Ministria e Drejtësisë pezullon dhe kallëzon në Prokurori drejtorin e burgut të Tropojës

Marrëveshja e arritur midis Ramës dhe kreut të opozitës, Lulzim Basha duket se ka nisur të japë efektet e para. Ministri i ri i Drejtësisë, Gazment Bardhi ka pezulluar nga detyra Drejtorin e IEVP në Tropojë, Granit Kurmekaj dhe ia referoi rastin e tij Prokurorisë së Përgjithshme, për veprën penale të përfshirjes në fushatën zgjedhore të një subjekti zgjedhor

Marrëveshja e arritur midis kryeministrit Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha, fokusi i së cilës vendoset tek garantimi i një procesi zgjedhor me standarde maksimale dhe mospërfshirja e administratës apo policisë së shtetit në fushatën zgjedhore, duket se ka nisur të japë efektet e para. Ditën e djeshme Ministri i ri i Drejtësisë, Gazment Bardhi ka pezulluar nga detyra Drejtorin e IEVP në Tropojë, Granit Kurmekaj dhe ia referoi rastin e tij Prokurorisë së Përgjithshme, për veprën penale të përfshirjes në fushatën zgjedhore të një subjekti zgjedhor.

Sipas ministrisë kjo masë u ndërmor pas verifikimit të kryer, si dhe informacioneve të marra nëpërmjet fotove dhe videove, ku konstatohet përfshirja e Kurmekaj, në fushatën zgjedhore, në këtë rast të Partisë Socialiste, në kundërshtim me ligjin. “Për këtë qëllim, Ministri i Drejtësisë i ka referuar çështjen organeve të prokurorisë, si dhe ka vënë në dijeni Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, për shkak se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, se shtetasi Granit Kurmekaj, me detyrë Drejtor i IEVP Tropojë, ka kryer veprën penale të parashikuara nga neni 328/a të Kodit Penal. Deri në sqarimin e rrethanave mbi këtë çështje, Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar menjëherë pezullimin e përkohshëm nga detyra të Drejtorit të IEVP Tropojë”, thuhet në njoftimin e ministrisë. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë i ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë në portalin elektronik në faqen zyrtare të saj, të gjitha rastet e përfshirjes në fushatë apo përdorimit të funksionit publik në favor të një subjekti zgjedhor. Në kuadër të kësaj thirrje theksohet se qytetarëve iu garantohet jo vetëm ruajtja e anonimatit, por edhe ndjekja me seriozitet maksimal e këtyre rasteve. “Ministri Bardhi siguron se është i vendosur në zbatimin e ligjit dhe do të veprojë me tolerancë zero për çdo angazhim politik në kundërshtim me ligjin të punonjësve të administratës shtetërore në varësi të Ministrisë së Drejtësisë”, përfundon njoftimi.

Policia: Do ruajmë paanshmërinë, qytetarët të denoncojnë përfshirjen e efektivëve në fushatë/ Një nga çështjet më shumë të diskutuara përgjatë krizës politike që përjetoi vendi ishte paanshmëria e uniformave blu në raport me fushatën e zgjedhjeve parlamentare, ndërsa me marrëveshjen konsensuale PS-PD, duket se debatet kanë ardhur drejt fundit dhe ministri i ri i Brendshëm ka dhënë urdhër të qartë për eliminim të çdo lidhje partiake gjatë fushatës elektorale. Garancinë për paanshmëri në zgjedhje e ka konfirmuar ditën e djeshme edhe vetë policia e shtetit nëpërmjet një deklarate për mediat, ku prezantohet plani i masave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë fushatës elektorale, por edhe gjatë ditës së zgjedhjeve në 25 qershor. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të policisë për këtë qëllim prej muajsh janë trajnuar mbi 7 mijë efektivë të policisë, të cilët do të angazhohen në mbarëvajtjen e procesit në bazë të ligjit për policinë. “Nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit janë realizuar takime me personelin policor të strukturave vendore, duke iu bërë të qartë dhe tërhequr vëmendje që: Punonjësit e policisë të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë të barabartë dhe paanshmëri politike, pa diskriminim dhe vetëm në bazë dhe zbatim të ligjit duke respektuar të drejtat e njeriut. Lidhur me fazën e dytë, atë të fushatës zgjedhore e cila ligjërisht ka filluar në datën 26.5. 2017 janë marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike, për të garantuar ushtrimin e të drejtave nga subjektet politike dhe pjesëmarrësit në këto aktivitete”, thuhet në njoftimin e policisë. Në njoftim i bëhet thirrje çdo qytetari apo përfaqësuesi të subjekteve partiake që të denoncojnë përfshirjen e uniformave blu në fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit. “Policia e Shtetit u bën thirrje të gjithë drejtuesve të subjekteve zgjedhore dhe komunitetit që për çdo qëndrim e sjellje jo korrekte dhe jo ligjore të kryera nga punonjësit e policisë, ti denoncojnë ato menjëherë, duke ju garantuar trajtimin dhe marrjen e masave të rrepta ndaj punonjësve të policisë përgjegjës”, përfundon njoftimi. Policia gjithashtu ka vendosur kontakte me policinë bashkiake, kjo kryesisht për rastet e heqjes së posterave elektorale në zonat ku nuk lejohet afishimi i tyre.

Denoncimi/ Mimi Kodheli “merr zvarrë” administratën e burgjeve për fushatë elektorale/ Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli, është “një zë” më shumë se urdhri i pretenduar i kryeministrit Edi Rama, për mospërfshirjen e administratës në fushatën elektorale, është “sa për sy e faqe”. “Personazhi”, më i fundit i administratës, i përfshirë në fushatën elektorale ët PS-së, është Granit Kurmekaj, Drejtori IEVP Tropojë. Ai ka qenë pjesëmarrës në aktivitetet për fushatën e PS dje nga ora 11.00 deri në 13.00, në luginën e Valbonës.