Mazhoranca e krimit vendos t’i mbyllë gojën opozitës

Mazhoranca e krimit duke mos dashur të dëgjoj të vërtetat e mëdha mbi qeverisjen korruptive, nis bllokimin në Kuvend të deputetëve demokratë. Ditën e djeshme, Byroja e Kuvendit përjashtoi me 5 ditë, nënkryetarin Edi Paloka dhe me 10 ditë deputetin Flamur Noka. Përmes këtij veprimi, mazhoranca synon t’i mbyll gojën opozitës, ndërsa aferat e tyre janë më tepër zbuluar sesa mbuluar. Nuk është hera e parë ku deputetët socialistë, duke shfrytëzuar avantazhin e votës vendosin të bllokojnë opozitën. Edhe më herët përmes mekanizimit të votës, deputetët demokratë janë përjashtuar nga Kuvendi. Kjo mazhorancë duke mos dashur t’i denoncohen aferat përdor bllokimin si formë frenimi. Lidhur me këtë ‘asgjësim’ që po i bëhet opozitës ka reaguar edhe nënkryetari i këtij institucioni si dhe nënkryetari i PD-së, Edmond Spaho. Sipas Spahos, përjashtimi i Edi Palokës, 5 ditë nga Kuvendit, është një demonstrim se kjo Byro është shndërruar në plotësuese të tekave të PS-së, ndërsa me sjelljet, veprimet dhe vendimet e saj, mazhoranca po tenton t’i mbyllë gojën opozitës në Kuvend.“Nuk prisnim ndonjë surprizë. Vendimi i Byrosë ishte i parashikuar. Byroja është kthyer në plotësuese të tekave të PS, nëpërmjet mekanizmit të votës. Morën vendim për të përjashtuar Edi Palokën, por theksuam se në këtë mënyrë po e keqadministrojnë dhe po e kthejnë seancën parlamentare në një ambient për ti mbyllur gojën opozitës. Paloka u dënua sepse kërkoi sqarime për moszbatimin e rregullores. Kjo mënyrë gjykimi është anakronike. Dihet se edhe në raste të tjera të mëparshme, është vendosur në favor të grupit parlamentar ët PS-së. I kërkova të heqin dorë, nga praktika të tilla që nëpërmjet 2 – 3 ministrave ti heqin opozitës të drejtën e fjalës në Kuvend”, u shpreh Spaho.

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Arben Ristani: Çfarë do bëjë byroja, ka ndërmend të përjashtojë popullin/ PD ka ironizuar me vendimin e Byrosë së Kuvendit, për përjashtimin 5 ditë, të kreut të këtij grupi parlamentar, nga punimet e Kuvendit. “Çfarë do bëjë byroja, do përjashtojë popullin?”, ka ironizuar Ristani. Sipas tij, Paloka s’bëri asgjë më shumë se sa nuk lejoi kampionët e korrupsionit, që sikurse kanë vjedhur miliona me tendera e koncesione, të vidhnin edhe foltoren e Kuvendit. “Çfarë do bëjë byroja, do përjashtojë popullin? Byroja e Kuvendit, si bijëz besnike e byrosë së dikurshme, përjashtoi sot kryetarin e grupit parlamentar të PD-së, Edi Paloka, i cili nuk lejoi një tjetër abuzim të Ilir Beqajs, kësaj radhe në Kuvend, kur kërkoi me arrogance të vjedhë edhe foltoren e parlamentit. Pasi ka vjedhur miliona euro në shëndetësi, pasi ka vjedhur miliona euro me firmën e tij private që kap çdo tender të qeverisë, pasi trafikon vendet e punës sipas interesit personal dhe të partisë, Ilir Beqaj, kampioni i korrupsionit të Edi Ramës, tentoi të vjedhë dhe fjalën në parlament. Reagimi i Edi Palokës është thjesht shprehja, pasqyrimi i revoltës së popullit për këtë simbol të hajdutërisë dhe abuzimit.

Populli është në revoltë ndaj Beqajs, ndaj Ramës, dhe ndaj kusarëve të tij. Siç doli sot në rrugë dhe tentoi ti bllokojë rrugën drejt zyrës ku ndan koncesionet dhe milionat me klientët e tij.

Çfarë do bëjë byroja, ka ndërmend të përjashtojë popullin”, shkruan Ristani.