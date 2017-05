Negociatori amerikan: Basha mori vendim të guximshëm lidhur me zgjedhjet

Zv/ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili negocioi marrëveshjen mes maxhorancës dhe opozitës në Shqipëri, përshëndeti firmosjen e dokumentit që i dha fund krizës politike në vend. Në një intervistë, ai lavdëroi opozitën për sakrificën që kreu, duke ndërprerë protestën civile dhe shprehu bindjen se marrëveshja politike do t’i shërbejë aspiratave të Shqipërisë për integrim

Zv/ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee përshëndet palët politike në Shqipëri, kryeministrin Edi Rama dhe krye opozitarin Lulzim Basha për arritjen e marrëveshjes, që i dha fund krizës politike. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit foli nga Beogradi në një intervistë për portalin European Western Balkans dhe agjencinë serbe Tanjug. “Më duhet të them se në përpjekjet e kohëve të fundit ku unë jam angazhuar janë koordinuar shumë ngushtë me Bashkimin Evropian, me Komisionin dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Është shumë pak ajo që ne, Shtetet e Bashkuara, bëjmë në Ballkanin Perëndimor dhe minimumi që bëjmë është koordinimi me miqtë tanë në Bruksel dhe kjo thjesht sepse kemi të njëjtat qëllime; duam të shohim rajonin të integruar në institucionet evropiane. NE, SHBA-të nuk kemi autoritetin që ta tregojmë këtë kurs apo të japim këshilltar përfundimtare, pasi në të vërtetë ato vijnë nga Brukseli. Suksesi i takon liderëve, që mundën të merrnin vendime të vështira… opozitës shqiptare që mori vendimin e guximshëm për të hequr dorë nga pozicioni i saj dhe pranoi të merrte pjesë në zgjedhjet që do të shtyheshin… por edhe qeverisë, kryeministrit Edi Rama që gjeti rrugën e nevojshme për të bindur opozitën të kthehet. Mbi të gjitha kjo ishte në dobi për vetë Shqipërinë dhe situatën në vend”, deklaron Yee.

Zyrtari amerikan kërkon që Ballkani të mbrohet nga ndikimi rus/Zyrtari amerikan, Hoyt Brian Yee, mbrëmë ka kërkuar nga vendet e Ballkanit, që të mbrohten nga përpjekjet e Rusisë për ta shtuar ndikimin në rajon dhe për shkatërrimin e lidhjeve me perëndimin. “Ne, natyrisht, mbesim me shpresë se Rusia do të luaj rol konstruktiv në Ballkan, siç ka vepruar në të kaluarën, por ne duhet të jemi vigjilent, të gjithë ne…duke e shikuar se çka po përpiqet të bëjë Rusia”, ka thënë zëvendësndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Brian Yee, pas takimit me kryeministrin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në Beograd. Zoti Yee e ka cituar një përpjekje të dyshuar për grushtshtet në tetor të vitit të kaluar, për të cilin autoritetet ishin shprehur se Rusia ishte e dyshuar, me qëllim që të mos lejohej anëtarësimi i Malit të Zi në NATO dhe përpjekje e shtuar e Rusisë për ta rritur varësinë ndaj Rusisë për furnizim me energji. “Kjo nuk do të thotë se ne supozojmë se prapa çdo gjesti ka synime të këqia, por ne e dimë nga përvoja se synimet prapa shumë lëvizjeve të Rusisë nuk janë të mira, nuk janë në përputhje me interesat…e vendeve në këtë rajon”, tha diplomati amerikan, Hoyt Brian Yee. Po ashtu, ai tha se Serbia dhe vendet e tjera të Ballkanit duhet t’i shtojnë reformat e nevojshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe ka shprehur përkushtim për ndihmë të Shteteve të Bashkuara në përpjekjet për normalizim të raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.