Në Maj presidenti Trump takim me liderët e vendeve të NATO-s-ku do fshihet Rama?

Një ditë do të ndodhte, pavarësisht se kryeministri i vendit tonë as që e kishte imagjinuar 2 muaj më parë. Më në fund Edi Rama, ndoshta do të ketë mundësinë apo detyrim-përcaktimin, që të takohet me presidentin amerikan Donald Trump të cilin në kohën që SHBA ishte në kulmin e fushatës presidenciale, e ka quajtur “kërcënim për Amerikën dhe botën”.“Reuters” bën me dije se në muajin Maj presidenti i SHBA ka pranuar të takojë liderët e vendeve anëtare të aleancës pas një telefonare me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. “Trump dhe Stoltenberg diskutuan sesi të inkurajojnë aleatët e NATO-s të përmbushin detyrimet e tyre në shpenzime. Presidenti Trump pranoi të marrë pjesë në një takim të përbashkët të liderëve të NATO-s në Evropë në muajin Maj”, citohet nga agjencia e lajmeve, një deklaratë e Shtëpisë së Bardhë. Siç ka ndodhur rëndom në takime të tjera të këtij niveli të gjithë liderët pjesëmarrës, i japin dorën njëri-tjetrit dhe bëjnë edhe një fotografi ceremoniale. Takimi është i nivelit të lartë dhe vendet përfaqësohen, nga kryeministrat e tyre, aq më tepër që këtë herë merr pjesë vetë presidenti i sapozgjedhur i SHBA-ve. Edi Rama përveç deklaratave të paprecedenta, që bëri për Trump në kohën e fushatës, të cilat bënë bujë në të gjitha mediat e mëdha nëpër botë, edhe pas zgjedhjes së tij në detyrë nuk “denjoi” të uronte presidentin e sapozgjedhur të vendit aleat strategjik. Sipas protokollit të NATO, në raste të jashtëzakonshme në takime të këtij niveli, kryeministri i vendit anëtar mund të zëvendësohet nga Ministri i Jashtëm. Është shumë interesante për t`u parë se çfarë do të bëjë Edi Rama në muajin Maj; do të shkojë në këtë takim dhe si do sillet “përball rrezikut Trump”, apo do të gjejë ndonjë pretekst dhe do shmanget duke çuar atje Ditmir Bushatin. Sido që të ndodh, një gjë është e sigurt; Rama do të donte të mos vinte kurrë muaji Maj!