Mandati i dytë i Ramës, prokuroria

Në panik nga falimentimi i qeverisjes, Edi Rama ka shkallmuar rregullat e logjikës dhe në video-monologun e fundjavës shpalli se ka miliarda dollarë që do t’i investojë, në rast se shqiptarët do ta rimandatojnë si kryeministër. Shifrat qesharake s’e fshehin panikun e as pamundësinë për të ricikluar mashtrimet e vjetra, nën ambalazhin e gënjeshtrave të reja. Në kulmin e krizës brenda koalicionit, e vetmja garanci për publikun është fakti se mandati i dytë i Ramës është Prokuroria dhe hetimi i thelluar i saj

Tashmë që zgjedhjet janë në prag, Rama është duke eksploruar fronte të reja mashtrimi, për t’ia servirur qytetarëve shqiptarë, pas një mandati të përqendruar tek pasurimi i xhepave personal dhe klientelës. Në videomonologun e djeshëm, Rama foli për një program të ri ekonomik të vendit, paçka se financat janë gropë prej korrupsionit në masë që ka përhapur rilindja, si mënyrën më të shpejtë të përvetësimit të taksave të shqiptarëve. Në videomonologun e regjistruar, (pasi kryeministri ndodhet në Firence për hesap të pasionit të tij, ndërsa pritet që shumë shpejtë të hap një tjetër ekspozitë me piktura në patronazhin e Casamontëve), Rama përmendi një marrëveshje me FMN në vlerën e 1 miliardë dollarëve, shumë kjo që sipas krye mashtruesit do të përkthehet në vepra publike. Ç’bëri kryeministri në një mandat qeverisës, që kërkon një tjetër mandat për të investuar në vepra publike? Në këtë mandat, Rama jo vetëm që nuk shtroi asnjë kilometër rrugë, shkollë të re, apo një spital të ri, por edhe ato që ishin të lënë përgjysmë nga qeveria e ish kryeministrit Berisha vazhdojnë të qëndrojnë të papërfunduara. Me Ramën, shqiptarët ndodhen nën pushtetin e varfërisë, klithmat e skamjes dhe brengën e papunësisë. Tre komponentë të miksuar që e kanë deprimuar këtë popull dhe e kanë bërë të humbasë besimin tek aftësitë dhe forca për t’u ri ngritur, sa kohë gjenden nën pushtetin e bandave. Shqipëria e Edi Ramës kryeministër, përveçse ka humbur kredibilitetin që krijoi në sytë e shqiptarëve, është përpirë nga llava e mijëra të papunëve dhe mijëra të tjerëve të gjendur të pashpresë për të dalë prej varfërisë. Rama erdhi në pushtet duke premtuar 300 mijë vende pune, rroga më të larta dhe shërbime publike falas. Fati i keq i këtij populli donte që asnjë prej qindra premtimeve të kryeministrit më dështak në historinë e shtetit shqiptar të mos mbahej dhe që shqiptarët të precipitonin deri tek grahmat e fundit, sepse po japin shpirt nga mosushqyerja. Varfëria dhe ndjenja e pamundësisë që është kultivuar në mesin e shqiptarëve është produkt i fabrikuar drejtpërdrejtë nga duart dhe mendja e një të korruptuari si Edi Rama, që mendon se populli ushqehet me premtime boshe, siç edhe po bën në prag fushate elektorale. Tashmë që është i bindur se shqiptarët nuk mashtrohen, ai po hedh në treg programin e investimeve galoponte që sikur do ndrisin vendin. Edvini dhe klika e tij e oligarkisë dhe sahanlëpirësve që e drejtoi Shqipërinë drejt ngrehinës fiskale dhe e “zhveshi” këtë popull duke i marrë edhe qindarkën e fundit, kurrsesi nuk mund t’i mashtrojë me shifra prej miliardësh, pasi shqiptarët sot më shumë se kurrë janë të bindur për të keqen që i qëndron mbi krye. “ Pinoku” i shqiptarëve ka braktisur të ardhmen e shqiptarëve, miliardat që promovon nuk janë veçse shenjë e panikut nga vota qytetare. A ka njeri që i ka tradhtuar më shumë shqiptarët sesa Edi Rama që u premtoi 300 mijë vende pune dhe i nisi 500 mijë, refugjatë? A ka njeri që i ka tradhtuar më shumë shqiptarët se sa Edi Rama që u mori votën për shëndetësi falas dhe e ka katandisur shëndetësinë në gjendje mesjetare? Sepse milionat që duhet të shkojnë për përmirësimin e shërbimit, për ilaçet më bazike, i merr Vilma Nushi dhe i ndan në fshehtësi me Edi Ramën dhe me shpurën e tij të korruptuar. A ka tradhti më të madhe se sa të vish në pushtet duke përdorur si kalë beteje ndalimin e importit të mbetjeve dhe në momentin më të parë t’i kthesh kurrizin e të rikthesh mbetjet? A ka tradhti më të madhe sesa t’i premtosh popullit se do t’u ulen taksash dhe t’ua rrisësh taksat me kriminelët në qafë?A ka tradhti më të madhe për popullin se sa të marrësh milionat, miliardat e buxhetit që i vjel me taksat e rritura, me faturat e rritura dhe popullin ta lësh para tre alternativave; varfëri absolute, burg ose emigracion? A ka tradhti më të madhe se sa të skllavërosh popullin tënd me të keqen më të madhe që ka njohur ky vend, që është mbjellja, kultivimi dhe trafiku i drogës? Edi Rama nuk ka asnjë bilanc, asnjë premtim të mbajtur, ka veç keqqeverisje. Ndërsa po vjen përballja me qytetarët ai ka filluar sërish me mashtrimet e tij për t’ua hedhur shqiptarëve. Por tashmë, nuk ka shqiptar që e beson më Edi Ramën dhe bandën e tij të hajdutëve në pushtet. Ndaj platformat me miliarda të kapobanditit shqiptar nuk ngjallin asnjë ndjesi tek shqiptarët, përveçse nxjerrin zbuluar atë të vet, të zënë në panik nga refuzimi masiv me votë që do të ndodh në Qershor.

Meli Fasko