Moti i keq dëmton bujqësinë, “FED Invest” siguron fermerët   

Zana Konini, Drejtore Ekzekutive e ‘FED Invest’ thotë se vendosëm të krijojmë një mundësi për fermerët dhe me një fond prej 3 milionë lekësh në bashkëpunim me SIGAL dhe IFIC Broker, për të siguruar serat e 757 fermerëve. Ata janë të siguruar me fondin e mundësuar nga ne për një vit. Kjo skemë është një mundësi shumë e mirë që fermerët shqiptarë t’i kenë të garantuara produktet e tyre nga dëmtimi natyror

Moti me temperatura të ulëta, dëborë dhe ngrica ka krijuar dëme në sektorin e bujqësisë në zona të ndryshme të vendit nga jugu e deri në veri të vendit, duke sjellë probleme kryesisht ne sera e prodhimin e tyre. Fermerët shprehen të shqetësuar për dëmet dhe kërkojnë mbështetjen e strukturave të qeverisë, për kapërcimin e kësaj situate. Ndërkohë qe situata të tilla të përsëritura, të fatkeqësive natyrore e bëjnë të nevojshme sigurimin e serave dhe prodhimit bujqësor nga ana e kompanive të sigurimeve. Banka Botërore (BB) e rendit Shqipërinë me nivelin me të lartë te rrezikut ndaj katastrofave natyrore dhe një nga kërkesat e BB është sigurimi i fermerëve, ndaj dhe FED Invest për suksesin në veprimtarinë financiare rurale ka ndërmarrë zbatimin e projektit për “Sigurimin e serave si konstruksion”. Po të kalosh në rrethe të ndryshme të vendit e njeh më së miri zgjerimin e “FED Invest”. Zana Konini Drejtore Ekzekutive e ‘FED Invest’ shprehet, se për këtë projekt pilot janë investuar 3 milionë lekë edhe kjo skemë është një mundësi shumë e mirë që fermerët shqiptarë t’i kenë të garantuara produktet e tyre nga dëmtimi natyror. “Shpesh fermerëve të kredituar nga ne u janë dëmtuar prodhimet e tyre për shkak të fatkeqësive natyrore, përmbytjeve apo shirave. Ndaj FED Invest vendosi të krijojë një mundësi për fermerët dhe me një fond prej 3 milionë lekësh në bashkëpunim me SIGAL dhe IFIC Broker, për të siguruar serat e 757 fermerëve . Ata janë të siguruar me fondin e mundësuar nga ne për një vit dhe kosto për ta është zero”, theksoi Konini.

FED Invest 25 vjet FINANCE SOCIALE

Aktualisht, FED invest është i pranishëm në 1080 fshatra dhe 18 zyra rajonale me identitet të njësuar shërbimi, të cilat përdorin procedura të standartizuara operacionale përmes një teknologjie të centralizuar të informacionit.

Janë zgjedhja e parë dhe e besuar për 40,000 anëtarë, me një nivel depozitash mbi 2.57 mld lekë, portofol kredie mbi 2,9 mld lekë, me një PAR, portofoli në risk, tre herë më të ulët se ai i sektorit bankar, rreth 6 %. Në 2016-n startuan edhe produktet e kredive SME me vlerë deri 10 milionë lekë, si dhe projektin për sigurimin e serave të 757 fermerëve në bujqësi.

Fakt është se u arrit që brenda një kohe rekord të transformonin në mënyrë rrënjësore institucionin , në një institucion të konsoliduar financiar, me një strukturë unike qeverisjeje të tipit kooperativë dhe me mision : ofrimin e një shumëllojshmërie shërbimesh financiare bazuar në një teknologji moderne bankare për zonat rurale dhe peri-urbane.

Nga datat më të rëndësishme për Institucionin për 2016-n mund të përmendet liçensimin në Bankën e Shqipërisë me 2 mars 2016 ,sipas rregullave te reja të ligjit të ri për SHKK-të dhe përfshirja në skemën kombëtare të Sigurimit të Depozitave më 29 Nëntor 2016. Këto vendime kanë konfirmuar zhvillimet teknologjike të rëndësishme, që janë bërë gjatë vitit, si lidhja online dhe instalimi i Branchless Bankimg, me qëllim zgjerimin e rrjetit dhe të gamës së produkteve që ofrojmë.

