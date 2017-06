Ministri Demiraj: Në Kavajë kishte tension, i garantova mbështetjen Policisë

Nis numërimi i votave, tensionohet situata në Kavajë

Problemet me numërimin e votave për kryebashkiakun e ri kanë bërë që ministri i Brendshëm Dritan Demiraj të shkojë me urgjencë sot paradite në Kavajë dhe të takohet me kreun e Komisariatit. Arsyeja e takimit është marrja e masave të forta për rendin dhe sigurinë dhe forca të shumta janë angazhuar. Demiraj ka bërë thirrje që subjektet politike të qëndrojnë larg KZAZ dhe të lejojnë numëruesit të bëjnë detyrën. Kavaja ka votuar edhe për kryebashkiakun e ri në këto zgjedhje: Dorian Murati për PS, Isa Sakja për PD dhe Maksim Kone i LSI. Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj ka deklaruar se shkoi në Kavajë për të garantuar mbështetjen për Policinë e Shtetit. Në Kavajë është votuar edhe për deputetë e Kuvendit, por edhe për Kryebashkiakun e ri dhe situata është tensionuar në prag të numërimit të votave për drejtuesin lokal. “Isha në Kavajë për të garantuar mbështetjen për Policinë. Numëruesit e Partisë Socialiste nuk ishin paraqitur, kishte tension. Policia largoi mbështetësit e dy partive politike”, tha Demiraj.