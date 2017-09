Ngritja kërcënuese e të mundurve  

Dy vende sllave – Rusia dhe Serbia – përjetojnë vuajtje të gjatë e të thellë, deri me ndjesinë e nëpërkëmbjes, dhe nuk e kanë kapërcyer dot as pas gati një çerek shekulli. Në të vërtetë, perceptimi i politikës së tyre për çfarë ndodhi me shpërbërjen e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS) dhe të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ) – dy zhdukjet më gjigante të shekullit të kaluar – është personalizuar padrejtësisht, sepse që të dy këto vende dhe popuj nuk kanë humbur asgjë nga çfarë është e tyre, ajo që u mund dramatikisht ishte ideologjia komuniste e përdorur nga nacionalizmi rus dhe nacionalizmi serb për t’i bërë Moskën dhe Beogradin qendra të përjetshme të dy perandorive. Mes ngjashmërisë së tyre të përkryer, ndodhi një ndryshim vetëm në kohën e rrënimit: Kremlini i Moskës pati politikanë nacionalistë më të zgjuar të cilët nuk e përdorën luftën, kurse nga Dedinja e Beogradit udhëhoqën nacionalistë të çmendur, që i përgjakën me katër luftëra popujt e tjerë me të cilët kishin bashkëjetuar gjatë.

Askush më drejtpërdrejt se sa presidenti Vladimir Putin nuk e ka vajtuar shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, duke e cilësuar si katastrofën më të madhe të shekullit te 20-të dhe ka fajësuar me emër ish- presidentin Mihali Gorbaçov, ndërkohë që glorifikon Stalinin duke e futur edhe në tekste shkollore. Askush më fort se presidenti Sllobodan Millosheviç nuk u përpoq që, nëse nuk do të mund të ruhej Jugosllavia nga shpërbërja, më çdo kusht të krijohej Serbia e Madhe, nëpërmjet qethjes me luftë të republikave përreth saj, ndaj kanë filluar ta mburrin dhe pritet t’i ngrenë edhe shtatore. Por humbja e të dy politikave që përbënin bërthamën gravitacionale të perandorive të tyre, ndodhi për dy faktorë të mëdhenj: së brendshmi – rusizmi dhe serbizmi ishin shndërruar në nacionalizma shtypës e të urryer për popujt e tjerë brenda Bashkimit Sovjetik dhe Federatës Jugosllave, ndërsa së jashtmi – sistemi komunist u mund nga sistemi kapitalist në çështjet më themelore që përcaktonin ekzistencën dhe vijimësinë. Rusia mbeti e hutuar dhe e trullosur përpara asaj çfarë ngjau. Serbia u çmend përballë shpërbërjes dhe ndërmori luftëra për të pushtuar rretherrotull deri ku jetonte edhe serbi i vetëm.

Të dy këto nacionalizma po e marrin veten, aspak për shkak të zhvillimit demokratik e fuqizimit ekonomik, por sepse u ricikluan në drejtim figura të spikatura nga politikat e vjetra, të cilët po i udhëheqin vendet e tyre drejt korrigjimit sa të mundin të atyre që ato i vetëcilësojnë humbje të pësuara. Megallomania e politikës ruse ka marrë trajtat e fuqisë sovjetike të Stalinit, ndërsa megallomania e politikës serbe përdor manierat jugosllave të Titos. Perëndimi kapitalist, ndoshta me vonesë, po del nga gjendja e dehjes për fitoren mbi komunizmin e Lindjes; në Perëndim, ndoshta qe menduar se kjo ishte arritur njëherë e përgjithmonë; por Perëndimi, gati si papritur dhe i papërgatitur, gjendet përballë dy sfidave të paimagjinueshme: Rusisë që kërcënon me madhësinë e vet e fuqinë atomike dhe kurthit të hatashëm nga vërshimi i miliona emigrantëvë nga Siria, Iraku, Afganistani dhe shtete të Afrikës,që fshehin mes tyre grupe terroriste vështirë të identifikueshme. Kurse Serbia, në këtë kornizë të madhe botërore, ndoshta nuk shquhet edhe aq qartë prej Perëndimit, por nga popujt ballkanikë përreth saj, njihet e shihet mirë. Nëse Rusia i ka kryer tashmë testimet e forcës, duke zgjeruar territoret në vise të dikurshme të Bashkimit Sovjetik , dhe nuk ndalet (Rusia e fuqishme provën e madhe po e kryen me Ukrainën, ndërsa Serbia e vogël përdor si fuqi pakicat e veta në vendet përreth për t’u zgjeruar drejt tyre si pa u ndjerë). Me aq pak banorë serbë në Kosovë, Serbia ka detyruar serbishten si gjuhë të barabartë me shqipen, kontrollon një numër të madh komunash, ka arritur të sigurojë ekstra territor përreth manastireve e kishave, numër të madh parlamentarësh në kuvend, krijimin e Asosacionit të Komunave Serbe që përbën njëlloj autonomie të tyre, ndërmerr hapa si në territorin e vet në përpjekje për të kontrolluar pasuritë minerare të Trepçës brenda Kosovës, pretendon të zotërojë liqenin e madh të Gazivodës, madje deri dhe telefoninë celulare. Asnjë vend kërkund rretheqark Europës së zhvilluar nuk ka kontroll të një shteti nga një shtet tjetër përmes një pakice mëse të vogël, siç është ajo serbe në Kosovë dhe siç ndodh në Kosovë. Asnjë shtet tjetër nuk bën politikë duke qendruar asisoj në dy karrike – edhe me Moskën edhe me Brukselin – deklaron prerë se kërkon të anëtarësohet në BE dhe kurrë nuk do ta njohë Kosovën shtet. Madje, përmes serbëve në Republikës Srpska në Bosnjë – Hercegovinë, Serbia arriti më të pabesueshmen: ajo mori komunën e Srebrenicës së masakrave të tmerrshme, ndërsa atje qe gjuajtur me gurë kryeministri Aleksandër Vuçiç, gjatë një vizite. Eshtë Beogradi që propozoi se, në pamundësi të zgjerimit të shpejtë të BE-së, Ballkani Perëndimor të shndërrohet në treg të përbashkët rajonal, apo si e ka përcaktuar Aleksandër Vuiçiç, krijimi i një Jugosllavie + Shqipërinë, gjë që gjeti mbështetje pa rezerva nga Brukseli, që në Samitin e Berlinit, më pas në Paris, Sarajevë, Trieste dhe deri në takimin e kryeministrave të këtyre vendeve në Durrës.

