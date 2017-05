Metastazat e infeksionit edvinist/Në Itali, kapet gomonia me 2.2 ton marijuanë që vinte nga Shqipëria  

“Guardia di Finanza” e Foggia-s ka konfiskuar rreth 2.2 ton marihuanë të sapo zbarkuar në bregdetin e Garganos. Siç raportojnë mediat italiane droga vinte nga Shqipëria, ndërsa efektivët e gjetën sasinë e madhe të drogës në bordin e një gomone, që kishte ngecur në plazhin Calenella. Bëhet e ditur se agjentët antidrogë mundën të arrinin gomonen pasi në tentativën për të prekur bregun, mjeti lundrues kishte ngecur në shkëmbinj, por skafistët arritën që t’ia mbathnin duke braktisur mjetin. Raportohet se gomonia është 8 metër e gjatë dhe është e pajisur me dy motor me 200 kuaj fuqi secili. Droga e gjetur ishte e ndarë në 57 paketime të madhësive të ndryshme, ndërsa vlera e drogës kalon shifrën marramendëse të 20 milion eurove. Hetimet për çështjen vijojnë, ndërsa policia është vënë në kërkim të skafistëve. Sipas mediave lokale operacioni i “Guardia di Finanzna-s” konfirmon edhe njëherë trafikun e drogës mes brigjeve shqiptare dhe atyre të Gargano-s.

Bari, sekuestrohen 1.8 ton marijuanë, arrestohen trafikantët shqiptarë/ “Guardi di Finanzia” e Bari-t ka sekuestruar në orët e para të mëngjesit të djeshëm një sasi prej 1.8 ton marijuanë dhe ka arrestuar katër trafikantë posedues të lëndës narkotike, dy shqiptarë dhe dy italianë. Pasi kanë pikasur një furgon me drita të fikura dhe shpejtësi të lartë, që drejtohej për në zonën industriale të Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) efektivët e kanë ndjekur, derisa në një kthesë, nga pjesa e pasme e automjetit ranë në rrugë dy pako të mëdha me ngjyrë të bardhë, që u rikuperuan shpejt nga 2 personat që udhëtonin me furgon.Efektivët nuk kanë ndërhyrë menjëherë, por kanë zhvilluar operacionin kur automjeti ndaloi në zonën industriale, ku gjendej një tjetër automjet me dy persona në bord. Sipas policisë një 27-vjeçar shqiptar dhe një 47-vjeçar italian u përpoqën t’ia mbathnin duke u hedhur nga dritarja e ndërtesës kur vunë re lëvizjen e agjentëve, por teksa kërcyen nga 5 metra lartësi ata mbetën të plagosur. Bëhet me dije se arrestimi i dy trafikantëve të tjerë, një 40- vjeçari shqiptar dhe një 50- vjeçari italian është bërë pas ndërhyrjes së patrullave të tjera. Ndërkohë identiteti i të arrestuarve për trafik ndërkombëtar droge nuk bëhet me dije. Mësohet se dy të plagosurit u transportuan në spitalet e Bari-t e Andria-s, ku ende nën arrest, po mjekohen për thyerje të ndryshme që kanë pësuar. Ndërsa dy të tjerët, janë dërguar në burgun e Trani, në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Në dy furgonat u gjetën dhe sekuestruan 101 paketime me një total prej 1.800 kilogramë marijuhanë, sasi e cila nëse hidhej në treg mund të kapte shifrën e 13 milionë eurove.

Shkodër, zbulohen disa parcela me mbi 900 bimë kanabisi/ Në katër operacione policore të zhvilluara ditën e djeshme nga efektivët e policisë së Shkodrës janë sekuestruar në total 924 bimë kanabisi dhe është arrestuar një person. Policia ka arrestuar 59-vjeçarin Gëzim Kaçupaj, ndërsa 7 persona po procedohen në gjendje të lirë dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim. “Nga Policia Shkodër gjatë kontrollit në vendin e quajtur ish Reparti Ushtarak, fshati Gimaj, u gjetën dhe u asgjësuan gjithsej 40 bimë (kubikë) të llojit kanabis, dhe 160 bimë të llojit Cannabis Sativa të mbira në mënyrë të çrregullt. Gjithashtu gjatë kontrollit në qafën e Boshit, u gjetën të kultivuara 3 parcela dhe u asgjësuan gjithsej 687 bimë të llojit kanabis. Nga Policia e Malësisë së Madhe gjatë kontrollit në vendin e quajtur pylli Rragamit u asgjësuan 25 bimë narkotike dhe pas kontrollit të banesës së Gezim Kacupaj, u gjetën dhe u sekuestruan ne cilësinë e provës matriale 154 gr, të dyshuara kanabis. Nga Policia Pukë gjatë kontrollit në afërsi të banesës të shtetasit Zef Gjergji, në vendin e quajtur Kodra u asgjësuan 12 bimë narkotike kanabis”, thuhet në njoftimin e policisë.

Dublin, kapet me 680.000 € drogë trafikanti shqiptar/ Policia irlandeze ka arrestuar ditën e djeshme një shtetas shqiptar, i cili në makinë kishte një sasi droge që kushtonte 680 mijë euro. 47-vjeçari, emri i të cilit nuk bëhet i ditur është kapur në Dublin, ndërsa sasi e kanabisit të sekuestruar është 34 kilogramë.