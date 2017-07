Nga votat e vjedhura tek ministrat që do vjedhin

Me mbylljen e aksionit të blerjes së votave, Rama ka hapur bursën verore për ministrat që do caktohen për privatizimin e buxhetit të shtetit. Aktualisht, aksionet janë të larta për disa ish ministra që kanë dalë shkëlqyer në vjedhje votash, por ‘një bakshish’ për “Timonierin” mund të bëjë punë, për t’u klasifikuar në “ekipin qeveritar” të Edvinit

Kontrata e politikës me krimin ia doli sërish që me paratë, forcën dhe lidhjen e gangsterëve me pushtetin, vullneti i shqiptarëve të deformohet. Më 25 Qershor, përmes pazarit të ndyrë, Edi Rama ia arriti qëllimit të siguroj timonin e kërkuar me aq shumë dëshpërim. Paratë e drogës të denoncuar nga opozita, nga ndërkombëtarët, nga qytetarët, në këto zgjedhje u kthyen rëndom në mjet, intimidim, kërcënim për njerëzit e ndershëm. Kjo u dokumentua edhe në Raportin Përfundimtar të OSBE/ODIHR, i cili rrëzoi zgjedhjet e 25 Qershorit, duke i cilësuar si të dështuara, pasi shitblerja e votës dhe presioni ndaj zgjedhësve ishte mjaft prezent. Por, me mbylljen e aksionit të blerjes së votave, Rama tashmë ka nisur stinën e bursës për ministrat që do caktohen për privatizimin e buxhetit të shtetit. Aktualisht, aksionet janë të larta për disa ish ministra që kanë dalë shkëlqyer në vjedhje votash. Në listën Rama 2, emra mjaft të njohur për kërdinë me tenderat, koncesionet, gjobëvëniet po përfliten si njerëzit që do qëndrojnë më afër Ramës dhe do të shpërblehen nga tepsia e madhe e pushtetit. Niko Peleshi, Saimir Tahiri, Mimi Kodheli, Blendi Klosi priten të konfirmohen si ‘ekspertët’ më të mirë në procesin e hajdutërisë dhe gjobëvënies në kurriz të qytetarëve për interes të xhepave personal e klientelës. Kjo u pa edhe gjatë zgjedhjeve, ku emrat e lartë përmendur të caktuar si koordinator në disa qarqe të vendit, ia dolën që përmes parave të drogës dhe përmes lidhjeve të ngushta me bandat të tjetërsonin votën e lirë qytetare. Në Berat, Blendi Klosi bëri kërdinë, ndërsa duke përdorur lidhjet me kriminelët terrorizoi qytetarët dhe i detyroi të ndrydhnin lirinë e tyre për të zgjedhur. Në po të njëjtën linjë ishte dhe Saimir Tahiri apo Niko Peleshi i Korçës. Për të gjithë këta hajdutë të votës së lirë, kryebanditi ka menduar pjesë më të mirë të tepsisë së pushtetit. Kjo për faktin se në hierarkinë e hajdutëve, sa më shumë vjedh aq më shumë lartësohesh. Rama mbetet mirënjohës. Kjo u pa edhe në mandatin e tij të parë, ku personat, të cilët kryenin më shumë vjedhje dhe abuzime në kurriz të qytetarëve shqiptar lartësoheshin me pozicione. Në kabinetin Rama 2, këta ministra janë projektuar të marrin pjesën më të mirë të tepsisë së pushtetit dhe të arrijnë rezultatet që korrën në këto zgjedhje, duke i dhënë natyrisht edhe ndonjë ‘bakshish’ kryerilindasit.