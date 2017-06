Media ndërkombëtare/The Telegraph: “Milionat dhe misteret e çiftit Blair, si këshilltarë të kryeministrave autokratë dhe Edi Ramës”

E përditshmja britanike The Telegraph shkroi pak ditë më parë për fitimet marramendëse të Cherie Blair, bashkëshortes së Tony Blair, ish-kryeministrit së Britanisë dhe këshilltarit e mikut të kryeministrit Edi Rama. Kontratat e majme të Zonjës Blair dhe firmës së saj ligjore janë nënshkruar me qeveritë e vendeve autokrate si Kazakistani e Maldive, apo dhe me vende si Shqipëria, raporton exit. Omnia Strategy, e themeluar në vitin 2011, me zyra në Londër dhe Ëashington, pretendon se është një “firmë ndërkombëtare ligjore që ofron këshillime strategjike për qeveritë, korporata dhe klientë privatë.” Drejtuesja e kompanisë Cherie Blair bëri karrierë në fillim si avokate e të drejtëve të njeriut, por e braktisi këtë fushë për t’u fokusuar tek ngritja e firmës ndërkombëtare ligjore. Faturat e firmës Omnia Strategy tregojnë se firma ka përfituar 1,6 milionë paund cash në prill 2015, gjashtë fish më shumë se të ardhurat e një viti më parë. Në vitin 2014, firma fitoi vetëm 263 mijë paund cash. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e të ardhurave që mund të bëhen publike, pasi firma nuk detyrohet nga ligjet britanike për të bërë publike fitimet e saj. Në shumë raste, firma është kritikuar publikisht se ka punuar për regjime autokrate, por dhe se në mënyrë jo shumë transparente ka arritur të përfitojë kontrata të majme me vende ku bashkëshorti i saj Tony Blair punon si këshilltar, si në rastin e Kazakistanit apo Shqipërisë. Në vitin 2014, Zonja Blair këshilloi Ministrinë e Drejtësisë të Kazakistanit për një rishikim të “traktateve dypalëshe të investimeve” në këmbim të një fature prej 500 mijë paundësh. Vetë Tony Blair është këshilltar i sundimtarit autokrat të Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, marrëveshje nga e cila ka arritur të përfitojë deri në 7 milionë paund. Në Shqipëri, firma e Zonjës Blair ka siguruar dy kontrata me vlerë rreth 800 mijë paund, ndërkohë që pagesa e Zotit Blair si këshilltar i Kryeministrit Rama nuk është bërë asnjëherë publike. Omnia Strategy është sulmuar dhe pak javë më parë pasi në media u publikua lajme se firma paguhej 2 mijë paund në ditë për të përfaqësuar presidentin e Maldiveve, Abdulaa Yameen, i cili akuzohet për burgimin e më shumë se 1700 aktivistëve opozitare. Zonja Blair nuk ka pranuar të bëjë asnjë deklaratë lidhur me këto kontrata. Çifti Blair, që prej vitit 2007 kur Tony Blair la zyrën e kryeministrisë, kanë arritur një pasuri prej 60 milionë paundësh edhe pse këto shifra nuk janë pranuar asnjëherë publikisht nga ata. Pasuria e tyre e vërtetë është e vështirë të llogaritet duke qenë se Tony Blair ka ngritur një rrjet të gjerë kompanish që maskojnë fitimet reale nga këshillimi dhe mbrojtja e qeverive, kryesisht atyre autokrate.