Ministri Demiraj paralajmëron policët: Kush influencon në zgjedhje do të penalizohet rëndë

Ministri i Brendshëm teknik, Dritan Demiraj nga Kukësi ka bërë një paralajmërim për të gjithë ata efektivë të policisë që kanë ndërmend të bëhen pjesë e fushatës dhe procesit zgjedhor. Demiraj theksoi se kushdo që përfshihet dhe tenton të influencojë në zgjedhje, do të penalizohet rëndë

Ministri i Brendshëm teknik, Dritan Demiraj ka bërë një paralajmërim për të gjithë ata efektivë të policisë që kanë ndërmend të bëhen pjesë e fushatës dhe procesit zgjedhor. Kushdo që përfshihet dhe tenton të influencojë në zgjedhje, do të penalizohet rëndë. Ka qenë ky mesazhi i Ministrit të Brendshëm, i cili ka vizituar efektivët në Drejtorinë e Policisë në Kukës. I shoqëruar dhe nga Haki Çako, Dritan Demiraj ka trajtuar masat e policisë për një proces zgjedhor të paprekshëm dhe me standarde. Kolonel Demiraj ka përgëzuar gjithashtu këtë drejtori policie për luftën kundër kanabisit. “Ministri Demiraj përgëzoi Drejtorinë Vendore të Kukësit për masat për moslejimin e kultivimit të kanabisit në qark (në kufijtë e minimales) dhe kërkoi angazhim profesional për lehtësimin e radhëve të gjata në Pikat e Kalimi Kufitar të qarkut Kukës.”- shkruhet në njoftimin e Ministrisë. “Ministri i Punëve të Brendshme Dritan Demiraj zhvilloi takime në Drejtoritë e Policisë në Kukës dhe Dibër për të trajtuar masat për një proces zgjedhor të paprekshëm dhe me standarde evropiane, si dhe parandalim të përdorimit të parave me burim kriminal në blerjen e votës. Ministri Demiraj, i shoqëruar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako, kërkoi angazhim maksimal për identifikimin dhe ndalimin e personave që do të tentojnë të ndikojnë në procesin zgjedhor dhe theksuan se çdo përfshirje e efektivëve të Policisë në fushatë është vepër penale. Ministri Demiraj përgëzoi Drejtorinë Vendore të Kukësit për masat për moslejimin e kultivimit të kanabisit në qark (në kufijtë e minimales) dhe kërkoi angazhim profesional për lehtësimin e radhëve të gjata në Pikat e Kalimi Kufitar të qarkut Kukës. Ministri Demiraj garantoi mbështetje maksimale për arritjen e misionit”.