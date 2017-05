Në SHBA, reformat në shëndetësi të Obamës drejt anulimit

Dhoma përfaqësueseve e SHBA-së vendosi shfuqizimin e reformave në shëndetësi të ish-presidentit Barack Obama me një shumicë të ngushtë dhe pas rikonfirmimit në Senat shpresohet të mbyllet epoka famëkeqe e Obamacare

Dhoma përfaqësueseve e SHBA-së vendosi shfuqizimin e reformave në shëndetësi të ish-presidentit Barack Obama – e ashtuquajtura “Obamacare”. Kjo ishte një fitore e rëndësishme për presidentin Donald Trump. Përfaqësuesit votuan me një shumicë të ngushtë, me 217 vota pro dhe 213 kundër reformës në shëndetësi. Presidenti Trump gjatë fushatës zgjedhore kishte premtuar se do të zëvendësohet sistemi shëndetësor i njohur si “Obamacare” me një model të ri. Pas vendimit të Kongresit Presidenti Trump tha se “Obamacare” është tashmë në parim e vdekur. “Pasi t‘i japim fund kësaj ne do të fokusohemi në kryerjen e detyrave tjera. Në mars dështoi një projektligj për një reformë të re në sistemin e shëndetësisë. Që Obamacare të zëvendësohet përfundimisht me sistemin e ri duhet që vendimi të miratohet edhe nga Dhoma e Dytë e Kongresit të SHBA-së, Senatin

Por hapi i dytë pritet të jetë i vështirë për shkak se në Senat ka shumë kritika ndaj reformës së re në shëndetësi. Vështirësia tjetër është se në Senat shumica e Partisë Republikane është edhe më e ngushtë sesa në Dhomën e Përfaqësuesve. Pra ka ende mjaft punë për të bërë deri para qershorit kur do të fillojë debati në Senat. Ekspertët që ndjekin nga afër këtë proces, presin që para votimit në Senat do të ketë shumë ndryshime në projektligjin për shëndetësinë.

