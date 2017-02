Meta në Vjenë, takon Presidenten e Këshillit Kombëtar të Austrisë, bisedojnë për integrimin e Shqipërisë në BE

Shqipëria po punon për ti ofruar më shumë argumente partnerëve që mbështesin. Kryetari i Kuvendit këtë ia vuri në dukje Presidentes së Këshillit Kombëtar të Austrise, Doris Bures, në një takim që zhvilloi me të gjatë vizitës që po zhvillon në Vjenë

Austria mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Presidentja e Këshillit Kombëtar të Austrisë, Doris Bures, ia konfirmoi Kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta, i cili po zhvillon një vizite zyrtare në Vjenë: “Gjatë bisedës ne kemi folur edhe për perspektivën evropiane, që duhet të ketë Ballkani Perëndimor edhe Shqipëria. Edhe siç e dini, Austria përkrah gjithmonë afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor edhe të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.”Krye parlamentari Meta, sipas zyrës së shtypit që i shpërndau filmimet medias vuri në dukje përpara homologes austriake së Shqipëria po punon për ti ofruar më shumë argumente partnerëve, avokatë të fuqishëm të saj. Në këtë kuadër u bisedua mbi ecurinë e procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë ku Meta dhe Bures ndanë bindjen se progresi cilësor i kësaj reforme kyçe do t’i shërbejë ritmit të integrimit evropian, luftës me efikase ndaj korrupsionit, forcimit të shtetit ligjor dhe do të rrisë kredibilitetin e vendit tone në botë, veçanërisht në drejtim të investimeve të huaja.“Dua t’ju falënderoj në veçanti për mbështetjen që i jepni Shqipërisë, por edhe rajonit tonë për t’u integruar plotësisht në Bashkimin Evropian në këto kohë plot sfida edhe për vetë unionin, por edhe për vetë Austrinë. Dhe njëkohësisht dua t’ju falënderoj në veçanti për mbështetjen aktive të Austrisë për reformën në drejtësi, ku Austria luan një rol mjaft aktiv edhe përmes misionin të Bashkimit Evropian, EURALIUS, në vendin tonë.” Krye parlamentari Meta vlerësoi gjithashtu Strategjinë e Bashkëpunimit për Zhvillim të Përbashkët 2015-2020 e cila do të ndihmojë në fushat e arsimit profesional dhe mirëqeverisjes. Me tej ai theksoi se Shqipëria mbështet plotësisht prioritetet kryesore të Presidencës Austriake të OSBE gjatë vitit 2017. Gjatë takimit u vlerësua roli i Austrisë në rajonin e Ballkanit. Në këtë kuadër kryetari i Kuvendit e ftoi znj. Bures për një vizitë zyrtare në Tiranë, ftesë që u pranua me kënaqësi.