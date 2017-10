Megjithë lobingun qeveritar, Fleckenstein s’e fsheh dot: “Sivjet s’ka negociata, edhe vitin tjetër me pikëpyetje”  

Në përfundim të vizitës dyditore në Tiranë, reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, ka dhënë mandatën se lobingu për çeljen e negociatave gjatë këtij viti ka dështuar dhe se perspektiva është e zymtë edhe për vitin tjetër. Ai përcolli vlerësimin e Bashkimit Europian, se kanabisi mbetet një çështje mjaft serioze dhe se Brukseli po pret raporte të reja lidhur me fluturimet e kryera në Shqipëri

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, përcolli nga Tirana vlerësimin e Bashkimit Europian sa i takon luftës ndaj drogës. Duke e cilësuar kanabisin një çështje mjaft serioze, Knut Fleckenstein, tha se janë në pritje të raportit nga Italia lidhur me fluturimet e kryera në Shqipëri, por nënvizoi se BE kërkon në këtë drejtim jo vetëm vullnet të mirë por rezultate. Fleckenstein konfirmoi në Tiranë se PE do të vazhdojë të inkurajojë Këshillin Europian për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë, në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Sipas raportuesit, nuk ka kushte shtesë për hapjen e këtyre negociatave, përveç 5 prioriteteve tashmë të përcaktuara. “Do të presim dhe raportin që do të na sjellin kolegët tanë italianë që në fakt kanë fluturime që bëjnë mbi Shqipërinë dhe do të na tregojnë se cila është situata në vend në sajë të këtyre flutrimeve në Shqipëri. Por është vërtetë çështje serioze dhe ajo që duam të shikojmë ne është jo vetëm vullneti i mirë sa i përket kësaj çështje por edhe që vërtetë do të bëhet punë për të pasur një situatë më të mirë në të ardhmen”. I pyetur nëse BE ka kushte shtesë për çeljen e negociatave me Shqipërinë, eurodeputeti tha se nuk konstaton diçka të tillë dhe nuk do të ishte e drejtë të kishte. “Për sa i përket të parës unë nuk shoh ndonjë kusht shtesë. Ne gjithnjë kemi folur në lidhje me zgjedhjet dhe 5 prioritetet kyçe dhe faktin se ato duhet të zbatohen. Nuk do të ishte e drejtë të kishte kushte të tjera shtesë apo të shtoheshin kushte të tjera për çeljen e negociatave”.

Basha-Fleckensteinit: “Vetëm zgjedhjet e lira mund ta kthejnë besimin e shqiptarëve në vendin e tyre”/Kryetari i Partisë Demokratike priti në një takim Raporterin për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Eurodeputetin Knut Flekenstein. Ai ndau me të shqetësimet e aktualitetit politik dhe te situatës post-zgjedhore në Shqipëri. Këto zgjedhje, tha Basha, treguan se kauzat tona për dekriminalizimin, kundër drogës, dhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme janë kauzat më jetike sot për vendin. Z.Basha vuri në dukje faktin se tashmë janë edhe shtetet anëtare te BE, institucionet e BE, por edhe Europoli, që po evidentojnë me forcë problemin e kultivimit dhe trafiqeve të drogës në Shqipëri dhe rritjen e krimit të organizuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe ne vende te BE. Ai theksoi se Partia Demokratike ka bërë një luftë të hapur ndaj kanabizimit të Shqipërisë për katër vitet e fundit, dhe situata nuk do të ishte e tillë sot, nëse do të kishte patur më shumë vëmendje dhe qëndrime të qarta nga institucionet ndërkombëtare. Fatkeqësisht sot, raporte të tilla kanë nxitur diskutimin e regjimit të vizave për shqiptarët. Z. Basha theksoi se angazhimi nga ana e qeverisë e eksponentëve të krimit të organizuar, mbështetja e tyre për t’u përfshirë në politikë dhe për të zhvilluar aktivitetin e tyre kriminal si trafikun e drogave, e ka lidhur fatin e qeverisë dhe maxhorancës me këta faktorë dhe jo me fatin e qytetarëve. Zgjedhjet e fundit e provuan përsëri këtë gjë, ku përfshirja e krimit të organizuar dhe parave të drogës, prodhoi një mazhorancë fiktive që nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Reforma zgjedhore është hapi i parë për adresimin e disa prej këtyre problemeve, në veçanti përmes votimit dhe numërimit elektronik dhe identifikimit biometrik të zgjedhësve. Këto ndryshime janë thelbësore për fatin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe minimizimin e fenomenit të shitblerjes së votës. Po kështu, duhet reformë e sistemit politik në Shqipëri, për të kufizuar dhe kontrolluar pushtetin, duke nisur me një parlament që nuk është thjesht vegël e qeverise, por mbikëqyrës dhe kontrollues i saj. Vetëm zgjedhjet e lira mund të rikthejnë besimin dhe shpresën dhe të ndalin eksodin e shqiptarëve që largohen drejt Bashkimit Europian, sepse ju mohohet e drejta për ndryshim përmes votës në vendin e tyre.