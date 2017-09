Ministrja Nikolla e papërgjegjshme, qeveria të ketë prioritet të ardhmen e vendit dhe jo fasadat

Çmimet tepër të larta të teksteve shkollore të arsimit të detyrueshëm dhe sistemi klientelist i shpërndarjes së tyre ka qenë në vëmendjen e Partisë Demokratike dhe kryetarit të saj Lulzim Basha gjatë ditëve të fundit. Forca kryesore e opozitës ka shprehur shqetësimin se mijëra familje të varfra dhe me të ardhura minimale janë duke u sfilitur nën temperatura të larta për të blerë tekstet shkollore të fëmijëve, ndërkohë që qeveria nuk merr asnjë masë për t’i dhënë zgjidhje burokracive që ndjekin çdo vit këtë proces. Shqetësimit të PD-së Ministria e rikonfirmuar e Arsimit, Lindita Nikolla i është përgjigjur me arrogancë, duke mos mbajtur aspak përgjegjësi për detyrën që duhet të ushtrojë. Deputeti demokrat Luçiano Boçi i është përgjigjur ditën e djeshme ministres Nikolla nëpërmjet një deklarate, ku shprehet se paaftësia e saj dhe stafit që drejton ka bërë që procedurat e hartimit, shpërndarjes dhe vendosjes së çmimit për tekstet shkollore të bëhen në mënyrë amatore, duke favorizuar sistemin klientelist. “Të gjitha procedurat e hartimit, shpërndarjes dhe vendosjes së çmimit për tekstet shkollore edhe këtë vit si çdo vit tjetër janë kryer nga Ministrja Nikolla. Për shkak të indiferencës së saj ndaj interesit publik e paaftësisë së saj dhe stafit të saj, të gjitha këto procedura janë bërë me vonesë dhe në mënyrë amatore, çfarë ka sjellë mungesë tekstesh, sistem klientelist shpërndarjeje me pak pika, çmime të rritura, dhe në shumë raste tekste me cilësi të dobët”, tha Boçi. Duke vijuar më tej, Boçi shprehet se qeveria duhet të shpërndajë tekste shkollore falas për arsimin fillor, ndërsa ministres Nikolla i sugjeron që të lëjë një ditë të vetme zyrën e saj luksoze për të parë rradhët e gjata, ku prindërit presin të blejnë librat e fëmijëve të tyre. “Qëndrimi ynë për këtë çështje është i thjeshtë: prioriteti i qeverisë duhet të jetë mbështetja e arsimit fillor, duke ofruar falas tekstet shkollore. Qëndrimi i ministres dhe shefit të saj ka qenë po ashtu i qartë: prioriteti kanë qënë rindërtimi i fasadës së ministrisë dhe blerja e kolltuqeve luksoze për zyra, për të cilat kanë harxhuar miliona euro. Nëse, siç shprehet, Ministrja është e gatshme të përmirësohet, le ta fillojë reflektimin duke lënë kolltukun e zyrës për të takuar prindërit. I gjen ata në rradhët e gjatë, në mes të vapës, duke harxhuar kursimet e mbledhura me mund për diçka që duhet të ishte falas. E ardhmja e vendit kërkon që qeveria të ketë prioritet librin dhe jo kolltukun. Hapi i parë për këtë gjë është propozimi ynë për tekste falas për të gjithë fëmijët në arsimin e detyrueshëm”, thekson deputeti demokrat.

Koalicioni për Arsimin: Qeveria t’i japë falas librat e fëmijëve, e detyron ligji/Mënyra sesi po procedohet me shitjen e teksteve shkollore nga ana e Ministrisë së Arsimit ka sjellë një sërë reagimesh nga klasa politike shqiptare dhe organizata të tjera në vend. Ditën e djeshme ka qenë Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), që i ka drejtuar një thirrje publike qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit, për çështjen e librave shkollorë. Në thirrjen e organziatës theksohet se edhe pse prej vitesh kërkohet që fëmijët që studiojnë në arsimin parauniversitar të pajisen me tekste shkollore falas, qeveria e bën veshin të shurdhër. Sipas “ACE” blerja e librave shkollorë nga prindërit, bie ndesh me ligjin, Nr.69/2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar”.

Thirrja e “ACE” për qeverinë: “Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE), po vëzhgon me shqetësim situatën e ditëve të fundit ku fëmijët dhe prindërit e tyre detyrohen të qëndrojnë me orë të tëra në radhë për të blerë librat shkollorë. Edhe pse ACE prej vitesh ka kërkuar dhe ngritur zërin për pajisjen e të gjithë fëmijëve të arsimit publik parauniversitar me tekste falas ende kjo nuk është bërë e mundur nga asnjë Qeveri. Koalicioni për Arsimin në Shqipëri me anë të kësaj thirrje publike, i kërkon Qeverisë dhe në mënyrë të veçantë Ministrisë së Arsimit, të marrin masa të menjëhershme për të siguruar falas për të gjithë fëmijët e arsimit publik parauniversitar tekstet shkollore. Ne mendojmë se një ndër aktet e para publike të Qeverisë së re të Shqipërisë duhet të jetë dhënia e teksteve dhe mjeteve mësimore falas për të gjithë fëmijët anembanë vendit pa dallim, në mënyrë që ata të gëzojnë të drejtën e tyre për arsim publik falas. Blerja e librave nga nxënësit e arsimit parauniversitar bie ndesh me ligjin Nr. 69/2012 Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i cili në Nenin 5, pika 2 përcakton se “Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas”. E drejta për arsim falas nënkupton edhe krijimin e kushteve të nevojshme dhe të domosdoshme për t’u arsimuar. Një nga këto kushte është edhe pajisja falas me libra, fletore dhe mjete mësimore e ?do fëmije që ndjek arsimin publik. Mospërmbushja e këtij detyrimi është një shkelje e të drejtave të fëmijëve dhe në kundërshtim të hapur me Nenin 28 të Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijës. Edhe pse VKM Nr. 707, datë 26.8.2015, përcakton disa kategori nxënësish në nevojë, të cilët përfitojnë tekstet shkollore falas, përsëri kjo është e pamjaftueshme, pasi ne besojmë se të gjithë nxënësit që ndjekin arsimin publik parauniversitar, pa dallim, duhet të pajisen me libra shkollorë falas nga shkollat përkatëse. Kjo politikë do të rriste numrin e fëmijëve që ndjekin shkollën, duke pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në ndjekjen e arsimit nga fëmijët dhe ushtrimin e të drejtës së tyre universale për arsim. ACE nxit Qeverinë e re dhe Ministrinë e Arsimit, që këtë kërkesë ta bëjnë një realitet për të gjithë ata fëmijë që do të ndjekin arsimin publik parauniversitar gjatë periudhës 2017-2018 dhe që presin që shteti i tyre të kujdeset për ta”.