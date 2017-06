Nervat e Ramës dhe Urdhri për dhunë

Perspektiva po lexohet dhe Edi Rama ka kuptuar se jo 71-n, por s’mundet as të imagjinojë ndonjë skemë që do ta mbajë në pushtet pas 25 qershorit. Kryeministrin-dezhurn tashmë e kanë lënë nervat dhe ku mundet ka lëshuar urdhrin për dhunë dhe ku ka mundësi po firmos urdhra për shkarkimin e kundërshtarëve politikë. Në Pukë policia dhe pushteti zbritën në rrugë kundër opozitës, kudo administrata është nën presion, ndërkohë që në Tiranë armiqtë kryesorë janë identifikuar në të majtë, brenda të cilës ka plasur një luftë civile

Fushata e re e gënjeshtrave elektorale që po reciton Edi Rama dhe përralla me shifrën 71 mandate është tregues i qartë se kryeministrit po i mbarojnë fjalët. I ndodhur në kulmin e nervozizmit, Edvini e ka humbur arsyen dhe ka urdhëruar dhunë ndaj përfaqësuesve të opozitës së bashkuar. I zënë ngushtë, ndërsa situata po i del jashtë kontrollit, ai nuk mundet të kontrollojë më veten, duke nisur sulmin e ashpër ndaj Republikës së Re që përmes votës do të fundos këtë klasë politike që veçse i ka zhytur në mjerim dhe varfëri shqiptarët. Ditën e djeshme, me urdhër të Edvinit, kryetari i Bashkisë së Pukës, Gjon Gjonaj ka ushtruar dhunë ndaj kryetarit të grupseksionit të PD dhe shtabit të fushatës, Demir Hyseni. Kryeministri i turpit duket se po kalon situatën më të vështirë në krye të PS, pasi përveçse aleatëve dhe miqve, prijësin e Surrelit e kanë braktisur në masë qytetarët. Ky presion i madh i akumuluar ka bërë që Edvinit t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale. Kryetari i PS-së është kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe në çdo takim veçse rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike, e cila po e bën që të ndërmarr akte të tilla të rënda. I gjendur kështu para fundit të tij politik, Rama mundohet të dhurojë skena prej të çarturish, ku kryefjala është dëshira e çetës edviniste për të vendosur nën diktatin e vetë të gjithë pushtetet, në mënyrë që të garantohet legjitimiteti i bashkëqeverisjes me kriminelët dhe narkotrafikantët. Por, tashmë shqiptarët e kanë braktisur Ramën, pavarësisht presioneve kundrejt punonjësve të administrates apo edhe akti barbar ndaj përfaqësuesve të PD. I destinuar për të humbur, pasi shqiptarët janë të vendosur që të ndëshkojnë me votë, Rama po kërkon shpëtim tek sjellja e tij prej ‘halabaku’. Me Edi Ramën, shqiptarët njohën vitet më të këqija.Në vetëm katër vite ai ia doli të qeveriste me bandat dhe për bandat, duke braktisur dhe injoruar shqiptarët e ndershëm dhe në mjerim. Duke qeverisur me kriminelët, ai iu dha poste drejtuese, ndërsa çoi pas hekurave qytetarin e thjeshtë. Në katër vite shkatërroi ekonominë, minimizoi ndjeshëm vendet e punës. Po në katër vite, shëndetësia degradoi, ndërsa qytetarët vuajnë për një shërbim mjekësor të specializuar. Kjo Republikë e Vjetër që u kujdes vetëm për bandat dhe kriminelët, tashmë po organizon soj e soj skenarësh me dhunë dhe blerje vote që të mbaj karrigen e pushtetit. Pavarësisht presionit dhe dhunës, bashkimi i madh shqiptar do të ngelë në klasë me votë qeverinë e krimit dhe drogës. Fundi politik i Edvinit është shkruar, që kur shqiptarët përqafuan Republikën e Re të vlerave, por mbi të gjitha Republikën që ka në qendër qytetarin.