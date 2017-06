Mediu: Qeverisja Rama-Meta dështoi, varfëroi shqiptarët dhe u ‘vrau’ shpresën

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu zhvilloi një takim me strukturat e Partisë Republikane në Tiranë, dhe si dhe një numër të madh të rinjsh e të reja, republikanë të angazhuar për të votuar Partinë Demokratike. Në këtë takim merrnin pjesë edhe kryetari i PR për Tiranën, kandidati për deputet Blendi Sulaj, kandidati tjetër për deputet i PD-së, zoti Halim Kosova, si dhe mjaft të rinj që votonin për herë të parë.Gjatë këtij takimi, Mediu bëri një bilanc të dështimeve të njëpasnjëshme të qeverisjes Rama-Meta, duke bërë që qytetarët të varfërohen, të humbin shpresën dhe pjesa më e madhe e të rinjve të largohet jashtë Shqipërisë.Në prezantimin e prioriteteve të programit politik të Zgjedhjeve 2017, të “Republikës së Re”, Mediu theksoi se të gjitha hapat që do të ndërmerren do të kenë si qëllim parësor, forcimin e ekonomisë individuale, nëpërmjet uljes së taksave. Ai gjithashtu bëri me dije se projektet për të ndihmuar arsimin e lartë publik, do të jenë me një impakt të menjëhershëm.Në përfundim të këtij takimi, zoti Mediu deklaroi para strukturave se futja e kandidatëve republikanë në garë për deputet, nën logon e PD, nuk është asgjë më shumë se konsensusi në aksionin opozitar të së djathtës për të maksimalizuar votat ndaj “Republikës së vjetër”. Mediu në komunikimin e tij, nënvizioi edhe një herë për të rinjtë e pranishëm, se vetëm duke votuar nr.6 Partinë Demokratike, mund të arrihen qëllimet madhore të “Republikës së Re”.

Duka: Ofendimet e paimagjinueshme Rama-Meta po tregojnë aleancën falso/Kandidati i PD, Agron Duka zhvilloi dy takime me banorët në Katund Sukth dhe Shën Premte. Në takimin me banorët në Katund Sukth, Duka bëri thirrje për të votuar për Partinë Demokratike. Në argumentet e tij për këtë thirrje, Duka u ndal pikërisht në atë që po ndodh tashme mes dy ish-aleatëve Rama dhe Meta, duke e cilësuar aleancën e tyre katër vjeçare si falso. “Unë shoh vetëm këtë, që ka një përplasje të jashtëzakonshme të atyre të dyve që kanë qenë në qeverisje, LSI dhe PS. Arrije në ofendime të paimagjinueshme. Kjo tregon se ata e kanë pasur me falsitet marrëdhënien dhe marrëveshjen mes tyre.” tha ndër të tjera Duka.Ndërsa në takimin në Shën Premte Duka pasi u njoh me problematikat e zonës premtoi zgjidhjen e tyre. “Unë sapo të marrë detyrën nesër, nëse ne do të fitojmë, shpresojmë se do të fitojmë, natyrisht që do të kem brenda grupit tim të punës njerëz që do të dalin në zonën time që unë kam angazhim për të marrë shënim, pak a shumë unë di problemet sepse po e shkel me këmbë vete, por gjithsesi me marrë në shënim gjithë problematikat që nga ai takimi që zhvilluan në Xhafzotaj të ardhurit që kishin problem me aromën e peshkut dhe me ujin e pijshëm, që nga problemet që këtu e deri në problemet e Ishmit, dhe do të mundohem që të gjithë ato probleme ti ndjek dhe ti zgjidh. Sepse kjo do të jetë detyra ime” tha ndër të tjera Duka.