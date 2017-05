Ngjarja e paprecedentë/ Në fushatën elektorale të PD, përpjekje e shëmtuar për të sfumuar bashkimin e madh qytetar  

Prej ‘Pluhurit misterioz’ mbi 140 persona dhe kreu Basha në urgjencën e QSUT për ndihmë mjekësore

Ditën e shtunë në orën 19:00 Partia Demokratike zhvilloi në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” tubimin hapës të fushatës elektorale, ku u prezantua lista e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 25 qershorit. Pjesëmarrja masive dhe atmosfera elektrizuese e krijuar nga qytetarët që mbështesin opozitën e bashkuar u sfumua nga një situatë e paprecedentë e krijuar pak orë pas përfundimit të mitingut. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe shumë nga pjesëmarrësit në miting janë paraqitur me urgjencë në QSUT, pas problemeve në shikim, ënjtjes dhe skuqjes në fytyrë. Basha ka qëndruar për disa orë në spital ku ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe më pas është larguar në drejtim të shtëpisë së tij, ndërsa vështirësitë e krijuara në shikim bënë që të anulonte pjesëmarrjen në disa prej takimeve të djeshme. Prej mesnatës e deri në orët e para të ditës djeshme dhjetëra të lënduar kanë qëndruar të shtruar në QSUT dhe repartin e okulistikës, duke u mbikëqyrur nga mjekët specialistë. Në total numri i të lënduarve që janë paraqitur në QSUT sipas Ministrisë së Shëndetësisë shkon në 140. Fillimisht mjekët, policia dhe të lënduarit ishin të paqartë për atë se çfarë i shkaktoi komplikacionet në shëndet, por prej grupit hetimor që punon në terren dyshohet se shkak është një lloj pluhuri kimik, që mund të jetë hedhur në ajër gjatë tubimit. Më të prekurit prej kësaj substance, rezulton të jenë ata pjesëmarrës që ndodheshin në rreshtin e parë pranë kreut të PD, Lulzim Basha. Dy mbështetëse të PD, të shtruara në QSUT pas lëndimit në takimin elektoral të Partisë Demokratike kanë rrëfyer për mediat se si nisën simptomat e helmimit. “Efektet e para i pata dy orë pasi mbaroi mitingu i PD-së. Më pas ishte e pamundur të shikoja. Kisha probleme të mëdha me sytë, dhimbje koke. Nuk mendova se ishte diçka serioze derisa sa erdha në mëngjes dhe më treguan arsyet që mund të jetë hedhur ndonjë solucion kimik. Na vizituan edhe nga Policia e Shtetit, por as ata nuk dinë të japin një përgjigje të qartë se çfarë ka ndodhur. Unë kam qenë në reshtin e parë në podium aty ku ka qenë edhe kryetari Basha. Nuk e mendonim kurrë se mund të ndodhte. Nuk e dinim se do të përfundonim kështu”, shprehet për mediat e lënduara Enxhi Turtulli. Ndërkohë një tjetër vajzë me emrin Katerina thotë se i është drejtuar spitalit pasi kishte dhimbje koke dhe të vjella, ndërsa e kishte të pamundur t’i hapte sytë, duke konfirmuar edhe njëherë simptomat e shkaktuara prej substancës së hedhur në ajër, që dyshohet të jetë lëndë kimike. Ajo vijon më tej duke thënë se u paraqit në ambientet e QSUT në orën 6 e gjysmë në gjendje të rëndë, ndërsa mjekët nuk e lanë të largohej, por e mbajtën nën mbikëqyrje. Një tjetër dëshmitar dhe mbështetës i PD ka rrëfyer për mediat atë çfarë ndodhi mbrëmjen e së shtunës në mitingun e PD-së teksa ndodhej pranë tribunës ku fliste lideri opozitar Basha. “U paraqitëm pranë QSUT ku na u dha një mjekim dhjetëditor, por simptomat e mëtejshme kanë ardhur gjatë ditës së sotme në mëngjes. Nuk na u shpjegua se nga vjen ky rast, por e vetmja fjali që na u tha është se organet kompetente por marrin masat e duhura për çështjen. Ne si qytetar të lirë të Shqipërisë kërkojmë që të merren masat e duhura dhe të mos ketë ndodhi të tjera, të cilat nuk janë të pëlqyeshme dhe nuk janë të favorshme për askënd”, thotë ai.

Deklarata/Ministria e Shëndetësisë konfirmon se në QSUT janë paraqitur 140 pacientë të lënduar nga pluhuri kimik/Ministria e Shëndetësisë ka reaguar gjatë ditës së djeshme disa herë lidhur me gjendjen e pacientëve të lënduar prej lëndës kimike që është hedhur në tubimin e Partisë Demokratike. Në një njoftim të ministrisë që është shpërndarë për mediat gjatë orëve të pasdites, se në total janë paraqitur në QSUT 140 pacientë, ndërsa 14 prej tyre janë ende të shtruar dhe janë nën mbikëqyrjen e mjekëve përgjegjës. Ministria konfirmon se simptomat kanë qenë të njëjta thuajse për të gjithë pacientët dhe nisnin që nga skuqja e syve, marramendja, të vjellat dhe përfundonin tek skuqjet në zonat e fytyrës dhe qafës apo vështirësi në frymëmarrje. “Ministria e Shëndetësisë ka ndjekur nga afër dhe me shqetësim gjatë gjithë ditës së sotme gjendjen e pacientëve të paraqitur në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, pas incidentit të ndodhur në aktivitetin e Partisë Demokratike. Nga shërbimi i urgjencës së okulistikës, raportohet se që prej mëngjesit numri i pacientëve ka ardhur duke u rritur. Janë 140 raste të paraqitura për të marrë ndihmën e parë, ku midis tyre 14 pacientë janë shtruar. Aktualisht në shërbimin e okulistikës në QSUT, po marrin shërbim 7 pacientë. Gjendja e tyre është e stabilizuar, por mosnjohja e agjentit shkaktar ka imponuar monitorimin nga afër të tyre për ndonjë komplikacion të mundshëm. Edhe pacientët që janë paraqitur më vonë shprehin të njëjtat shenja klinike, të një intoksikacioni (helmimi), si: skuqje të syve, dhimbje intoksikacioni (helmimi), si: skuqje të syve, dhimbje të syve, marramendje, të vjella, turbullim shikimi, skuqje në zonat e fytyrës dhe qafës, marrje fryme”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithashtu referuar të njëjtit njoftim, rezulton se disa të lënduar janë paraqitur edhe në spitalet e qyteteve të Elbasanit dhe Durrësit. “Pas komunikimeve me spitalet rajonale dhe qendrat shëndetësore në vend raportohet se në Elbasan janë paraqitur 4 raste me suspekt konjuktivit si dhe në spitalin rajonal të Durrësit, 5 raste me të njëjtën diagnozë. Ministria e Shëndetësisë vijon komunikimet me organet shtetërore kompetente ligj zbatuese për zbardhjen e ngjarjes”, përfundon njoftimi.