“MIMI–LEAKS”, një faqe e ish-zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes po publikon skandalet e ish-ministres Mimi Kodheli

Me tenderin për mirëmbajtjen e radarëve, Kodheli cenoi elementë të sigurisë kombëtare

Pse ‘e dogji’ Edi Rama ish-ministren e Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe e zëvendësoi atë me Olta Xhaçkën? Disa e lidhin arsyen me dështimin/kompromentimin e Mimi Kodhelit me çështjen e radarëve. Madje disa informacione jo-zyrtare kanë sugjeruar se përjashtimi i Kodhelit nga qeveria ‘Rama 2’ lidhej me këmbënguljen e shërbimeve të inteligjencës të shteteve të huaja, të cilat e kishin konstatuar Kodhelin si përgjegjëse për neutralizimin e sistemit të radarëve dhe për pasojë lehtësimin e trafikut ndërkombëtar të kanabisit. Por ndërsa çështja e radarëve është kthyer së fundmi në vëmendjen e publikut si shtojcë e skandalit ‘Tahiri-Habilaj’, kjo çështje mund të jetë një skandal edhe më i rëndësishëm, pasi dyshohet përfshirja e Forcave të Armatosura në lehtësimin e trafikut. Në periudhën Janar-Prill 2016, kur gjithë vëmendja mediatike ishte e përqendruar te reforma në drejtësi, një grup ish-ushtarakësh dhe ish-zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes kanë ndërrmarë një nismë të pazakontë, ata kanë hapur një faqe në Facebook të quajtur ‘Dosja Ministria e Mbrojtjes’ dhe kanë bërë publike në këtë faqe që një vit më parë dokumente autentike, raporte kontrolli dhe auditimi, ku pasqyrohen shkeljet flagrante me procedurat e kontrollit të radarëve dhe dalja jashtë kontrolli e sistemit të radarëve.

Faqja duket si një ‘Mimi-Leaks’:

–Një prej dokumenteve më kryesorë të publikuar është një raport i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ky raport i vitit 2015 zbulon se Ministria e Mbrojtjes ka cënuar elementë të sigurisë kombëtare duke përjashtuar nga gara për ‘tenderin e mirëmbajtjes së radarëve’ kompaninë amerikane ‘Lockheed Martin’. Kompania amerikane ka instaluar e para këtë sistem të radarëve që përdor sot Shqipëria. Bëhet fjalë për mirëmbajtjen e atij sistemi që në gjuhën teknike quhet ‘SIVHD”. Raporti i KLSH-së zbulon se ministrja Kodheli pasi ka përjashtuar kompaninë amerikane nëpërmjet një prokurimi problematik (në vitin 2013), ka shpallur fituese një kompani shqiptare të quajtur ‘IDEA – TEL’ për të cilën KLSH-ja thotë se e ka ofruar shërbimin me çmim disa fish me të shtrenjtë se amerikanët dhe se nuk ishte kompetente për mirëmbajtjen e shërbimit.

–Një tjetër publikim interesant i faqes ‘Mimi-leaks’, lidhet me një mashtrim publik që rezulton se ka bërë ministrja Kodheli në vitin 2014 sa i përket vënies në punë të sistemit të radarëve.

Më 19 shkurt 2014, ministrja Kodheli deklaroi se sistemi i radarëve ishte plotësisht i ngritur dhe se kufiri shqiptar ishte plotësisht i kontrolluar. Por dy muaj më vonë, në Prill 2014, Komanda e Forcës Detare ka zbuluar se disa nga radarët kryesorë të vendosur në pika kyçe të vendit, ishin jashtë funksionit: –Në faqen ‘Mimi-Leaks’ është bërë publik dhe një raport i detajuar i AKEP-it (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike) në vitin 2015. Ky raport i AKEP-it konstatoi se kompania që bënte mirëmbajtjen e radarëve, kishte përdorur frekuenca të palejuara nëpër pikat e transmetimit duke shkelur kontratën dhe duke nxjerrë sistemin e transmetimit jashtë frekuencave që përdor ushtria. Një tjetër gjetje e AKEP-it ishte dhe vendosja e kamerave ÇTV (të sigurisë private) nga ana e kompanisë private ‘IDEA-TEL’ në pika të kontrollit të ushtrisë, një veprim rreptësisht i ndaluar dhe në kundërshtim me kontratën ligjore. Në faqen ‘Mimi-Leaks’ gjenden dhe disa qindra dokumente të tjera që lidhen me kontrollet dhe njoftimet që specialistë të ministrisë i kanë bërë rangjeve më të larta drejtuese mbi problemin e radarëve. Ndërsa në Kuvend ka nisur punën dhe një komision hetimor për çështjen e radarëve, duket se skandali është denoncuar në kohë madje dëshpërimisht nga disa ish-zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes të cilët i kanë plasur dokumentet në Facebook që prej vitit 2016. Një paketë dokumentesh që tregon shuarjen e sistemit të radarëve për një periudhë prej të paktën 3 vitesh, periudhë e cila përkon me kulmin e mbjelljes së kanabisit dhe trafikimit ndërkombëtar të tij. Marrë nga Hashtag.al