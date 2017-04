“New Europe”: “Nga kanabisi te korrupsioni në Shqipëri”

Shkrimi skandaloz për imazhin e vendit tonë, nën qeverimin e Edvinit

Gazeta prestigjoze nga Brukseli ‘New Europe’ vijon të ketë në vëmendje Shqipërinë dhe gjendjen që po kalon vendi duke vendosur fokusin veçanërisht tek korrupsioni masiv në çdo hallkë të institucioneve publike dhe tek fenomeni shqetësues i kultivimit të kanabisit. Gjatë ditës së djeshme kjo media i ka kushtuar një artikull të radhës zhvillimeve në vendin tonë, ku që në fillim e cilëson Shqipërinë si burimin kryesor të marijuanës për tregun evropian të narkotikëve. Gjithashtu siç nënvizohet në këtë shkrim, mbështetur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit vendi ynë shërben si pikë kalimi tranzit për lëvizjen e kokainës dhe heroinës. ‘New Europe’ vijon më tej duke i bërë jehonë shqetësimit të autoriteteve italiane mbi shtimin e sasive të drogës së kapur në brigjet e vendit fqinj, duke cituar edhe Kreun e Antimafias, Franco Robeti, i cili më 27 mars nga Tirana nuk nguroi të shprehej se kishte shpresë se do të nënshkruante një marrëveshje me qeverinë shqiptare për të shpallur një luftë të vërtetë antikanabis, e cila ka munguar në katër vite qeverisje të Edi Ramës. Artikulli në vijim i kushton një hapësirë të caktuar shkarkimit të ish-ministrit të Drejtëisë Ylli Manjani nga kryeministri Rama, një heqje nga detyra që sipas ‘New Europe’ cilësohet si lëvizje politike pasi shkak se Manjani u shpreh për futjen e ushtrisë në luftën kundër kanabisit. “Presioni për shkarkimin tim u intensifikua ditën që unë fola hapur për kanabisin”, tha Manjani për mediat ditën e largimit nga detyra, nënvizon ‘New Europe’. Më pas në shkrim teksa theksohet fakti se media të rëndësishme botërore kanë raportuar për problemin e kanabisit në Shqipëri përmendet edhe emri i Klement Balilit, i cili është cilësuar si “Eskobari i Ballkanit” dhe arrestimin e të cilit duket se e ka evituar qëllimisht qeveria e Edi Ramës e përfshirë në biznesin e narkotikëve. “CNN e ka quajtur Balilin si Escobari i Ballkanit – një referencë për rolin e tij të dyshuar si kreu i një rrjeti të trafikimit të heroinës. Policia shqiptare, megjithatë, thuhet se ka refuzuar për të ekzekutuar një urdhër kundër atij që është lëshuar nga Greqia. Balili mbetet i lirë”, nënvizohet në artikullin në fjalë. ‘New Europe” thekson një pasazh të një reportazhi të bërë nga BBC mbi drogën shqiptare ku llogaritet që vlera e drogës së prodhuar në Shqipëri të shkojë në rreth 5 miliardë euro. Rai 1, Deutsche Welle, Corriere della Sera, CNN Greqia, Frontex, La Republica dhe Huffington Post gjithashtu kanë raportuar për kultivimin e kanabisit në Shqipëri. “Mediat kohët e fundit kanë raportuar se miliarda euro të gjeneruara nga trafiku i lëndëve narkotike do të përdoren në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të qershorit. Më keq akoma janë raportimet që nënvizojnë se eksponentë të grupeve politike të krimit të organizuar kanë kanë lidhje të forta me qeverinë dhe janë siguruar prej saj se aktivitetet e tyre nuk do të shënjestrohen nga policia – në këmbim të financimit të fushatës zgjedhore”, shkruan ‘New Europe’. Artikulli mbyllet me një citim të kreut të opozitës, Lulzim Basha, i cili ka thënë se mijëra shqiptarë nuk kanë asnjë alternativë tjetër, sepse masat sociale dhe ekonomike të qeverisë për të ndihmuar zonat rurale kanë dështuar duke detyruar njerëzit të punojnë në parcelat me kanabis.