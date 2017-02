Ministri Vasili, tjetër letër për Vettingun: Roli i Engjëll Agaçit i paligjshëm, bordi i ONM-së është antikushtetues

Pas reagimit të komisionerit Hahn për bordin e ONM, Ministri i Drejtësisë ka nisur një tjetër letër në drejtim të presidentit, kryeministrit, kreut të Kuvendit dhe Ambasadorëve Lu dhe Vlahutin. Letra mban datën 20 shkurt 2017 dhe në të, ministri rinënvizon faktin se ngritja e bordit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është antikushtetues

Debati dhe replikat në lidhje me kushtetueshmërinë e bordit të ONM-së duket se janë intensifikuar së fundmi, sepse pas reagimit të komisionerit Hahn, ministri i Drejtësisë Petrit Vasili ka dërguar një tjetër letër në drejtim të Presidentit, Kryeministrit, kreut të Kuvendit dhe Ambasadorëve Lu dhe Vlahutin. Letra e bërë publike në media gjatë ditës së djeshme mban datën 20 shkurt 2017 dhe në të ministri Vasili rivendos theksin tek fakti se ngritja e bordit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është një veprim që cenon kushtetutën e vendit. Ai thotë gjithashtu se për rolin që do të ketë ONM-ja duhet një marrëveshje ndërkombëtare.

“Kërkesa formale dërguar nga Sekretari i Përgjithshëm, që referohet edhe në letrën e z. Hahn, rezulton të jetë jo në zbatim të Kushtetutës dhe një kërkesë e tillë nuk përfaqëson vullnetin e Këshillit të Ministrave, si organ kolegjial, në konstituimin e ONM-së, pasi edhe vetë Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit te Ministrave, nuk gëzon asnjë funksion të veçantë sipas Kushtetutës, që ti lejojë atij t’i kërkojë Bashkimit Evropian të fillojë procedurat e konstituimit të ONM-së dhe fillimin e ushtrimit të funksioneve të saj”, thuhet në letrën e Vasilit. Ministri i Drejtësisë nënvizon gjithashtu se edhe roli i deritanishëm i Sekretarit të Përgjithshëm të Kryeministrisë, Ëngjëll Agaçi është i paligjshëm, pasi sipas Vasilit ai ka komunikuar me zyrtarët e BE-së pa autorizimin e vendimmarrjes së qeverisë shqiptare. “Zyrtarët e BE-së referojnë të kenë komunikuar me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, por në fakt kanë komunikuar me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, pa autorizimin nëpërmjet vendimmarrjes së Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave de jure, është pjesë e nëpunësve civilë të administratës publike, por që de facto në rastin konkret, në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin, ka ushtruar kompetenca që nuk i ka pasur, apo që nuk i janë dhënë ndonjëherë. Kjo është dhe fryma e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe amendamenteve të saj, të miratuara në mënyrë konsensuale në datën 21-22 korrik 2016. Kushtetuta flet qartë për ONM-në, por nuk ka asnjë përcaktim për Bordin e saj, i cili në të gjitha komentet, përfshirë dhe komentet që vijnë nga Bashkimi Evropian, nënkuptohet apo konceptohet si i mirëqenë. Ky është një qëndrim i pabazuar në Kushtetutë e ligj, pasi institucioneve të papërcaktuara me ligj, nuk mund tu jepen detyra dhe përgjegjësi, përndryshe veprimtaria e tyre do të ishte e atakueshme juridikisht, e diskutueshme dhe në këtë mënyrë do të dëmtonte edhe kredibilitetin publik të reformës në drejtësi”, shton më tej ai. Duke marrë në konsideratë Marrëveshjen Administrative të firmosur midis Komisionit Europian dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, e cila sipas Vasilit nuk është një marrëveshje ndërkombëtare referuar pikës 2, të nenit B, të Aneksit të Kushtetutës, ai thekson edhe njëherë në letër se nuk ka ndonjë përcaktim apo dakordësi për ngritjen e një Bordi. Sipas ministrit të Drejtësisë referohet vetëm vullneti për të vënë në dispozicion ekspertët, që do të luanin rolin e vëzhguesit në përputhje me detyrat që Kushtetuta detyron, si dhe referohet projekti përkatës IPA, që do të mbulojë financimin e procesit të rivlerësimit.“Mendojmë se reflektimet janë të domosdoshme. Ato do të ndihmonin në soliditetin kushtetues dhe ligjor, në transparencën maksimale, si dhe rolin e qartë e të bazuar në ligj të të gjithë aktorëve gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, thekson në fund të letrës Vasili.