Mirditë/Këshilltarët e PD: Po braktisen fshatrat nga mungesa e investimeve

Banorët dhe këshilltarët e djathtë në Këshillin bashkiak të Mirditës, kërkojnë ndërhyrje dhe investime në zonat rurale. Banorët heqin paralelizëm me investimet për qendrën e Rrëshenit, duke kërkuar të njëjtin investim në rrugë, ujësjellësa apo energji nëpër fshatra

Pasi rilindja urbane lulëzoi në çdo bashki, atë të lënit mbas dore janë gjithnjë shtresa në nevojë. Edi Rama, kryeministri që rend gjithnjë pas parasë harron të investojë për zonat rurale, duke i lënë këta banorë të mëshirë të fatit. Mungesa e rrugës, problemet sociale ekonomike kanë bërë që mirditorët të braktisin shtëpitë e tyre për të shkuar drejt njësive administrative ku hidhet leku. Me shpresën se ky ndryshim lokacioni do të sjellë përmirësim në jetesën e tyre, ata vendosin të boshatisin vendin e lindjes. Nisur nga kjo situatë banorët dhe këshilltarët e djathtë në Këshillin bashkiak të Mirditës, kërkojnë ndërhyrje dhe investime në zonat rurale. Banorët heqin paralelizëm me investimet për qendrën e Rrëshenit, duke kërkuar të njëjtin investim në rrugë, ujësjellës apo energji nëpër fshatra. Një kërkesë e tillë është mëse e drejtë, pasi në një sistem demokratik nuk duhet të behën dallime krahinore apo qytet-fshat. Të gjithë meritojnë të trajtohen si të barabartë. Fatkeqësisht qytetarët që jetojnë në zona të thella vuajnë nga probleme të shumta, duke nisur që tek arsimimi dhe për të vazhduar më pas për përfshirjen tyre në rangje të tjera sociale. Banorët e Mirditës dhe jo vetëm, janë duke jetuar në varfëri të tejskajshme. Lëvizja e tyre nga fshati në qytet nuk solli asnjë gjë pozitive në jetën e tyre. Përkundrazi në qytetin e papunë individët mbi të gjithë duhet të paguaj dhe qiranë. Mungesa e tokës, e bën edhe më të

vështirë sigurimin e kafshatës së bukës. E vetmja gjë që i ngushëllon është mundësia e të arsimuarit, ku për të shkuar në shkollë nuk ka nevojë të bësh kilometra rrugë në këmbë. Ndërkohë edhe ato fshatra që janë larg bashkisë qendrore, mungesa e rrugës i dërgon ata në vite drite larg nga qyteti. Nëse flasim për shërbimin mjekësorë, edhe ato pak qendra shëndetësore që ekzistojnë përveç shtratit dhe të ndonjë serumi asgjë tjetër nuk sigurojnë. Ata banorë që i kanë qëndruar besnikë shtëpive të tyre, mungesa e rrugës i ka dërguar në izolim, ndërsa ata që shkuan në njësitë administrative më të zhvilluar janë duke mbajtur barkun bosh pasi enden në bulevardin e rilindjes urbane të papunë. Kështu anëtarët demokratë të Këshillit Bashkiak të Mirditës kërkojnë që siç investohet për qendrën e qytetit të Rrëshenit, të bëhet diçka edhe për zonat rurale. Gjon Pjetri thotë se banorët në fshatrat e Mirditës jetojnë me mungesë të theksuar të ardhurash, në varfëri të plotë. “Largimet e familjeve nga këto ish-Komuna që sot bëjnë pjesë në Bashkinë e madhe janë shumë të shpejta sepse niveli arsimor dhe problemet e mëdha social-ekonomike po i bëjnë që të lëvizin dhe sidomos mungesa e rrugës. Kjo qeverisje solli qytete të mbushur me njerëz të uritur. Ku më pas për të siguruar jetën shumë prej tyre detyrohen të kryejnë vepra të jashtëligjshme. Mjerimi sjell krimin, dhe për hir të së vërtetës numri i vrasjeve ose i personave që kultivojnë hashash është rritur ndjeshëm në këto tre vite qeverisë Rama”.