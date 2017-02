Mediat ndërkombëtare pasqyrojnë protestën e opozitës shqiptare:“Basha kërkon zgjedhje të lira”

Agjencitë kryesore ndërkombëtare të lajmeve kanë pasqyruar gjerësisht protestën e organizuar nga opozita shqiptare kundër qeverisë. Që nga Associated Press e deri tek Ansa, titulli i tyre ishte thuajse i njëjtë: “Opozita shqiptare në protestë për zgjedhje të lira, kërkon t’i jepet fund korrupsionit”. Duke cituar, kryetarin e partisë Demokratike, Lulzim Basha, Associated Press shkruan se protesta do të vazhdojë deri në rrëzimin e pushtetit. “Lulzim Basha drejtoi një protestë përpara mijëra mbështetësve duke akuzuar qeverinë e drejtuar nga socialistët se po përpiqet të manipulojë procesin zgjedhor”, shkruan agjencia ndërkombëtare e lajmeve. Sipas Associated Press, zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit shikohen me shumë vëmendje pasi luajnë një rol kryesor në marrjen e aprovimit për hapjen e bisedimeve për anëtarësim në BE. Por kjo media nënvizon se në kohën post-komuniste, zgjedhjet në Shqipëri nuk janë cilësuar kurrë si plotësisht të lira dhe të ndershme nga vëzhguesit ndërkombëtarë. Ndërkohë, pasqyrimi i Associated Press është shpërndarë edhe nga Uashington Post, Foks Njuz e shumë media të tjera. Ndërsa Rojters shkruan se vendi ynë ka një histori të gjatë më rezultate zgjedhore të kontestuara. Gjithashtu përmend kërkesën e Partisë Demokratike për zgjedhje të lira dhe qeveri teknike. Për numrin e protestuesve, Rojters shkruan se mbi 10 mijë veta ishin të pranishëm. Kjo agjenci ndërkombëtare e lajmeve thekson se qeveria e kryeministrit Rama ka mbajtur një rritje ekonomike të qëndrueshme, e ndihmuar edhe nga programi i Fondit Monetar Ndërkombëtar.Gjithashtu citohen kërkesat e PD-së ndaj qeverisë për të implementuar rekomandimet e OSBA-së dhe votimin elektronik. Agjencia italiane e lajmeve, Ansa, përcjell protestën duke shkruar se në të morën pjesë mijëra persona. Dojçe Vele e përcjell ngjarjen duke sjellë në vëmendje shqetësimet e BE-së në lidhje me zgjedhjet parlamentare, si dhe kërkesën për implementimin e plotë të reformës gjyqësore, që sipas Brukselit do të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar