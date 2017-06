Morën pjesë në fushatë/ Pezullohen dy drejtorë spitalesh dhe një infermier

Me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë, Arben Beqiri, janë pezulluar nga detyra Drejtori i Spitalit të Librazhdit dhe ai i Tepelenës si dhe kryeinfermieri i shërbimit spitalor të Kolonjës. Këta persona janë pezulluar nga detyra pasi dyshohet se janë bërë pjesë e fushatave elektorale gjatë orarit zyrtar të punës. Ministria bëri të ditur në njoftimin e saj se “monitorimi do të jetë i pandërprerë dhe masat do të merren pa mëdyshje ndaj çdo shkelje të ligjit deri në përfundimin e procesit zgjedhor.” “Në zbatim të VKM-së, nr. 473, datë 01.06.2017, pika 4, për mospërfshirjen e administratës publike në fushatë elektorale, Ministria e Shëndetësisë ka pezulluar nga detyra: Drejtorin e Shërbimit Spitalor Librazhd; Drejtorin e Shërbimit Spitalor Tepelenë; Kryeinfermierin e Shërbimit Spitalor, Kolonjë. Ministria e Shëndetësisë sjell në vëmendjen e gjithë administratës VKM-n nr. 473, datë 01.06.2017 duke rikujtuar semonitorimi do të jetë i pandërprerë dhe masat do të merren pa mëdyshje ndaj çdo shkelje të ligjit deri në përfundimin e procesit zgjedhor.

Drejtoresha e spitalit Fier i jep vetes dy rroga, reagon ministri i Shëndetësisë/ Ministri i Shëndetësisë, Arben Beqiraj ka reaguar përmes zyrës së shtypit lidhur me lajmin e publikuar, se drejtoresha e spitalit të Fierit, Brunilda Çami ka abuzuar me detyrën duke i dhënë vetes një punë të dytë (pra një rrogë të dytë) brenda spitalit. Në reagimin e saj zyra për mediat e ministrit tha, se “përpara një jave kemi ngritur një grup pune, ku kemi konstatuar një sërë abuzimesh nga ana e znj. Çami, mes tyre edhe dokumenti i publikuar në Opinion.al. Ne kemi marrë masa duke e liruar nga detyra drejtoreshën e spitalit rajonal Fier”.

Morën pjesë në fushatë/ Ministria e Financave kërkon procedim disiplinor për 44 punonjës/ Ministria e Financave ka kërkuar nisjen e procedimit disiplinor për 44 punonjës të administratës publike, pasi kanë shkelur vendimin e Këshillit të Ministrave. Sipas ministrisë, këta punonjës dyshohet se kanë marrë pjesë në takime dhe mitingje elektorale gjatë orarit zyrtar të punës, duke cenuar standardin zgjedhor. Procedimi disiplinor ndaj këtyre punonjësve është kërkuar nga Ministrja e Financave, Helga Vukaj.