sipas Sekretarit për Aksionin Qytetar, Ervin Salianji kjo qeveri nuk ka marrë asnjë masë konkrete për t’i ardhur në ndihmë këtyre banorëve, ku edhe shërbimi mjekësorë merret vetëm njëherë në katër ditë. Ndër të tjera ai shton se bllokimi i rrugëve ka ardhur si pasojë e mospërfilljes së qeverisë, e cila si gjithnjë ndaj katastrofave natyrore di të sillet veç në këtë mënyrë. Ky indiferentizëm ka sjell dëme të mëdha ekonomike dhe sociale për ato familje që janë prekur. Mjafton të përmendim që vetëm një muaj më parë i gjithë vendi u përmbyt, e kreu i qeverisë shkonte të New Yorkun e pasur për të çelur ekspozitën e shkarravinave qindra milionëshe. “Jemi në mbështetje të banorëve të zonave të bllokuara dhe me probleme për shkak të motit të acartë të këtyre ditëve. Ndryshe nga herët e tjera ku këto zona mbulohen edhe më shumë me borë, keq menaxhimi i qeverisë ka bërë që fshatrat e Librazhdit, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, të jenë të bllokuara për shkak të mos shpalljes së situatës së emergjencës, apo të një emergjence artificiale të krijuar nga qeveria në ekrane në Tiranë. Këtu njëherë në katër ditë ka mjek dhe një nga banorët tha se duhet të sëmuresh me grafik në këto fshatra”- ka thënë Salianji para banorëve të zonës së Stravaj-it. Reshjet dëborës këto ditë kanë nxjerrë në ditë të palarat e kësaj qeverie të pisët. Një tjetër problem ka qenë edhe rrjeti elektrik, ku sipas Salianjit dhe banorëve edhe ato përmisime të rrjetit që janë bërë u mundësuan falë elektricistëve profesionistë, e jo nga punëtorët e OSHE-së. Ku ky institucion në këto ditë është kujdesur vetëm për të rritur çmimin e energjisë dhe mbifaturimin e saj, për këtë vepër të mirë Ministri i Energjitikës, Damian Gjiknuri, bëri me dije se operatorët e OSHE-së do të përfitojnë edhe shpërblim. Domethënë me paratë e taksapaguesve Gjiknuri do të kënaqë punëtorët e partisë. “Ka dështuar edhe sistemi dhe rrjeti elektrik në Shqipëri. Në fshatra elektriçistët profesionistë që kanë mbetur pa punë dhe nuk punojnë për OSHEE-në, kanë bërë të mundur lidhjen me energji elektrike. OSHEE vetëm ka rritur çmimin e energjisë, ka rritur kostot për qytetarët dhe u ka marrë me kërbaç qindarkat e fundit. Nuk ka investuar për rrjet por i ka kaluar investimet për fasada. Kjo është situata në të cilën ndodhet sot Shqipëria, një situatë e kapitullimit të shtetit dhe qeverisë, të propagandës dhe fjalëve boshe në televizione dhe të mbetjes në varfëri të madhe për qytetarët shqiptarët”, tha Salianji.

Banori i Stravajt: “Jam banor i kësaj zone dhe kam studiuar në universitet. Nuk po arrij të gjej një vend pune. Kudo që drejtohem më kërkojnë teserën e partisë, apo drejtori që të kërkon lekë”, shprehet një i ri i papunë.

Banor: “Mjeku na vjen një herë në disa ditë. Nuk mund të sëmuresh sot, por ditën që vjen mjeku”, thotë një kryefamiljar. Banor:“Nuk kemi asnjë përkrahje. Nuk kemi as tokë. Marr vetëm 50 mijë lekë të vjetra asistencë. Pavarësisht se çar thotë ministri, unë e vuaj vetë. Jemi 4 vetë në shtëpi vec me këtë asistencë”, ankohet një banor i zonës. Të gjithë këto ankesa tregojnë realitetin shqiptarë, dhe mënyrat që kjo qeveri shërben për mbijetese. Në shtetin tonë vazhdon të vlejë shprehja e shkrimtari të madh Viktor Hygoi, ku tek romani “ Të Mjerët” citon se në shekullin XIX në Francën qeveria e atëhershme të vidhje një bukë të dënonte me dhjetë vite burg, ndërsa të grabisje një bankë të bënte senator. Pikërisht kjo është edhe drejtësia që vendos Edi Rama me shokë, ku grabitësit posedojnë pozicionin e ministrit dhe deputetit.