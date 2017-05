Ministri Demiraj takon drejtuesit e Policisë, paralajmëron burgim për efektivët që përfshihen në fushatë

Ministri i ri i Punëve të Brendshme Dritan Demiraj në ditën e dytë në krye të detyrës ka zhvilluar një takim me drejtuesit më të lartë të Policisë në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Gjatë takimit Demiraj i ka përcjell disa mesazhe të rëndëishme krerëve të uniformave blu, ndërsa ka shpalosuar edhe një sërë prioritetesh të mandatit të tij. Fokusi i takimit është vendosur tek garantimi i një procesi zgjedhor me standarde të larta profesionale nga ana e Policisë së Shtetit. Teksa e ka cilësuar mospërfshirjen e Policisë së Shtetit në aktivitetet e partive politike dhe fushatës zgjedhore, si një prioritet madhor, ministri është shprehur se duhet përkushtim i çdo strukture policore për të zbatuar me përpikëri misionin kushtetues, ligjin për Policinë e Shtetit dhe Kodin Penal. Ministri më tej nënvizoi se cilido person me uniformë dhe pa uniformë që është pjesë e strukturave të Ministrisë Brendshme dhe që përshihet në fushata duke shkelur parimet kushtetuese dhe ligjet që garantojnë procesin zgjedhor, do të mbajë përgjegjësi administrative dhe penale me largim nga detyra dhe ndjekje penale. “Shpërdorimi i autoritetit policor për të influencuar në mbështetjen e një partie politike është vepër penale dhe dënohet me burgim”, nënvizoi Demiraj. Me vëmendje u trajtua edhe çështja që lidhet me ashpërsimin e betejës antikanabis në çdo pjesë të territorit të Republikës së Shqipërisë. “Duhet të vijojë intensifikimi në luftën ndaj fenomenit, sidomos në parandalimin e saj në mbjellje apo kultivim. Kontrolli i territorit është detyrë që çdo individ me uniformë policore duhet të angazhohet maksimalisht. Çdo tolerim ndaj këtij fenomeni do të penalizohet rreptësisht. I gjithë zinxhiri drejtues i policisë së shtetit do të mbajë përgjegjësi sipas përcaktimeve të ligjit”, deklaroi ministri i Brendshëm. Teksa garantoi mbështetjen e tij për modernizimin e reparteve të policisë, Demiraj u ndalu tek forcimi i sigurisë dhe rendit publik gjatë sezonit turistik. Ai kërkoi angazhim maksimal nga Policia e Shtetit për të garantuar rendin dhe qetësinë publike gjatë këtij sezoni veror dhe një përqendrim të veçantë në drejtim të parandalimit të aksidenteve dhe përmirësimit të qarkullimit rrugor.

Zv.kryeministrja Mandija zhvillon një takim pune me 3 ministrat e LSI/ Zv.Kryeministrja e sapo emëruar, Ledina Mandija ka zhvillua gjatë ditës së djeshme një takim me tre ministrat e LSI-së, Klajda Gjosha, Sokol Dervishaj dhe Lefter Koka. Mësohet se takimi i djeshëm ka qënë prezantues, ndërsa ka qenë pjesëmarrës edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçi. Mandija ka kërkuar nga ministrat në fjalë që të tregohet maturi gjatë fushatës zgjedhore dhe administrata të mos përdoret për fushatë.