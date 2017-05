Nesër Partia Demokratike nis rrugëtimin drejt fitores së 25 qershorit

Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar, nesër në orën 19:00, nisin rrugën drejt fitores së pandalshme. Pas 3 muajsh rezistencë, qytetari e qëndresë, shqiptarët kanë mundësi të rrëzojnë me votë Republikën e Vjetër të bandave dhe kriminelëve. Dje u publikua spoti i fillimit të fushatës elektorale në bulevardin “Dëshmorët e Kombit

Partia Demokratike me në krye Lulzim Bashën, ditën e shtunë në orën 19:00, nis rrugën drejt fitores së pandalshme. Pas 3 muajsh rezistencë, qytetari, qëndresë, shqiptarët do të rrëzojnë me votë Republikën e Vjetër të bandave dhe kriminelëve. Ditën e djeshme, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka publikuar spotin e fillimit të fushatës elektorale në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.“27 maj, ora 19:00, nisim rrugën drejt fitores vendimtare #RepublikaeRe”, shkruan Basha në “Facebook”. Tashmë që gjithçka u përmbys dhe Basha realizoi marrëveshjen historike për hir të interesit të vendit, mbetet që qytetarët, ashtu siç u bën bashkë në protestat madhështore të Opozitës: më 18 Shkurt dhe 13 Maj, më 25 Qershor të vendosin pushtetin në duart e tyre, përmes votës. PD e Opozita së bashku, siç edhe kanë deklaruar, me platformat e tyre kërkojnë që pushtetin t’ia kthejnë qytetarëve dhe të jenë po ata që të vendosin për të ardhmen e tyre. Që e gjitha kjo të realizohet, që rrugëtimi heroik i PD-së dhe Bashës të mbyllet me sukses, duhet një bashkim i fuqishëm i qytetarëve, ku përmes votës t’i tregojnë vendin bandave që qeverisin në këto 4 vite. Ky kryeministër i dështuar, baron i krimit dhe drogës, u mundua mjaft për të vendosur të gjitha pushtetet nën kontrollin e tij dhe oligarkisë së krimit dhe drogës. Opozita dhe qytetarët e frenuan, duke e detyruar të zmbrapset dhe të pranoj humbjen. Ndaj 25 Qershori është dita vendimtare për të përmbysur pushtetin kriminal dhe për të vënë në zbatim Republikën e Re, një Republikë kjo e mirëqenies, e punës, e projekteve të mëdha, por mbi të gjitha një Republikë e shpresës se e ardhmja do jetë më e mirë. Po 25 Qershori mbetet, si kurrë më parë edhe përpjekja e shqiptarëve për të zhdukur përfundimisht të keqen ekstreme me emrin “Rilindje”, e cila e ka braktisur Shqipërinë në ditët më të vështira të saj. Në këto vite me Ramën kryeministër, pushtetarët dhe kriminelët e lidhur me ta kanë vënë pasuri miliona euroshe mbi djersën e njerëzve të thjeshtë. Në 4 vite Edi Rama ia doli të kriminalizojë shtetin, të kanabizojë Shqipërinë, të rrisë papunësinë dhe të përqendrojnë në duart e një grushti njerëzish të lidhur me tenderat dhe koncesionet, pasuritë publike të qytetarëve. Këtë realitet të trishtë që shqiptarët u detyruan të paguajnë për katër vite, kanë mundësi që përmes votës së lirë, kjo e siguruar nga qeveria teknike, ta rrëzojnë me votë dhe ta dërgojnë në shtëpi. Rama, pa më të voglën brejtje ndërgjegje u prezantoi shqiptarëve një gjëmë të madhe, u solli kriminalizimin e vendit të tyre, ndërsa duke i hapur rrugë të lirë drogës, solli vrasjen e shoqërisë, por po ashtu edhe të ekonomisë sonë. Dhe këtë ai e ka bërë me ndërgjegje të plotë, pasi vetëm kështu do të arrinte të fuste në dorë pushtetin. Duke mirë planifikuar dhe ndarë pushtet me kriminelët, Rama e siguroi pushtetin, pasi për të vetëm ai ka rëndësi. Ai asnjëherë nuk u interesua për qytetarin e thjeshtë, qoftë ky në veri, jug, lindje apo perëndim. Me arrogancë e përbuzje ai shpërfilli çdo nevojë të tyren, ndërsa investoi fuqishëm që të gjitha tenderat dhe koncesionet të shkonin për miqtë dhe klientët. Me Edi Ramën, shqiptarët u pozicionuan pas sirianëve, duke braktisur shtëpitë e tokat e tyre, në kërkim të një pune më të mirë dhe një të ardhme më të denjë për fëmijët e tyre. Tashmë, shqiptarët nuk mund të pranojnë të përfaqësohen më nga Rroshët, Prengët, Bushët dhe narkoman-ët, ndaj do të ndëshkojnë me votë në 25 Qershor, duke zgjedhur për të ardhmen e tyre, mjaft të nëpërkëmbur në këto vite me Ramën kryeministër.