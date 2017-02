Ministri Vasili: Pres reflektim për vettingun, institucionet të reagojnë për ONM-në

Ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili vazhdon të këmbëngulë se përzgjedhja e bordit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit që do të mbikëqyrë Vettingun është antikushtetuese. Në një dalje para mediave, pas nisjes së letrës së dytë në adresë të Presidentit të Republikës, kryetarit të Kuvendit dhe ambasadorëve Lu dhe Vlahutin, ministri Vasili tha se pret një reflektim nga institucionet për shqetësimet e tij

Ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili ka shmangur qëndrimin nëse çështja për Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit dhe bordin e tij duhet të zgjidhet në Gjykatën Kushtetuese. “Nuk kam një prononcim të veçantë për ju sepse gjithçka e kam ezauruar në letrën time, që besoj se është shteruese”, tha Vasili. Ministri i Drejtësisë beson se ka ende kohë që Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit të veprojë sipas përcaktimeve kushtetuese, që në analizën e Vasilit detyrojnë qeverinë të nisë negociatat për një marrëveshje ndërkombëtare për ONM-në dhe më pas kjo marrëveshje të miratohet në Parlament. “Kam ngritur disa çështje që besoj se janë plotësisht të ndreqshme, të cilat e fusin procesin në një hulli të domosdoshme të qartësisë dhe të Kushtetutës, të cilat vendosin shumë qartë rregullat e komunikimit ndërmjet institucionit të ONM-së dhe komunikimet edhe me institucionet shqiptare. Pastaj, se cilat do të jenë reflektimet, nuk janë reflektime që vijnë nga unë”, u shpreh Vasili. Në letrën e dërguar në 20 shkurt Presidentit, Kryetarit të Kuvendit, kryeministrit dhe dy ambasadorëve, Lu e Vllahutin, ministri Vasili vlerëson se ka shkelje të Kushtetutës në marrëveshjen me qeverinë, për sa kohë ajo është nismë e paautorizuar nga qeveria e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave.

Kryeparlamentari Meta paralajmëron: Transparencë për reformën dhe vettingun/ Situata aktuale politike në Shqipëri ka qenë në qendër të diskutimit mes krye parlamentarit Ilir Meta dhe dy bashkë reporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Andrej Hunko dhe Joseph O’Reilly. Krye parlamentari Meta vlerësoi punën e Raportorëve dhe bashkëpunimin e ngushtë me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ndërsa theksoi se situata aktuale politike në vend kërkon përgjegjshmëri nga të gjithë aktorët. “Duhet transparencë maksimale për zbatimin e besueshëm të reformës në drejtësi dhe në veçanti të ligjit të Vettingut. Transparencë për implementimin e procesit të dekriminalizimit dhe për garantimin e standardeve më të larta bashkëkohore për mbarëvajtjen e zgjedhjeve të qershorit”, apeloi Meta. Krye parlamentari tha se vendi kërkon një klimë konstruktive dhe të përgjegjshme politike. “Shqipëria ka nevojë për një klimë konstruktive e të përgjegjshme politike që rrit kredencialet demokratike të vendit. Klima bashkëpunuese përshpejton hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian” u shpreh më tej Meta.