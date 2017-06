Mijëra arsye për votë kundër kësaj qeverie, Kamza votë masive për fitoren e sigurt më 25 qershor

Prezantimi i kandidatëve për deputetë në Kamëz i z. Flamur Hoxha dhe z. Ahmet Prençi është pritur me shumë entuziazëm dhe me shumë dëshirë nga anëtarësia dhe nga të gjithë votuesit e Partisë Demokratike, pasi janë personat e denjë që do t’i përfaqësojnë në Parlamentin e ardhshëm të Republikës së Re. Të dy kandidatët ndihen shumë të privilegjuar që kryetari Lulzim Basha i ka caktuar që të jenë kandidatë për deputetë në Tiranë, specifikisht në bastionin e Partisë Demokratike, në Kamëz. Si zoti Hoxha, i suksesshëm në fushën e biznesit, ashtu edhe zoti Prençi shumë i suksesshëm si ish-drejtor i Policisë së Shtetit, janë me background të pastër politik ashtu siç është edhe Republika e Re. Fillimisht të dy kandidatët për deputetë u prezantuan përpara kryesisë së degës së Kamzës më 28 maj, më pas u prezantuan përpara aktivit të zgjeruar, një ditë më vonë më 29 maj. Si kryesia, ashtu edhe aktivi i zgjeruar i Kamzës në bashkëbisedimin prezantues me të dy kandidatët për deputetë treguan gatishmëri të plotë që të punojnë çdo ditë, derë më derë, me çdo qytetar, për të korrur një fitore të sigurt dhe premtuan thellim rezultati në krahasim me zgjedhjet e përgjithshme të kaluara. Pavarësisht se koha është e paktë në dispozicion, pasi zgjedhjet do të zhvillohen me 25 qershor, Kamza ka modelin e saj të suksesit të të bërit fushatë. Këto fitore faktohen si në zgjedhjet e përgjithshme, ashtu edhe në zgjedhjet vendore, në të cilat rezultatet kanë ardhur gjithmonë në rritje. Në zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2013 në Kamëz, Partia Demokratike ka marrë 7500 vota më shumë se kundërshtari.

Pas prezantimit me kryesinë dhe aktivin e zgjeruar të partisë vijuan takimet e prezantimeve të kandidatëve për deputet me të 15 grupseksionet e Kamzës sipas grafikut, nga 3 deri në 4 takime në ditë. Takimet nëpër grupseksione filluan më 30 maj. Të gjitha grupseksionet e Kamzës, duke parë edhe prirjen në rritje të votave janë në konkurrencë me njëri-tjetrin për të marrë sa më shumë vota. Ky është modeli i suksesit në Kamëz i politikëbërjes. Ky është modeli i fitoreve të Partisë Demokratike! Ky është modeli se si punohet në Kamëz për fitore të sigurt. Strukturat e Partisë Demokratike në Kamëz me në krye kryetarin e partisë, z. Xhelal Mziu, janë model suksesi jo vetëm në Kamëz, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Këto ishin fjalët e para të dy deputetëve përpara çdo anëtarësie të grupseksioneve të Kamzës. Në çdo grupseksion gjatë prezantimit në panelin drejtues, përveç kandidatëve për deputetë, kanë qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike i degës së Kamzës, z. Xhelal Mziu, dhe kryetarët e grupseksioneve, të cilët kanë prezantuar deputetët. Të gjithë anëtarët e grupseksioneve në Kamëz garantuan mbështetje masive me votë, që më 25 qershor Partia Demokratike të vijë në pushtet. Edhe anëtarësia e thjeshtë e çdo grupseksioni u shprehën shumë të bindur që Flamur Hoxha dhe Ahmet Prençi do të jenë të sigurt dy deputetët e ardhshëm në Parlamentin shqiptar dhe do të përfaqësojnë denjësisht Kamzën. Takimet nëpër çdo grupseksion të Kamzës përfunduan me 4 qershor. Në të gjitha takimet qytetarët kanë shprehur shqetësimet e tyre dhe diskriminimin e qeverisë ndaj tyre. Me të mbaruar të gjitha takimet e prezantimit të kandidatëve për deputetë në të gjitha grupseksionet e Kamzës këto ditë përpos