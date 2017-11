Ministri britanik Dunkan: Po monitorojmë drejtësinë shqiptare për “çështjen Tahiri”

Ministri britanik për Europën dhe Amerikën, Sir Alan Dunkan ,që mbajti fjalën e tij në organizmin e Ministrisë së Brendshme, në kuadër të lançimit të operacionit “Forca e Ligjit” në një intervistë për Ora News është shprehur se Britania po vëzhgon me vëmendje zhvillimet në “çështjen Tahiri”. “Sigurisht që jam i informuar për akuzat, për zhvillimet por kjo është një çështje e sistemit të drejtësisë shqiptare, shtetit tuaj të së drejtës. Sigurisht ne vëzhgojmë por nuk na takon ne të përfshihemi dhe t’ju tregojmë se çfarë duhet të bëni”, tha Dunkan. Më tej, diplomati britanik tha se Shqipëria ka një rëndësi të veçantë për Mbretërinë e Bashkuar dhe për këtë arsye po investohet seriozisht në betejën kundër krimit të organizuar. Duke qenë se në Task Forcën që do të ngrihet për të luftuar krimin e organizuar do të përfshihen edhe agjentë britanikë, Dunkan nënvizoi se po jepet asistenca më e mirë në kuadër të finalizimit të një strategjie, që duhet të zhdukë nga rrënjët bandat e narkotrafikut dhe krimit. “Ne punojmë ngushtë për sa i përket bashkëpunimit policor dhe të sigurohemi se ky vend është i pajisur mirë për të goditur seriozisht krimin e organizuar dhe jo ta injorojë si një problem të tjetërkujt. Ajo që dua të shoh është që MB, BE dhe SHBA të punojnë ngushtë me qeverinë, dhe sigurisht që qasja të jetë e drejtë, vendosmëria të jetë e fortë për ta zgjidhur problemin. Strategjia që u prezantua është një hap inkurajues për t’i bërë të gjithë të punojnë bashkë, ta trajtojnë këtë si një problem serioz dhe të sigurohemi se kriminelët nuk do të shpëtojnë”, deklaroi ai. Sipas ministrit britanik njerëzit që bëjnë gjëra të gabuara, duhet të mos ia hedhin paq dhe të përjashtohen nga sistemi. “Ajo që ne duam është që në Shqipëri krimi i organizuar të zhduket tërësisht nga vendi dhe kultura e tij, në mënyrë që ju të keni qeveri të pastër, biznes të pastër dhe jo krim të organizuar, sepse nëse keni krim të organizuar, ai dëmton njerëzit e mirë, dëmton reputacionin e vendit dhe në fund të gjithë vuajnë”, u shpreh Dunkan. Ministri e sheh Shqipërinë si një vend të mirë për të investuar, pasi ka fuqi punëtore në moshë të re dhe të pashfrytëzuar, ndërsa thekson se garantimi i shtetit ligjor është një nga kriteret kryesore, që i hap rrugë investimeve të huaja. “Ju keni një papunësi të lartë te të rinjtë që është një problem ekonomik, por nëse ka papunësi, do të thotë se ka fuqi punëtore. Shpresoj që njerëzit ta shohin Shqipërinë si një vend tërheqës për të investuar dhe e gjithë përpjekja për ta bërë veten tuaj tërheqës tek investitorët, përfshin të njëjtët kritere, ato që ju duhet të bëni mirë për t’iu bashkuar Bashkimit Europian dhe nëse i bashkoheni do të keni mundësi të mira për investime dhe për t’ia shitur tregut të fqinjëve. Kjo e përfshin sistemin e drejtësisht më gjerësisht”, theksoi ai.