Ky trimërim i politikës së Moskës nuk vjen nga që Rusia është një vend me ekonomi të fuqishme. Moska së brendshmi përdor nacionalizmin rus si fuqi, ndërsa vëzhgon dhe peshon problemet në Perëndim, i cili përjeton paqen e gjatë asisoj sikur kurrë nuk mund të shfaqet më ngrica e luftës. Por retorika me fjalën luftë ka arritur në pikë kritike: më se dy-tri herë Papa Françesku ka thënë që lufta e tretë ka filluar në mënyrë të shpërndarë gjithandej; Putin, përveçse ka lakuar armët bërthamore në deklarimet e veta, shohim që raketat me kapacitet atomik Iskander M, me rreze veprimi 500 kilometra, i ka vendosur në Kaliningrad (enklavë prej 15 mijë kilometrash katrorë me 1 milion banorë, e shkëputur nga territori i madh rus, por brenda hapësirës tokësore të Bashkimit Europian), në kufi me Poloninë, Lituaninë dhe ujërat e detit Balltik. Një zyrtar i lartë rus pati deklaruar që “Rusia mund të hyjë në luftë konvencionale në Europë dhe ta fitojë atë”. Por shefi i i ushtrisë amerikane, gjenerali Mark Milley, kërcënimit i qe përgjigjur duke thënë se “ne do t’ju mundim, dhe do t’ju mundim si askush nuk ju ka mundur më parë”. Rreth kësaj, një karakterizimin të saktë pati bërë ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Stainmeier, duke thënë për gazetën “Bild” që, “ Eshtë iluzion të besosh se bëhet fjalë për ish-Luftën e Ftohtë. Periudha e tanishme është më ndryshe, shumë më e rrezikshme”. Thuajse po ashtu qe shprehur për “RIA Novosti” dhe ish-presidenti rus Mihal Gorbaçov: “… bota po i afrohet rrezikshëm zonës së kuq”.

Hutimi i dikurshëm rus – pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik – duket sikur shtegtoi prej atje drejt Bashkimit Europian, me një Britani të Madhe të larguar në mënyrë dramatike, me një Greqi plot borxhe por që e pati këcënuar Bashkimin Europian, të korrigjonte për çështjen çame çfarë kishte shqiptuar kominisoneri për zgjerim Jonannes Hahn, e mbështetur prej partive të majta, disa parti të djathta e radikale europerëndimore me simpati për Putin dhe Rusinë, duke e cilësuar atë “njeri i paqes”, me të njëjtat fjalë siç presidenti i Venezuelës Maduro, çmimin për paqe dhe sovranitet “Hugo Çavez” ia dha presidientit Putin duke e cilësuar “luftëtar i paqes”. Ky rrezik ka zbritur edhe deri në brendësi të Ballkanit të brishtë, siç kryeministri Milo Gjukanoviç tha se Rusia, me shumë të madhe parash të dorëzuara përmes kanaleve të fshehta, tentoi të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve; apo siç patriarku serb Irinej qe edhe më i drejtpërdrejt duke thënë për Kosovën që, “… ajo që na është marrë me dhunë, me dhunë edhe do të kthehet”. Në qendrimin e Beogradit nuk ka asgjë të papritur: edhe “dialogu i brendshëm ” i kërkuar nga presidenti Vuçiç, në thelb synon që Kosovën ta trajtojë si “çështje të brendshme të Serbisë”.

Si në Rusi dhe në Serbi, nuk ka zhvillim të veçantë të demokracisë dhe ekonomisë, atje ka ndodhur ngritja kërcënuese e të mundurve, të ricikluar në pushtet për revansh.