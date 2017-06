Meta nga Kavaja: Vettingu do të nis me kryefaqeziun, Edi Ramën

Kreu i LSI Vasili sulmon ashpër Ramën: Satrap, doje të jepje me koncesion drejtësinë

Ish kryetari i LSI, Ilir Meta thotë nga Kavaja se Vettingu do të fillojë jo vetëm nga ky qytet, por në radhë të parë me “kryefaqeziun”, Edi Ramën. Meta tha se edhe 5 ditë kanë mbetur për kalimin e pushtetit nga duart e një pakice informale në duart e një shumice reale. “Ka ardhur koha jo vetëm për drejtim të ri por më 25 qershor, Kavaja do të fillojë Vettingun ndaj atyre që ia nxinë faqen Kavajës, ndaj atyre që u mësuan t’i dhunojnë dhe t’i shtypin qytetarët e Kavajës. Në radhë të parë, Vettingu nuk do të jetë këtu, por për kryefaqeziun që flet reformën në drejtësi, për atë që e mbuloi gjithë Shqipërinë me drogë, për atë që ka frikë nga zgjedhjet e lira, për atë që nuk ka asnjë lidhje as me të majtën dhe as me të djathtën, por vetëm me tepsinë dhe kusinë e tij. Për atë që nuk la trafikant pa çuar në Parlament, për atë që i bën thirrje të Policisë së Shtetit që nuk e politizoi as Ramiz Alia, që të heqë kapelën pas orës 4 dhe të dalë të kërkojë votë për rilindjen e tij. Numërimi mbrapsht ka filluar për fitoren e Maksim Konës dhe fitoren e LSI-së. Edhe 5 ditë dhe oligarkët, ata që kanë kohë që marrin vendime pas shpinës së qytetarëve, ata që marrin koncesionet, ata që marrin pasuritë dhe shërbimet publike do të ikin në opozitë. Pushteti do të kalojë nga duart e një pakice informale në duart e një shumice reale. Ne do t’i çlirojmë të gjithë shqiptarët nga regjimi oligarkik. Ne do t’ia heqim Shqipërisë oligarkisë, bandave të saj dhe kukullave të saj. Ne do t’ia japim Shqipërisë intelektualëve. Ju keni një ekip me emrin Besa dhe ne jemi e vetmja forcë politike që e mbajmë besën. Besa e Kavajës nuk ka lidhje me të pabesët e Rilindjes”, tha Meta.

Kryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka folur me tone të ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama, të cilin e quajti satrap dhe kryemashtrues. Lidhur me deklaratat e Ramës, se krisja mes PS e LSI ka ndodhur për reformën në drejtësi, Vasili tha nga Kavaja: “Kemi një kryeqeveritar gënjeshtar. S’kemi dashur që reforma në drejtësi t’ia japë me koncesion krimineleve. Kemi dashur një reformë me 140 deputetë, por ky fali koncesionet, gjobiti kush i doli përpara, gjobiti edhe vetë në reklamë, donte të jepte me koncesion drejtësinë, por ajo është e popullit jo e kryemashtruesit”. Vasili tha se LSI, në këto zgjedhje nuk vjen me tepsi në dorë por me program në dorë, duke përmendur një nga pikat e programit punësimin e 100 të rinjve. Edhe këtu, ai sulmoi sërish Ramën. “Në vijmë për të punësuar 100 të rinj, jo për formalizuar shpirtra të vdekur”. Kujtojmë se kryeministri Rama, kur ka folur për vendet e reja të punës të hapur gjatë qeverisjes së tij, aty ka llogaritur edhe vendet e punës së formalizuara.