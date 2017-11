Manjani: I kapuri nga krimi po tenton të gjejë alibi për të fshehur kanabizimin

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani kritikon kryeministrin për citimin e emrave të biznesmenëve

Akuzave të kryeopozitarit Lulzim Basha për lidhjet me krimin dhe vullnetin e qeverisë për të pastruar paratë e pista të drogës nëpërmjet skemës së koncesioneve dhe PPP-ve, kryeministri Edi Rama u mundua t’i shmangej duke përmendur emrin e disa biznesmenëve të njohur në vend dhe për të justifikuar me ta skemat për zhvillimin ekonomik që ka hartuar kjo mazhorancë. Pikërisht, lidhur me këto citime të Ramës, ka reaguar në rrjetet sociale, ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, i cili thotë se kryeministrit përdori një alibi me emra që s’kanë lidhje me krimin për të fshehur kanabizimin e vendit. “Si të gjithë të kapurit në flagrancë në krim, krijon alibi me emra njerëzish që s’kanë lidhje me krimin! Jua përdor emrat biznesmenëve për të fshehur kanabizimin. Kjo quhet poshtërsi! Asnjëri nga ata biznesmenë nuk ja zë emrin atij edhe kur kanë nevojë! Ka vërtetë hall të madh!”, shkruan Manjani në Twitter.

Spahiu: Të mos presim qeverinë, por të bëhemi bashkë për Statusin e Minatorit

Në parlament është diskutuar ditën e djeshme projekt buxheti për vitin 2018, ku ka pasur përplasje të shumta midis qeverisë dhe opozitës, por ende pa nisur seanca plenare deputeti i LSI, Përparim Spahiu i bëri thirrje kolegëve të tij që të bashkohen për të kaluar njëherë e përgjithmonë në Parlament draftin për Statusin e Minatorit. Deputeti i Dibrës në një postim në Facebook shprehet se nëse do presin qeverinë as këtë janar dhe as janarin tjetër s’do e zgjidhin këtë problem. Apeli i Spahiut për një shtresë të nënvlerësuar të shoqërisë shqiptare siç janë minatorët, vjen vetëm një ditë pasi një 20 vjeçar humbi jetën në mënyrë tragjike në galeritë e kromit në Bulqizë. “Mos turbulloni ujerat kot…. E kam thënë që në momentin e parë që drafti për Statusin e Minatorit është ai i dakortësuar mes sindikatave. Un thjesht e nxora nga sirtarët. Jemi të gjithë parimisht dakord. Ejani bëhemi bashkë në komision, e diskutojmë nen për nen dhe e mbyllim këtë histori. Statusin e Minatorit e kalon Parlamenti, po pritëm Qeverinë harrojeni, jo ky Janar por as dhjetë të tjerë s’do ta zgjidhin si problem”, shprehet Spahiu.