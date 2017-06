Ministria e Financave denoncon: Tatimorët, presion me gjoba bizneseve sipas përkatësive politike

Ministria e Financave u bën thirrje tatimpaguesve që për çdo rast kur ata ndjehen nën presione abuzive të motivuara politikisht, të denoncojnë menjëherë pranë këtij institucioni

Ministria e Financave e drejtuar nga ministrja Helga Vukaj me anë të një deklarate për median bën të ditur se inspektorët tatimorë po ushtrojnë presion përmes gjobave ndaj subjekteve tatimpaguese për shkak të bindjeve politike. Ministria e Financave u bën thirrje tatimpaguesve që për çdo rast kur ata ndjehen nën presione abuzive të motivuara politikisht, të denoncojnë menjëherë këtij institucioni. “Ministria e Financave, në kuadër të verifikimit të disa informacione, është njoftuar se inspektorë tatimorë po ushtrojnë presion përmes gjobave ndaj subjekteve tatimpaguese duke mbajtur ndaj tyre qëndrime selektive bazuar në përkatësinë e tyre partiake. Veprime të tilla janë të patolerueshme. Ministria e Financave u kërkon Drejtorive Rajonale të Tatimeve si dhe inspektorëve tatimorë që të jenë profesional dhe korrekt në zbatimin e ligjit. Në të gjitha rastet kur do të evidentohen presione dhe shantazhe të tilla përmes gjobvënies ndaj biznesit, do të merren masa ndëshkimore bazuar në legjislacionin në fuqi. Ministria e Financave u bën thirrje tatimpaguesve që për çdo rast kur ata do të ndjehen nën presione abuzive të motivuara politikisht, të denoncojnë menjëherë pranë nesh.

Ata janë të lutur që të na shkruajnë ose të na dërgojnë foto apo filmime në numrin 067 60 54 545. (Whatsapp, Viber)”, thuhet në njoftimin e ministrisë së Financave.

Ministria e Arsimit: Denonconi presionet dhe premtimet e maturantëve/ Sot maturantët i nënshtrohen provimit të parë të Maturës Shtetërore. Një ditë para tyre ka ardhur edhe një konferencë e ministres, Mirela Karabina në lidhje me këtë proces. Karabina shprehet se ‘çdo presion apo premtim i bërë maturantëve është i papranueshëm dhe të gjitha rastet e evidentuara do të jenë pjesë e procesit të verifikimit nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit’. “Më lejoni t’ju uroj të gjithë maturantëve suksese në provimin e Gjuhës së Huaj, provimi i parë i Maturës Shtetërore 2017. Sipas kalendarit të hartuar nga Komiteti i Maturës Shtetërore 2017në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, do të vijojnë të zhvillohen të gjitha detyrimet që përmban Matura Shtetërore,që ka filluar nga vjeshta e vitit 2016 e në vijim, me miratimin e Rregullores dhe udhëzimeve që rregullojnë mbarëvajtjen e këtij procesi. Në vijim, ne do të monitorojmë nga afër çdo aspekt të këtij procesi duke mos lejuar asnjë ndërhyrje, apo deformim që mund të ndikojë në cenimin e standardeve të këtij procesi kaq të rëndësishëm dhe me ndikim të gjerë në opinionin publik. Duke e parë në këtë këndvështrim, në të gjithë takimet që kam zhvilluar iu është kërkuar që të gjithë aktorët pjesëmarrës në administrimin e Maturës Shtetërore 2017, të zbatojnë me rigorozitet të gjitha detyrimet e përcaktuara në paketën ligjore që rregullon afatet dhe rezultatet e provimeve. Paralelisht, kam përcjellë mesazhin tim, duke rikonfirmuar edhe sot në këtë deklaratë, se çdo presion apo premtim i bërë maturantëve është i papranueshëm dhe të gjitha rastet e evidentuara do të jenë pjesë e procesit të verifikimit nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Çdo shkelje e evidentuar do të analizohet dhe çdo procedohet sipas legjislacionit në fuqi. Për çdo denoncim nga ana e prindërve, mësuesve apo maturantëve, është në dispozicion adresa e E-mail dhe numri i telefonit, si më poshtë: E-Mail:Mirela.Karabina@arsimi.gov.al/ Telefon: +355 67 4474 900. Garantojmë se do të intensifikojmë monitorimin e çdo faze, për të vendosur standardet e kërkuara në administrimin dhe transparencën e gjithë këtij procesit, duke filluar nga organizimi deri tek vlerësimi i provimeve. Duke ju uruar edhe një herë suksese të gjithë Maturantëve, mbetemi të angazhuar në përmbushjen e të gjithë detyrimeve institucionale të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.