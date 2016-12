“Masterplani i Betonizimit”, dhurata e Veliajt dhe Ramës për festat e fundvitit

Faktet që e paraqesin Erion Veliajn si një kopje të shëmtuar të shefit të tij dështak Edi Rama janë më se të dukshme pasi linja e veprimeve të atij që i premtoi kryeqytetasve mirëqenie, taksa më të ulëta, më pak ndërtime dhe më shumë gjelbërim, në thelb është e orientuar drejt ideologjisë së 20 përqindëshit, që aplikoi për 12 vite frymëzuesi i tij shpirtëror, tashmë kryeministër

Faktet që e paraqesin Erion Veliajn si një kopje të shëmtuar të shefit të tij dështak Edi Rama janë më se të dukshme pasi linja e veprimeve të atij që i premtoi kryeqytetasve mirëqenie, taksa më të ulëta, më pak ndërtime dhe më shumë gjelbërim, në thelb është e orientuar drejt ideologjisë së 20 përqindëshit, që aplikoi për 12 vite frymëzuesi i tij shpirtëror, tashmë kryeministër. Madje përveç fakteve që hedhin dritë mbi ngjashmërinë e politikave dhe sjelljes së Veliajt me ato të Ramës, nuk mungojnë as elementët që na e paraqesin “kryefikun” e Tiranës si një lodër në duart e Edvinit, e përdorur prej tij me qëllimin e aplikimit të skemave të vjedhjes dhe betonizimit të kryeqytetit, të cilat ai nuk nguroi t’i konkretizonte për 3 mandate në krye të bashkisë. Për Edi Ramën, që njihet si një zhvatës i certifikuar dhe me “eksperiencë” i parasë publike, Erioni në krye të Bashkisë së Tiranës shërben si asi nën mëngë, pra ajo kartë të cilën kryeministri mund ta luajë atëherë kur përmbushja e synimeve dhe dëshirave të veta vendoset në rrezik. Niveli i babëzisë së Edvinit është i papërshkrueshëm, sepse po e shpreh hapur tashmë se nuk i mjaftuan 12 vite në krye të Bashkisë së Tiranës dhe katër të tilla në kryeministri për të përmbushur qejfet personale dhe të klikës së organizuar që mban rreth vetes, por do t’i marrë ditë nga jetët e tyre banorëve të kryeqytetit edhe në 30 vitet e ardhshme, pasi ka mandatuar Veliajn që të konkretizojë atë që hajdutët e shekullit të 21 preferojnë ta quajnë Masterplani i Tiranës. Kështu pra “Lali Eri” i urdhëruar nga idhulli i tij Edvini, ka marrë përsipër që ta shtrijë politikën e betonizmit të Tiranës edhe në 30 vitet e ardhshme, dhe për ta bërë sa më të pranueshme për opinionin publik këtë ide të çartur të tij, po e shet nëpërmjet propagandës mediatike sikur do të konkretizohet pas dëgjesave publike që do të bëhen me qytetarët. Por e vërtetat është shokuese dhe një mashtrim i pastër i përgatitur nën hundën e kryeqytetasve, që nuk kanë nuhatur asesi lojën e zezë, të cilën kryebashkiaku i tyre ua u shet si arritje dhe projekt të kthimit të Tiranës në metropol. Kështu pra Erion Veliaj, i dyti hajdut më i madh i parasë publike pas Edi Ramës, së pari në shkelje të plotë të ligjit dhe pa bërë fare publik masterplanin që do të diskutohet në dëgjesat me qytetarët ka njoftuar se këto dëgjesa kanë nisur këtë javë. Së dyti Veliaj po përpiqet në çdo mënyrë që të shmangë diskutimet mbi këtë plan të dytë betonizmi të Tiranës të hartuar nën hyqmin e Edi Ramës, pasi në shkelje të ligjit duke mos i dhënë këshilltarëve bashkiakë asnjë kopje të masterplanit, për të cilin duhet të diskutojnë, shkon dhe i informon për një nga të ashtuquajtuar dëgjesat ditën e shtunë, duke mos i lënë kohë për tu përgatitur në lidhje me diskutimin. Së treti, dëgjesat publike për masterplanin e Tiranës po realizohen në sallat e hoteleve private të oligarkëve dhe janë fiktive, sepse sallat janë të mbushura me njerëzit e paguar të partisë dhe jo me banorët e grupet e interesit, të cilat është e rëndësishme që ti dëgjosh pasi janë ato që luftojnë çdo ditë me zhulin, baltën, betonin, taksat e larta dhe varfërinë që i kanë bërë peshqesh dyshja Rama-Veliaj. Qytetarët e Tiranës, të cilët duhet të ishin zëri më i rëndësishëm që do të influenconte edhe ndryshimet e nevojshme në këtë projekt 30 vjeçar të përgatitur nga klienti i Ramës Stefano Boeri, në të vërtetë me anë të veprimeve antiligjore të Veliajt fillimisht nuk dinë se për çfarë duhet të diskutojnë konkretisht dhe së dyti që është edhe më flagrante po lihen jashtë diskutimeve, sepse dëgjesat janë privilegj vetëm i të ftuarve të kryebashkiakut dhe anëtarëve me teserë partie. I katërti, por jo i fundit për nga rëndësia është fakti se masterplani, i zhytur në lumin e dyshimeve për korrupsion dhe klientelizëm do të votohet nga Këshilli Bashkiak më 29 dhjetor 2016, që do të thotë se Veliaj në ditët e festave, kur qytetarët anashkalojnë çdo gjë tjetër përveç gëzimit familjar, do të vulosë planin e shkatërrimit të kryeqytetit. Kukulla e Edi Ramës në krye të Bashkisë së Tiranës duket se ditët e festave i ka të preferuarat e tij pasi, njësoj si vitin e kaluar ku më datë 30 dhjetor vulosi vjedhjen që do t’i bëhej qytetarëve me rritjen e çmimit të biletës për transportin urban, ka marrë përsipër që ditët e fundit të këtij dhjetori të vulosë marrëveshjen e betonit me studion UNILAB të Stefano Boerit, për t’i nxirë jetën e për të vjedhur edhe për 30 vite të tjera qytetarët.