Ministri Demiraj takim me ambasadorin e Britanisë: Nuk do të lejojmë përdorimin e parave të drogës për blerjen e votës  

Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj zhvilloi ditën e djeshme një takim me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Duncan Norman. Ministri Demiraj i shprehu ambasadorit ngushëllimet më të sinqerta për aktin e rëndë terrorist që ndodhi në Manchester dhe mori jetën e 22 personave të pafajshëm. Ministri shprehu solidaritetin dhe angazhimin e Shqipërisë dhe strukturave të Ministrisë së Brendshme në luftën kundër terrorizmit. Ambasadori Norman nga ana e tij u shpreh se ngjarja e rëndë në Manchester tregoi nevojën për rritjen e përpjekjeve për bashkëpunim me intensive ndërkombëtar, veçanërisht në fushën e inteligjencës, në luftën kundër terrorizmit. Ministri Demiraj diskutoi me ambasadorin edhe për prioritetet e tij në krye të Ministrisë së Brendshme duke u përqendruar tek garantimi i një procesi të qetë dhe të sigurt zgjedhor, luftën pa kompromis kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, kundër përdorimit të parave të trafikimit të drogës dhe blerjes së votës.

Ministri Demiraj nis takimet në qarqe, i kërkon policisë garantimin e një procesi të qetë zgjedhor/Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj është një ndër ministrat teknikë të propozuar nga Partia Demokratike, që është parë të punojë me intensitet të lartë gjatë ditëve të para në detyrë, lidhur kjo edhe me faktin se ka nën survejim punën e policisë së shtetit. Ditën e djeshme Demiraj ka zhvilluar një takim në Drejtorinë e Policisë në Shkodër dhe Lezhë. Ai ka qenë i shoqëruar nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako, ndërsa të dy kanë theksuar se do të ketë zero tolerancë për punonjësit e policisë që përfshihen në aktivitete të subjekteve politike. Ministri Demiraj u kujdes që të përcillte prioritetet kryesore për një proces zgjedhor të sigurt dhe të qetë, ndërsa në të gjitha takimet e deritanishme e ka vendosur theksin edhe tek lufta pa kompromis ndaj kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ai gjithashtu ka bërë thirrje për parandalim të përdorimit të parave të trafikimit të drogës për blerjen e votës në zgjedhjet e 25 qershorit. Ministri i Brendshëm në këto takime garantoi mbështetje maksimale për arritjen e misionit kushtetues të strukturave të Policisë së Shtetit. Zgjedhjet e 25 qershorit/ Mbi 7 mijë efektivë për mbarëvajtjen e fushatës elektorale/ Policia e Shtetit ka hartuar planin e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë fushatës elektorale por edhe gjatë ditës së zgjedhjeve në 25 qershor. Për këtë qëllim prej muajsh janë trajnuar mbi 7 mijë efektivë të policisë të cilët do të angazhohen në mbarëvajtjen e procesit në bazë të ligjit për policinë. “Nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit janë realizuar takime me personelin policor të strukturave vendore, duke iu bërë të qartë dhe tërhequr vëmendje që: Punonjësit e policisë të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë të barabartë dhe paanshmëri politike, pa diskriminim dhe vetëm në bazë dhe zbatim të ligjit duke respektuar të drejtat e njeriut. Lidhur me fazën e dytë, atë të fushatës zgjedhore e cila ligjërisht ka filluar në datën 26.5. 2017 janë marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike, për të garantuar ushtrimin e të drejtave nga subjektet politike dhe pjesëmarrësit në këto aktivitete” Policia u bën thirrje qytetarëve që për çdo parregullsi të kontaktojnë me organet ligj zbatuese. Nga ana tjetër policia ka vendosur kontakte me policinë bashkiake kjo kryesisht për rastet e heqjes së posterave elektorale në zonat ku nuk lejohet afishimi i tyre. Po ashtu masa janë marrë edhe për zgjedhjet në bashkinë e Kavajës që do të zhvillohen në të njëjtën ditë, ndërkohë që policia e shtetit bën thirrje që të denoncohet çdo qëndrim apo sjellje jo korrekte nga punonjësit e policisë.

Kreu i vëzhguesve të OSBE/ODIHR takim me kreun e LSI-së, Petrit Vasili: Zgjedhjet të jenë sa më paqësore e konform ligjit/Kryetari i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të OSBE/ODIHR-it, Peter Tejler, është takuar sot me kryetarin e LSI-së, Petrit Vasilin në selinë e LSI, lidhur me zgjedhjet e 25 qershorit. “Tejler ndau mendimin që zgjedhjet të jenë sa më paqësore dhe në respektim të ligjit zgjedhor, – njoftoi LSI-ja. – Këto janë objektivat më të rëndësishme që këto zgjedhje duhet të realizojnë për të ardhmen e vendit.” Po ashtu, krye vëzhguesi shprehu gatishmërinë për të mbajtur kontakte të vazhdueshme me Lëvizjen Socialiste për Integrim për problematikat që lidhen me procesin zgjedhor të 25 qershorit. Gjatë takimit, kreu i LSI-së, Petrit Vasili theksoi se këto zgjedhje duhet të zhvillohen në një klimë sa më të qetë dhe se fushata zgjedhore duhet të përqendrohet te gara mes programeve të partive si dhe rritja e besimit te Parlamenti i ardhshëm. “Lëvizja Socialiste për Integrim ka promovuar në listat e saj për deputetë të rinjtë dhe gratë, duke i dhënë një moral dhe cilësi Parlamentit të ardhshëm”, – u shpreh Kryetari i LSI, Vasili duke konfirmuar gatishmërinë për një bashkëpunim intensiv me OSBE/ODIHR dhe me kreun e misionit, z. Peter Tejler.