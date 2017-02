“New Europe” godet sërish: Po mbrohet korrupsioni, s’po marrim përgjigje për Megavilën e Vlahutinit në Tiranë

Rreth dy javë më parë, një nga mediat më të rëndësishme të Brukselit si NewEurope.eu publikoi si lajm kryesor historinë e vilës superluksoze të blerë në kompleksin rezidencial “Rolling Hills” për llogari të Ambasadores së BE në Tiranë, Romana Vlahutin. Kjo vilë e blerë me një çmim të tejfryrë dhe pa tender i kushtoi BE-së 1.6 milionë euro dhe është e shtrirë në një sipërfaqe prej 345 metra katror. Në shkrim theksohej se shtëpitë me pothuajse dyfishin e sipërfaqes ofrohen me rreth gjysmën e këtij çmimi në të njëjtin kompleks, ndërsa vila e Vlahutin përbën blerjen më të shtrenjtë në zonën rezidenciale Rolling Hills. Pas shkirmit të NewEurope.eu nga Tirana reagoi edhe Doris Pack (ish-deputete e PE, EPP/CDU), e cila deklaroi se do të ndihej e turpëruar, ajo dhe gjithë BE, nëqoftë se lajmet për vilën e Ambasadores Vlahutin do të rezultonin të vërteta. Pas një javë heshtjeje, NewEurope.eu ka vijuar me investigimin e vet, duke publikuar fragmente nga kontrata e blerjes, që përmban çmimin, firmat e palëve të përfshira, si dhe sajtet e agjencive me çmimet aktuale të tregut. Edhe kryetarja e Komisionit për Kontrollin e Buxhetit në BE, Ingeborg Grässle, dërgoi një letër me 11 pyetje Federica Mogherinit në lidhje me blerjen e kësaj vile:

EEAS bleu një rezidence në zonën e Rolling Hills, në Tiranë. Jemi në dijeni se çmimi i vilës prej 345 m2 ishte 1.65 milion euro, që i korrespondon çmimit 4780 euro për metër katror.

1.A mundet Komisioni ti konfirmojë këto shifra sa më lart?

1.Nëse po, cila ishte arsyeja për atë cmim për m2 meqënëse cmimi mesatar për pronë në të njëjtën kategori dhe në të njëjtën zonë, Rolling Hills, duket se varion 1000-2000 euro për m2?

2.Cila ishte arsyeja e blerjes së pronës së shtrenjtë në vend që të merrej ajo pronë ose një tjetër me qera?

3.A është nisur një procedure prokurimi publik? Sa oferta janë marrë?

4.A mund të na informoni mbi datën ekzakte të fillimit të negociatave për pronën e re dhe datën në të cilën është firmosur kontrata e blerjes?

5.Kush i drejtoi këto negociata?

6.A ka ndonjë hetim të OLAF në proces?

7.A mundet ju lutem të listoni numrin e stafit (lëvizjet në staf) nga koha e nisjes (jo zyrtare) të negociatave deri në firmosjen e kontratës së blerjes?

8.A është Zyra e Veprimit të Jashtëm në BE në dijeni mbi ndonjë të afërm të anëtarëve të qeverisë shqiptare që punojnë në delegacion?

9.Në publik, shohim akuza për korrupsion ndaj një zyrtari të lartë të delegacionit. A mundet të na konfirmoni ndonjë hetim?

10.A heton Zyra e Veprimit të Jashtëm të BE bashkë me Komisionin procedurat e rekrutimit?

Përgjigjet priten deri të premten, më 24 shkurt, ora 12:00. Pavarësisht shkrimit të NewEurope.eu për blerjen e vilës dy javë më parë, me pyetjen “Super e shtrenjtë apo e korruptuar”, media nga Brukseli konstaton në shkrimin e rradhës se EEAS ende nuk ka ndryshuar pozicion, por do t’i duhet t’i përgjigjet kërkesës për akses në dokumente deri më 1 mars.