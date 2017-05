Meta: Demokracia dhe vendi shpëtuan nga buza e greminës, në zgjedhje do të ketë surpriza

Kryeparlamentari Ilir Meta konferencë për media pas marrëveshjes PS–PD

Një ditë pas arritjes së marrëveshjes midis kryeministrit Rama dhe krye opozitarit Basha për zgjidhjen e krizës politike, ka reaguar publikisht edhe kreu i Kuvendit, Ilir Meta, i cili u shpreh se ndihet më i lehtësuar, sepse më në fund zgjedhjet dhe demokracia në vend nuk janë më në buzë të greminës. “Dua të shpreh kënaqësinë time pasi sot jemi të gjithë më të qetë dhe të lehtësuar se dy ditë më parë kur zgjedhjet dhe demokracia ishin në buzë të greminës. Dua të falënderoj të gjithë ata faktorë konstruktiv, në mënyrë të veçantë SHBA dhe BE-në që dhanë kontributin e tyre për të pasur zgjedhje gjithëpërfshirëse në mënyrë që qytetarët shqiptarë të kenë zgjedhje sipas standardeve. Kjo është e rëndësishme për vendin dhe të ardhmen e tij dhe është mjaft e rëndësishme qetësia për qytetarët. Seanca do të mblidhet në momentin kur të jenë të gatshme të gjitha procedurat për zbatimin e kësaj marrëveshje, e cila ka disa elementë. Së dyti, shqiptarët ishin të rrezikuar nga zgjedhjet pa opozitën. Tani të gjithë duhet të jenë të qetë sepse tani ka garë dhe padyshim do të ketë surpriza. Dua t’ju siguroj që LSI është sjellë në mënyrë të përgjegjshme dhe ka qenë forca e parë që ka insistuar për dialog dhe ka qenë e gatshme për krijimin e qeverisë së besimit. Tani e kemi. Fat i madh që bulevardi është i lirë dhe demokracia është në bulevard”, u shpreh Meta. Presidenti i zgjedhur ka deklaruar gjithashtu se me mbajtjen e zgjedhjeve bashkë me opozitën, do të ketë edhe surpriza më 25 qershor. “Do të ketë surpriza. Demokracia është surprizë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë surprizë! Zgjedhjet e njëanshme nuk janë surprizë!”, iu përgjigj Meta pyetjes së gazetarëve mbi kuptimin e termit surprizë