takimeve me kryefamiljarët e grupseksioneve kanë filluar edhe takimet që tashmë janë bërë traditë në Kamëz, takimet me të gjitha komunitetet e ndryshme. Po ashtu, këto ditë në Kamëz kanë filluar takimet me energjike, që kanë bërë ndryshimin qysh në vitet `90 sa herë u është kërkuar ndihma e tyre, e rinisë së Kamzës. Entuziazëm i jashtëzakonshëm i të rinjve të Kamzës në mbështetje të Republikës së Re dhe të kandidatëve për deputetë të Kamzës. Të rinjtë e Kamzës ndihen më shumë se kurrë plot energjia dhe dëshira për të punuar intensivisht në fushatë derë më derë dhe sy më sy me qytetarët. Ne mesin e tyre deputetët ndihen shumë të rinuar, për shkak të energjive të reja që u përcjell rinia e Kamzës. Z. Hoxha së bashku me z. Prençi e quajnë rininë e Kamzës çelësi i suksesit të një fushate drejt fitores së sigurt më 25 qershor. Punësimi i të rinjve është përparësi kryesore e Partisë Demokratike. Rinia e Kamzës është aktori kryesor i fitores së sigurt të Partisë Demokratike në Kamëz, por edhe në gjithë Shqipërinë. Kamza ka nevojë për ju! Partia Demokratike ka nevojë për ju! Këto ishin fjalët përmbyllëse të dy kandidatëve për deputetë përpara të rinjve të Kamzës. Shtyllat kryesore të një fushate të suksesshme janë tre: Lideri, Përfaqësuesit e partisë; Platforma ose programi i partisë. Lideri – Partia Demokratike e Shqipërisë ka një lider vizionar si Lulzim Basha, i shkolluar në Perëndim dhe shumë shpresëdhënës për të ardhmen, për të gjithë. sPërfaqësuesit e partisë – Në Kamëz prurjet e reja, si Flamur Hoxha dhe Ahmet Prençi, janë të dy liderë të vërtetë, të denjë për të përfaqësuar denjësisht si Kamzën, ashtu edhe Partinë Demokratike në parlament. Platforma e partisë – Platforma e Partisë Demokratike, në thelb të Republikës së Re, është ekonomi e fortë dhe e ardhme e sigurt. Të gjitha këto tipare shumë të rëndësishme janë të gërshetuara së bashku në këtë fushatë nga kryetari Basha, prandaj është një fushatë shumë komode. Në themel të programit të PD-së është punësimi, ekonomi e fortë dhe e nesërme e sigurt. Anëtarësia e PD-së Kamëz janë të sigurt në fitoren bindëse të Partisë Demokratike jo vetëm në Kamëz, por edhe në gjithë Shqipërinë. Duke parë diskriminimin e qeverisë së fasadave dhe mashtrimit kundrejt qytetarëve të Kamzës, kryesia dhe anëtarët aktivë ndihen komod në këtë fushatë për fitore të sigurt me 25 qershor. Gjatë këtyre 4 viteve qeveria e ka diskriminuar Kamzën, duke filluar që nga rritja e çmimit të energjisë elektrike, heqja e 6 mijë familjeve nga skema e ndihmës ekonomike, mungesa e investime si në infrastrukturë rrugore ashtu edhe në infrastrukturën arsimore. Janë dërguar për financim 135 projekte nga të cilat ka marrë 0 fonde gjatë këtyre viteve. Qeveria e fasadave është mjaftuar vetëm me financimin e restaurimit të qendrës shëndetësore në Kamëz, por a mjafton që një qytet me mbi 150 mijë banorësh vetëm me restaurim të një qendre?! Kështu që, duhet ta votojnë masivisht të gjithë demokratët e Kamzës, por edhe socialistët si dhe ata të LSI-së. Bashkia Kamëz çdo investim që ka mbaruar apo është në fazë përfundimi, të gjitha i ka financuar me buxhetin e vet, kështu që çdo demokrat e ka shumë të thjeshtë të trokasë në çdo derë të çdo qytetari për të kërkuar votën. Mijëra arsye për votë kundër kësaj qeverie, Kamza votë masive për fitoren e sigurt më 25 qershor. Në Kamëz kemi dy modele të ndryshme. Modeli i parë është që çdo taksë e qytetarëve të kthehet në investime në dobi të çdo qytetari në infrastrukturën rrugore apo arsimore, ndërsa modeli i dytë është diskriminimi në investime.