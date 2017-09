Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj i shpreh Mimi Kodhelit shqetësimin për funksionimin jo-normal të radarëve  

Demiraj: Radari në Durrës u fik në mes të një operacioni antidrogë

Dy ditë më parë mediat në vend publikuan një letër, ku Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Haki Çako i tregonte Ministrit të Brendshëm Dritan Demiraj, se faji për dështimin e pjesës së madhe të operacioneve për kapjen e gomoneve me kanabis në bregdetin shqiptar ishte i radarëve jofunksional të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas Çakos disa nga operacionet ndërkombëtare antidrogë me intinerar Shqipëri-Itali kanë dështuar pasi qendra e monitorimit detar me bazë në Durrës nuk ka njoftuar në kohë reale dhe atëherë kur ka njoftuar ka dhënë koordinata të gabuara për mjetet lundruese të përdorura nga trafikantët. Lajmin në fjalë e ka përgënjeshtruar menjëherë dikasteri i drejtuar nga Mimi Kodheli duke thënë se radarët punojnë. Por kjo ngjarje nuk ka përfunduar me kaq, pasi skandali duket se i ka rrënjët e thella. I përfshirë në këtë çështje ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj i ka drejtuar paraditen e djeshme një letër ministres së Mbrojtjes, Mimi Kodheli, ku i shkruan se radarët nuk punojnë tamam, duke mos bërë të mundur dallimin e mjeteve dhe njerëzve. Demiraj gjithashtu ka treguar se në një rast në 7 gusht të 2017, njëri prej radarëve është fikur në mes të një operacioni duke e lënë gomonen që të largohet. Sipas tij, radarët nuk e mbulojnë të gjithë territorin, duke krijuar kënde dhe zona të pambuluara e duke u dhënë mundësi trafikantëve të kalojnë. Demiraj thotë në përfundim të letrës se mungojnë kamerat integruese që të bëjnë të mundur afrimin e pamjeve.

Mungon energjia për radarët e Himarës, nuk kapin dot gomonet e skafet/ Skandali i zbuluar prej ministrit të Brendshëm, Dritan Demiraj për fikje të radarëve në mes të një operacioni antidrogë, thellohet edhe më tepër, pasi ABC News ka bërë të ditur për publikun se radarët e dislokuar prej 9 vitesh në Himarë nuk arrijnë të identifikojnë në det mjetet lundruese si gomone apo skaf. Prej 3 vitesh në këtë qendër nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike, ç’ka vështirëson edhe më shumë punën e këtyre radarëve. Edhe pse radarët janë instaluar në vendin prej vitit 2009 dhe ndihmë kryesore për këtë kanë dhënë vendet anëtare të NATO-s, përsëri funksionimi i tyre lë shumë për të dëshiruar. Sipas burimeve konfidenciale të këtij televizioni rezulton se Qendra Ndërinstitucionale Detare e Radareve që ndodhet në Himarë, prej 3 vitesh nuk ka furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike, ndërsa prej kohësh një raport i hollësishëm qëndron edhe në pikën kufitare dhe të migracionit. Një fakt tjetër interesant është se këta radarë nuk arrijnë të kapin mjetet e vogla lundruese si gomone apo skaf. Të vetmet mjete që mund të identifikojnë janë, tragetet dhe peshkarexhat. Ndër të tjera, thuhet në raportin e rojës bregdetare, kur jepej sinjali nga qendra ndërinstitucionale për praninë e një mjeti lundrues në det, shpeshherë Delta Forca ndiqte dijet e saj detare, pasi saktësia e radarit lë shumë për të dëshiruar. Institucionet pjesëmarrëse tek qendra e radarëve në Himarë janë Roja bregdetare, Policia kufitare, Drejtoria e përgjithshme e Doganave, drejtoria e Peshkimit dhe drejtoria kombëtare e bregdetit.