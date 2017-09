Në librin e ri, Hillary Clinton jep arsyet për humbjen, vijon me sulmet ndaj presidentit Trump

Më pak se një vit pas humbjes në zgjedhje, ish-kandidatja presidenciale Hillary Clinton ka botuar një libër ku përpiqet t’u shpjegojë përkrahësve të saj se cilët ishin faktorët që kontribuan në humbjen e papritur në zgjedhje. Në Nju Jork, admiruesit e zonjës Clinton zunë radhë për të marrë kopje me autografë të librit “What happened”, “Çfarë ndodhi”. Zonja Clinton buzëqeshi ndërsa bisedonte me përkrahësit e saj dhe nënshkruante autografë në kopjet e librit të saj. Një radhë e gjatë blerësish prisnin sa t’u vinte radha në librarine “Barnes & Noble” në Nju Jork: “Unë me të vërtetë e respektoj, e admiroj dhe e dua dhe doja të isha këtu, të isha pjesë e këtij grupi, të blija librin e saj dhe ta lexoj”. Gazetari i agjencisë Associated Press, Jonathan Lemire, që kishte lexuar një kopje para se të dilte në treg, thotë se libri është një analizë e gabimeve gjatë fushatës së saj, në të cilën ajo i pranon përgjegjësitë e veta: “Mendoj se ky ishte një shans për të që të tregojë një herë e mirë: ‘ja çfarë ndodhi para një viti, këto janë arsyet që mendoj se kontribuan tek humbja ime, këta janë faktorët e jashtëm që kontribuan tek humbja, por gjithashtu, këto janë gabimet e mia personale që ndihmuan në zgjedhjen e Donald Trumpit”.

Por ish-kandidatja demokrate, nuk i kursen kritikat ndaj republikanit Donald Trump, thotë ai. Ashtu si gjatë fushatës, edhe në libër zonja Clinton e përshkruan zotin Trump si të papërshtatshëm për president, thotë Joanathan Lemire: “Dhe thotë se me çfarë ka parë deri tani, presidenca e tij e ka vërtetuar vlerësimin e saj. Ajo siç pritej fajëson ndërhyrjen ruse, por kritikat e saj më të ashpra janë ndaj drejtorit të FBI-së, James Comey që ajo beson se e përmbysi garën kur rreth dy javë para votimeve, njoftoi se po rihapte hetimin për skandalin e emaileve”. Përkrahësit e Presidentit Trump, si Howard Caplain, e shpërfillin rolin e Rusisë në humbjen e zonjës Clinton në zgjedhje: “Gjithë këta njerëz që mendojnë se gjithçka ndodhi për ndonjë arsye misterioze. Nuk kishte asnjë mister. Njerëzit nuk e pëlqejnë atë, ata pëlqejnë më shumë Trumpin dhe donin ndryshim”.

Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Huckabee Sanders e kritikoi librin. “Mendoj se është për të ardhur keq që pasi Hillary Clinton bëri një nga fushatat më negative në histori dhe humbi, dhe kapitulli i fundit i jetës së saj publike do të përcaktohet tani nga përjekjet për shitje librash me sulme të rreme dhe të papërgjegjshme. Mendoj se është një strategji e trishtueshme”. Zonja Clinton parashikohej të triumfonte në zgjedhjet persidenciale të 2016-ës, por fitoi vetëm 227 vota të kolegjit electoral, krahasuar me 304 të zotit Trump. Ajo e fitoi votën popullore, duke siguruar 2.9 milionë më shumë vota se rivali i saj.