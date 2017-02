Mes shqiptarëve në “Shtëpinë e Lirisë”, çadrën e protestës dhe qëndresës

Në Parlamentin e qytetarëve për Votën e Lirë

Në 20 vitet e fundit (si gazetar) kam ndjekur nga afër, në terren protestat, e organizuara nga shoqëria civile dhe forcat politike. Protesta madhështore e 18 shkurtit e organizuar nga Partia Demokratike dhe lideri i saj Lulzim Basha, me mbështetjen e gjerë të qytetarëve shqiptarë e cila konkludoi në vazhdimësi sistematike të protestës rezistencë për një kauzë të drejtë e cila është themelore për demokracinë si: Liria e Votës!. Mënyra e të protestuarit të opozitës shqiptare, PD-së është mjaft demokratike. Qytetarët shqiptarë kësaj here me apo pa bindje duan të vendosin standardin më të lartë të të bërit zgjedhje në Shqipëri teksa nën qeverisjen e Ramës ka një regres të dukshëm në organizimin e zgjedhjeve. Pushteti bashkë me mafian, paratë e pista të saj deformojnë dhe madje shumë vullnetin e zgjedhësve duke bërë të mundur mospasjen e një gare zgjedhor. Provat janë dhënë se nuk mund të kemi proces zgjedhor të ndershëm, si në zgjedhjet e pjesshme në Korçë, në zgjedhjet vendore të vitit 2015, në të pjesshme në Kolonjë e veçanërisht në Dibër ku procesi jo vetëm u deformua, por u shkatërrua!. Pushteti me mjetet e presionit, mafia me mbështetjen e zyrtarëve dhe paratë e pista, janë gati të blejnë zgjedhjet. Madje një konfirmim i tillë erdhi dhe nga ambasadori i OSBE-së në Tiranë, i cili deklaroi se 2 miliardë euro të pista janë gati të hidhen për blerjen e zgjedhjeve!. Ky është fundi, ndaj qytetarët çdo ditë janë në protestë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në krah të kryeministrisë brenda një çadre e quajtur nga qytetarët çadra e protestës dhe qëndresës, “Shtëpia e Lirisë”, parlamenti i garantimit të votës së lirë.

Shqipëria brenda Shtëpisë së Lirisë ja përse proteston/Çadra e protestës është plot çdo ditë dhe natë. Në orët e vonës së mbrëmjes së të mërkurës mbërrijmë brenda mijëra protestuesve ku sytë të zënë qytetarë të moshave dhe sekseve të ndryshme. Çdonjëri prej tyre i vendosur për të qëndruar. Janë mëse të bindur se ia vlen sakrifica për të siguruar lirinë e votës sepse zgjedhjet sot sipas tyre janë më të kërcënuara se kurrë. Janë të bindur që me Ramën kryeministër nuk mund të ketë votim. Në kor dëgjon thirrjet në çdo anët të çadrës së protestuesve; “Duam zgjedhje të lira”, “Edi Rama ka mbaru”, ”Rama Ik”. Prej 18 shkurtit kur qytetarët ju përgjigjën shefit të opozitës Lulzim Bashës për të vazhduar protestën, për të qëndruar ndaj shurdhërisë së mazhorancës, për ta detyruar të organizojë zgjedhje të lira, çadra e protestuesve ose ndryshe e quajtur prej tyre si “Shtëpia e Lirisë” ka qenë plotë e përlotë. Veç Tiranës, Kamzës dhe Vorës në çadër gjen qytetarë nga e gjithë Shqipëria. Ka nga Skrapari, Berati, Lushnja, Fieri Vlora, Korça, Elbasani, Gramshi, Lezha, Dibra, Hasi etj. Është e pamundur të mos gjesh protestues nga çdo zonë e Shqipërisë të ardhur në mënyrë të paorganizuar për të protestuar dhe qëndruar për votën e lirë. Prej 6 ditësh në çadrën e protestës dhe rezistencës kanë ardhur maturantë të cilët duan ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë dhe transparencë të maturës shtetërore, studentë të cilët janë kundra tarifave të larta të shkollimit, të rinjë të sapodiplomuar apo që prej vitesh kanë marrë diplomat ku jo vetëm nuk po gjejnë punë, por nuk kanë asnjë shpresë tek kjo qeverisjes sepse Shqipëria po shkon drejt greminës. Vijnë me qindra e mijëra të pushuar nga puna padrejtësisht të hedhur në rrugë nga kjo qeveri. Vijnë qytetarë të pakënaqur që në bisedat e tyre nuk pajtohen madje shprehin rebelimin ndaj gjendjes në të cilën ndodhet shëndetësia sot ku nuk të ofrohet asgjë e jo më falas, ku Rama dhe Beqaj me koncesionet po pasurohen, ka të tjerë që protestojnë ndaj humbjes së shpresës për gjetjen e një vendi pune. Vijnë në protestë me mijëra dhe kanë 1 mijë arsye për të protestuar pasi nuk pajtohen aspak me qeverinë për kthimin e Shqipërisë në Kolumbinë e Europës. Nuk ka zonë të vendit ku nuk është mbjellë drogë dhe tonelata të tëra hashashi kalojnë, (pa folur për drograt e më të forta si rasti i Xibrakës etj), ujërat matanë Shqipërisë si dhe në kufijtë tokësorë ku shtetet fqinje presin çdo ditë dhjetëra tonë hashash (disa janë kapur). Qytetarët theksojnë se janë dhe do të vazhdojnë të jenë në shesh çdo ditë që krimi të mos bëhet njësh me pushtetin që të kap shtetin. Protestojnë që ky kontingjent krimi bashkë me zyrtarët me imunitet dhe kryeministrin mburojë të mos blejë zgjedhjet e 18 qershorit. Ndaj dhe kërkesa e tyre e vetme është: Qeveri teknike që të garantojë lirinë e votës së çdo qytetari, prej së cilës burojnë të gjitha pushtetet e tjera.

