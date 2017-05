Monizmi është sëmundje që rrënon demokracinë  

Monizmi nuk është ideologji e kodifikuar, por kryesisht bëhet fjalë për emocione kolektive, dhe funksionon “në emër të popullit” pjesë e të cilit është secili individ. Mundësia që dikush të mbetet jashtë tij është e pamundur. Monizmi si nocion politik është gënjeshtër e kulluar, ku flitet dhe veprohet në emër të popullit. Sjell vetëm stagnim ekonomik dhe politik, sjell pasurim të elitës politike dhe e varfëron popullin. Po përdoren metodat e monizmit për ti arritur objektivat e caktuara politike dhe sundimin mbi masën. Ne këtë kontest institucionet faktikisht pësojnë fiasco, prodhohen kriza të ndryshme politike dhe ekonomike. Gjithçka sipas kësaj logjike do të thotë izolim dhe kapje e pushtetit nga grupet e caktuara politike. Monizmi është sëmundje e cila e rrënon demokracinë dhe liritë elementare njerëzore. Gjithçka vjen duke u komplikuar aq shumë sa vështirë pastaj të gjindet ndonjë zgjedhje e mirë. Regjimi në Prishtinë dhe regjimi në Tiranë janë regjime të sëmura moniste të cilat po synojnë infektimin e mbarë shoqërisë.

Heshtja karshi të këqijave të cilat e kanë vërshuar Kosovën nuk ndihmojnë askënd, vetëm sa po e ushqejnë dhunën dhe terrorin nga ky establishment politik në krye të institucioneve shtetërore. Persekutimet jo ne kuptimin ekstrem që po iu bëhen qytetarëve janë bërë të patolerueshme. Mos të gënjehemi gjithë jetën nga këto struktura mafioze politike në pushtet, se i gjithë servimi politik që po na bëhet është vetëm një mashtrim. Janë duke na mashtruar një kohë të gjatë duke e futur në përdorim rrenën dhe çdo lloj tjetër propagande. E gjithë kjo lojë pushtetarë me ndjenjat e popullit është traumatike, është depresionuese dhe shumë demoralizuese. Populli është përjashtuar nga vendimmarrja. Po bëhet presion despotik për të hequr dorë nga vetvetja, gjë që është gjeja më e vështirë në këtë botë. Nëse dalim jashtë lojës politike rrezikohemi ti humbim të gjitha. Kështu zaten edhe po ndodh përditë. Jemi lodhur tepër shumë me prodhim të krizave politike e ekonomike. Sundimtarët e Kosovës po tentojnë me të madhe që të heqim dorë nga gjithçka që njeriun e bën të lumtur në këtë botë. Secilën ditë e më shumë po pasurohen dhe po e varfërojnë popullin pa fije turpi. Dhe, nuk po mendojnë fare që tu lëshojnë rrugë forcave progresive. Gjithçka po duket kaotike në ketë vend të sunduar nga llumi i kësaj shoqërie. Kanë instaluar sistem të mbyllur, na kanë izoluar nga bota demokratike, e kanë sjellë situaten me mundësi gjithnjë të eskalimit në ndonjë konflikt. Sistemi edhe ashtu jo funksional gati në tërësi është nxjerrë jashtë përdorimit. Kur strukturat udhëheqëse dhe bartësit e pushtetit ngrihen mbi ligjin, nuk mund të flasim për shtet funksional e shtet ligjor. Kjo klasë politike ka rënë në provimin e shtetndërtmit dhe mirëqenies. Ka rënë në provim edhe kur bëhet fjalë për interesat nacionale – Fusnota, Demarkacioni, “Zajednica”… Dhe nga loja politike e rrezikshme me Demarkacionin të cilin e vunë vete si kusht, çka e pohoi edhe Fajon, nuk po heqin dorë. Qitja para deputetëve për procedim siç po flitet dhe votimi eventual mund ta eskalojë keq situatën politike në Kosovë. Votimi i formës qeveritare do të ishte tradhtia më e madhe që mund ti bëhet Kosovës. Kur fillon loja me territore kjo është e pa tolerueshme për një shtet dhe për një komb. Edhe bashkësia ndërkombëtare duhet të heq dorë nga kjo kastë politike e korruptuar dhe e kriminalizuar, nëse dëshirojnë që proceset në Kosovë të kthehen për së mbari. Me njerëzit të cilët kanë bërë keqpërdorime të mëdha nuk ka mundësi të mbahet stabiliteti politik dhe stabiliteti ekonomik, nëse mendojnë kështu burokratët e BE-së. Kjo kastë politike në pushtet duhet stopuar me votën e lirë, në mënyrë që mos të vijnë prapë në pushtet, edhe pse nuk do te jetë punë e lehtë. Në të kundërtën agonia e shtetit të Kosovës do të vazhdojë edhe për një mandat tjetër ose edhe më gjatë…