Mesazhi i Republikës së Re nga Lushnja: “Do të ulim traun e doganës për importet bujqësore”

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha iu përgjigj nga Lushnja dollisë që ngriti Edi Rama për të gjatë një dreke me peshkatarët në Vlorë. Kreu Basha tha se Edi Rama nuk jeton me qytetarët por me vizatimet e tij dhe me një grup njerëzish të pasur, ndaj nuk ka guxim të flasë për hallet e qytetarëve. Basha tha se ai harxhoi 16 miliardë dollarë për fasada, pllaka, koncesione për miqtë e tij, pa realizuar asnjë premtim që bëri para 4 vitesh. “Sot ngriti një dolli raki për mua. Mos ngre dolli për mua Edi Rama nuk ka gjë për të festuar me peshkatarët, skemën e naftës pa akcizë nuk e vure në jetë, nuk ndërtove asgjë për ta, nuk financove as për një rrjetë. Por jo vetëm për peshkatarët, por për të gjithë qytetarët. Çfarë bëre me fermerët. Sot në Divjakë më thanë se e shesin qepën 180 lekë në treg ndërkohë që kosto është 240 lekë. Rama nuk ka qenë asnjë ditë kryeministri i fermerëve,por del kryeministër i batutave, i bankave, i oligarkëve”, tha Basha. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha foli me gjuhën e fermerëve në takimin elektorale që pati në Lushnjë. Ai tha se me ardhjen në pushtet të PD-së, do të marrë fund hedhja në kanal e produkteve bujqësore, për shkak të konkurrencës së padrejtë që bëhet me produktet e huaja. “Fermerët vuajnë braktisjen totale, janë të braktisurit e mëdhenj të Republikës së vjetër. Jo vetëm nuk morën subvencione, por konkurrohen dita ditës me prodhime të importit të fermerëve evropianë që sjellin prodhimet këtu me çmime më të ulëta. Sot në Divjakë fola me disa prej tyre se sa e shisni qepën. 180 lekë më thanë. Sa e keni koston? 240 lekë kosto, 180 lekë në treg. Djersa e fermerëve të Divjakës përfundon në kanal”. Basha akuzoi Edi Ramën si kryeministër të bankave dhe oligarkëve, duke iu referuar thirrjes së kreut të qeverisë që fermerët të marrin kredi për zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Krye demokrati premtoi 100 mln euro subvencione në vit.

“Edi Rama nuk solli asnjë lekë për bujqësinë, pas për infrastrukturën, as për subvencionet. Tani u thotë fermerëve merrni kredi pas i ka zhytur thellë e më thellë në gropën e zezë të ekonomisë rurale. Nuk ka qenë asnjë ditë kryeministri i fermerëve dhe tani na del ose si kryeministri i barcaletave, ose si kryeministri i bankave. U thotë fermerëve merrni kredi”. Në ditën e parë të tij si kryeministër, Basha dha se do të zhbëjë sistemin e dështuar të taksave, dhe do të anulojë ato që i quajti koncesione korruptive.