Protesta pa ndërprerje dhe “zjarri” i protestuesve/Çadra rri plotë, entuziazmi nuk mungon, qytetarët janë të vendosur të luftojnë që kauza e tyre të fitojë.

Rreth orës 21:30 të mbrëmjes të së mërkurës teksa kalojmë në çadrën e protestës, shtëpinë e lirisë ku gjendej dhe kryetari i PD-së Basha, entuziazmi ishte i madh. Atmosfera ishte elektrizuese ndaj teksa ofrohesh pranë turmës së njerëzve që brohorisnin shikon që aty gjendej kryetari i PD-së Basha, si dhe kreu i degës së PD-së Kamëz Xhelal Mziu. Mbështetësit e opozitës nga Kamza ishin absolutisht të karikuar dhe të vendosur për të mos pasur tërheqje (e konfirmuar kjo nga bashkëbisedimi me ta), ndaj një kauze siç është garantimi i lirisë së votës. Ishin të vendosur më shumë se kurrë, pasi ata mund të konsiderohen vërtet qëndrestar, jo vetëm se tradicionalisht kanë votuar Partinë Demokratike, por rezistuan dhe ndaj fenomenit “blerje vote” duke qenë se u përballën egër më këtë situatë në zgjedhjet e vitit 2015. Kamza e ka dhënë leksionin ndaj mafies dhe pushtetit që kërkon të deformojë votën, duke qëndruar dhe se zgjedhjet lokale të vitit 2015 janë dëshmi se si paratë e pista hidhen në fushatë për blerje vota. Diku më tutje shikon Andrea Manon, me mbështetës të PD të cilët kishin ardhur enkas nga Korça për të protestuar dhe qëndruar dhe kërkuar nga Edi Rama t’u garantojë lirinë e votës. Ndoshta rastësi apo, por, sikur dhe banorët nga Kamza edhe korçarët janë dëshmi e qartë se si blihet vota dhe kjo ndodhi në zgjedhjet e pjesshme për kreun e bashkisë Korçë ku me zë dhe figurë u informua e konfirmua shpërndarja e lekëve për të blerë vota. Në lëvizje mes për mes çadrës të zënë sytë dhe Astrit Xaken kreun e degës nr.6 së PD-Tiranë më qytetarë nga Kombinat, të palodhurin Arif Rexhmati kreun e degës së PD-së Kukës më qytetarë të ardhur nga qyteti verior, si dhe kreun e PD-së Shijak Rezart Tushaj më demokratë fanatiks dhe qytetar nga kjo zonë. Deri në orët e para të mëngjesit nën shoqërinë e muzikës ishin më qindra të tjerë qytetar të Tiranës apo qytete të tjera të cilët ishin në “Shtëpinë e Lirisë” për të qëndruar për votën e lirë, themelin e demokracisë për çdo vend.