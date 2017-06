Ndërhyrja ruse në sektorë strategjikë ekonomikë dhe në dëmtim të institucioneve

Në një intervistë të ditëve të fundit me gazetaren amerikane të stacionit NBC, Megyn Kelly, presidenti rus Vladimir Putin, akuzës për ndërhyrje në procesin elektoral të 2016 në SHBA, ju përgjigj me kundërakuzën se amerikanët ndërhyjnë në votime në çdo pikë të globit që të vendosësh gishtin. Kjo mund të jetë e vërtetë pjesërisht, e njëkohësisht vlen edhe për rusët, por me një ndryshim thelbësor në shkak dhe pasojë. SHBA ndërhyn, në radhë të parë që qeveritë të jenë sa më shumë proamerikane, diçka normale në politikat ndërkombëtare, dhe e dyta, që është më kryesorja, aty ku ndërhyjnë, promovojnë demokracinë, tregun e lirë, të drejtat e liritë themelore të njeriut. Në të kundërt, Rusia e Putin ndërhyn për të siguruar vasalitet, importon sistemin rus korruptiv, oligarkist e pseudo-demokratik. Nuk ka asnjë rast të kohëve moderne, kur Rusia apo siç ishte me pare BRSS, të ketë ndërhyrë dhe ai shtet në vijim të ketë lulëzuar. Kujtojmë, ndërhyrjet në Hungari, Çekosllovaki, Gjeorgji, Ukrainë, Siri, pushtimin e Afganistanit, Çeçenisë, Krimesë.

Megjithëse Shqipëria nuk është pjesë e Europës Lindore apo Qendrore, ku dhe ndikimi rus është më i fortë, përsëri më anë të surrogateve të saj në Ballkan, Rusia e Putin ka mundësi të kapë sektorë kyç në ekonomi, politikë, media dhe të rrisë influencën e saj. Nga të gjithë analistët seriozë, dhe zyrtarisht nga disa qeveri, pranohet se Rusia është bërë më agresive dhe më efikase në objektivat saj në çdo pikë më interes në Botë. Mbështetur në metodat të reja, influencë dhe jo agresion, përfshirje dhe jo asgjësim, rusët synojnë diskreditimin e modelit amerikan dhe të Bashkimit Europian dhe promovimin e modelit rus si alternativë. Këtë synojnë ta arrijnë nëpërmjet dobësimit gradual të institucioneve demokratike, rolit të medias e shoqërisë civile dhe “kapjes” së tyre nga oligarkë të lidhur më pushtetin. Për pasojë, qeveritë me vetëdije ose jo, i përshtaten një modeli, nga ku lehtësisht mund të kalojnë në vasalitet të plotë të një shteti më të fuqishëm me model të njëjtë ose të përafërt, siç është Rusia. Tashmë e provuar nga shumë raste të ndodhura, rusët veprojnë të paktën në dy forma, që shpesh herë shfaqen të kombinuara, e para, vasalitet nëpërmjet dominimit në sektorë strategjikë ekonomikë siç janë sistemi bankar dhe energjetik, dhe e dyta, dëmtimi i institucioneve demokratike në atë masë sa të mos jenë në gjendje të pengojnë përfshirjen në vendimmarrje politike dhe ekonomike të personave të lidhur më krimin e organizuar, oligarkë, euro-skeptike, e filorusë. Nga shumë analiza rezulton se, shtetet që rrezikohen janë ato që kanë investime ruse nga 10% deri në 30% të GDP dhe nivel të lartë korrupsioni dhe krimi të organizuar lidhur ngushtë me politikën. Për këtë arsye, shtetet anëtarë të NATO-s, janë angazhuar në aplikimin e masave të forta antikorrupsion që përfshihen në të ashtuquajturin Readines Action Plan.

Shqipëria ka të kaluar të hidhur më Rusinë, dikur Bashkimi Sovjetik, nga ku erdhën komunistët e parë të trajnuar. Më vonë, ashtu siç bëri në gjithë Europën Lindore e pjesë të tjera të Botës, Rusia importoi modelin komunist, nga i cili akoma sot shqiptarët vuajnë. Ishte rënia e atij sistemi që nxori në pah atë që diktatura u mundua ta fshihte nga të gjithë, kolapsin e gjithanshëm. Pas fitores të forcave demokratike, nga1992 deri në1996, Shqipëria u shkëput nga politikat e gabuara ekonomike e sociale të komunizmit dhe mori drejtimin duhur drejt Europës perëndimore. Por problemet e mëvonshme me firmat piramidale në vitin 1997, treguan se nuk ishte e thjeshtë të ndërtohej shtet, dhe gabim të mendohej se mbeturinat e komunizmit ishin fantazma. Ish-elementet e diktaturës së përmbysur më votën e lirë, treguan se nuk e lëshojnë aq lehtë terrenin e kullotur për 50 vite. Megjithëse hiqeshin si pro-perëndimorë, ato e urrenin modelin politik të atyre që ndikuan në përmbysjen dhe humbjen e privilegjeve. Për atë arsye, ish-oficerë të ushtrisë, policisë dhe shërbimit famëkeq sekret, investuan resursë të mëdha financiare e njerëzore për të përmbysur demokracinë e brishtë, dhe ja rriten. Ish- komunistët u rikthyen në pushtet pas 6 vitesh me të njëjtën metodë, propagandë mashtruese plus dhunë. Menjëherë filluan uzurpimin e të gjitha institucioneve demokratike, risollën në administratë e drejtësi të gjithë klasën e vjetër që ishte e aftë për punë, instaluan terrorin, vrasjet, burgosjet e kundërshtarëve politikë, duke mbajtur për fasadë flamurët e Europës perëndimore e SHBA. Jo haptazi, filloi krijimi i modelit rus të post ’90, që ato e kanë aq për zemër, sistemi i oligarkëve, kufizim i demokracisë, kapje e mediave. Ai model, megjithëse u ndërpre më votë të lirë në vitin 2005, kur koalicioni i majtë dorëzoi pushtetin, pas votimeve të blera të vitit 2013 u rikthye dhe vazhdon akoma sot.

Shqiptarët, me 25 qershor, lehtësisht dhe pa asnjë ekstra angazhim, me mjetin efikas të votës së lirë, kanë në dorë të vendosin vazhdimësinë e modelit korruptiv, oligarkist që të dërgon më vetëdije ose jo në “strofullën” ruse, ose kthimin në modelin e vlerave demokratike të Europës Perëndimore e amerikane. Ka shumë forma që të përfundosh atje pa e ditur, duke “fjetur’ kur duhet të votosh, duke bërë kritizerin në kafe, në një kohë që rrezikon të ngelesh “zbuluar se ke djegur jorganin për një plesht apo pleshteshë”, duke shitur votën tek ato që të morën 20 herë më shumë atë që të dhanë në votimet e 2013, apo duke marrë një thes miell, nga fajdexhiu politikan, që e ka gati planin si ta marrë atë thes miell “me interes” dhe ta zbatojë një ditë pas zgjedhjeve.

*Specialist për sigurinë