Ndërsa viti i kaluar ishte një gur themeli në transformimin historik, pasi 2017-a do të jetë padyshim një vit i paharrueshëm për FED invest pasi shënon 25 vite rrugëtim të përbashkët me anëtarët dhe partnerët tanë në rrugën sa të vështirë, aq dhe frymëzuese të financave sociale.

Objektivat për 2017-n janë të lartë për këtë përvjetor, që synojnë një hop cilësor dhe sasior të aktivitetit duke arritur mbulimin e 40 % të zonave rurale në vend, rritje të numrit të anëtarëve me 20% , rritje të portofolit të kredisë dhe të depozitave me 15 % dhe rritje në totalin e aktiviteteve mbi 20%. Këto objektiva do të mundësohen duke përmirësuar drejtimin kooperativë dhe rritjen e rolit të zgjedhurve duke mbështetur dhe financuar agro-bizneset në të gjithë zinxhirin e vlerës. Kjo vjen duke përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme infrastrukturën teknologjike dhe produkte të reja bankare, rritur kapacitet njerëzore, fuqizuar administrimin e riskut dhe zgjerimi i partnerëve strategjik.

FED Invest, institucioni prej më shumë se dy dekatash, konkretisht që viti 1992, si një “mikrobanke” bujqësore financon zhvillimin e biznesit bujqësor dhe agro-bujqësor në zonat rurale të vendit, vazhdon të jetë aktive, jo vetëm në financime për fermerët, por edhe në zgjerimin e degëve të saj.

Zana Konini, kryetare e Bordit të FED Invest ka shprehur se: “FED invest synon zgjerimin dhe diversifikimin e shërbimeve financiare në zonën rurale, si dhe rritjen e numrit të klientëve anëtarë të saj”. Duke u ndalur në bilancet pozitive të FED Invest, Konini ka vënë në dukje se, “këto arritje na shtojnë frymëzimin për objektiva të reja, punë e përkushtim, për të zgjeruar e krijuar zinxhirin e vlerave në agrikulturë dhe agropërpunim, si faktor kyç në përmirësimin e ekonomisë fermerë”.

Aktualisht FED invest, përfaqësohet me më shumë se 75 degë në të gjithë territorin e Shqipërisë, çka tregon rolin e FED Invest si një institucion financiar i konsolidua, pranë biznesit rural me shërbime e produkte financiare. FED Invest është institucioni unik në vend, që operon në sektorin rural sipas standardeve evropiane në drejtim të shërbimeve financiare të shpejta, sa më afër klientit me cilësi dhe produktivitet, për të mbështetur financiarisht anëtarët e tij.

Në vitin e kaluar FED Invest në bashkëpunim me kompaninë e sigurimeve SIGAL filloi lancimin e një produkti të ri për fermerët “Sigurimi i Serave në Konstruksion”. Ky produkt bën pjesë në kuadrin e një projekt pilot që ka për objektiv ndërgjegjësimin e fermerëve për futjen e zhvillimin e sigurimeve në bujqësi e blegtori, si instrument mbrojtës kundër dëmeve që shkaktojnë rreziqet natyrore. Vetëm në rrethet ku janë fermerë FED Invest kanë përfituar deri tani, aty ku stina vjeshtore apo dhe kjo dimërore dikujt i ka dëmtuar në sara ,pra mundësuar në rregullim nga sigurimi i lartpërmendur.

Duke u ndalur në bilancet pozitive të FED Invest,znj. Konini vlerëson se, “arritjet na shtojnë frymëzimin për objektiva të reja, punë e përkushtim, për të zgjeruar e krijuar zinxhirin e vlerave në agrikulturë dhe agropërpunim,si faktor kyç në përmirësimin e ekonomisë fermerë”.

FED Invest ka partneritet me institucionet më prestigjioze Europiane dhe Botërore ku mund të përmendim RaboBank, EFSE dhe JICA. Është i pari institucion financiar që ka hedhur në treg projektin ‘Sigurimi i Serave’ që mbron fermerët ndaj fatkeqësive natyrore si breshër, stuhi, dhe përmbytje. Ky projekt ka për qëllim mbështetjen e prodhimit bujqësor, nëpërmjet futjes dhe zhvillimit të produkteve të sigurimit në sektorin e bujqësisë. Ky është një projekt ambicioz dhe shumë i domosdoshëm për vendin tonë, duke marrë parasysh kushtet klimaterike, si pasojë e të cilave ndodhin përmbytje disa herë në vit, me pasoja të rënda ekonomike për fermerët dhe blegtorët. Mina HYSA