Nishani nga Dropulli: Të besojmë në Zot, por të besojmë edhe te forca jonë

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani vizitoi ditën e djeshme fshatin Dervician të Bashkisë së Dropullit dhe kishën e “Fjetjes së Shën Mërisë”, nga ku edhe i uroi gjithë besimtarëve të krishterë festën e shenjtë të Pashkëve. Teksa shprehu urimet e përzemërta, Kreu i Shtetit theksoi se kjo ditë i shërben ringjalljes dhe ripërtëritjes së besimit në Zot, por edhe besimit tek forca e pashtershme njerëzore. Pasi vizitoi Kishën e vjetër të Dervicianit dhe u njoh me historinë e saj të hershme dhe rindërtimin pas periudhës së diktaturës, Presidenti zhvilloi një bashkëbisedim në sheshin kryesor të fshatit Dervician në prani të autoriteteve vendore, klerikëve dhe banorëve vendas. Në fjalën e tij përshëndetëse, krahas urimit për festën e Pashkëve, Presidenti Nishani vlerësoi rolin dhe modelin pozitiv të minoritetit grek në Shqipëri, që shërben si urë lidhëse miqësie dhe bashkëpunimi mes dy popujve dhe vendeve fqinje. “Virtytet e ndershmërisë, integritetit, të seriozitetit i shërbejnë jo vetëm bashkëjetesës dhe harmonisë, por edhe ndërtimit të së ardhmes së përbashkët të vendit tonë”, theksoi Nishani. Nishani nënvizoi mirënjohjen institucionale ndaj komunitetit grek që gjithmonë ka qenë një qendër historike e mikpritjes, respektit, e punës dhe dinjitetit e integritetit, vlera të cilat frymëzojnë mbarë shoqërinë shqiptare. Presidenti tha gjithashtu se nuk duhen harruar vështirësitë e së kaluarës, por duhet kthyer sytë drejt së ardhmes për të shfrytëzuar në maksimum të gjitha shanset dhe mundësitë që ofron ajo. “Rinia duhet të ruajë traditat, zakonet dhe kulturën e të parëve, sepse ato janë emancipim, integritet dhe dinjitet, por të gjithë së bashku që nga Kreu i Shtetit e deri te qytetarët e thjeshtë duhet të përpiqen për më të mirën për të ndërtuar e përmirësuar jetën, veten, komunitetin dhe vendin tonë të përbashkët. Secili prej nesh duhet të vërë një gur në ndërtesën tonë të përbashkët. Dhe në këtë aspekt komuniteti grek shërben si burim frymëzimi”, nënvizoi ai. Vizita e Presidentit Nishani në Dervician u kurorëzua me dekorimin e Ansamblit të Dropullit me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh”. “Dëshiroj të vlerësoj personalisht por edhe institucionalisht, dimensionin e kulturës e të trashëgimisë suaj të rrallë, si një visar i vyer i fondit të artë të trashëgimisë sonë kulturore, pasurinë tuaj të madhe muzikore, etno-grafike, vallet, këngët, kostumet, që i keni ruajtur e trashëguar brez pas brezi”, deklaroi kreu i shtetit. Në këtë vizitë ku vlerësoi maksimalisht punën që autoritetet vendore bëjnë në shërbim të rritjes së cilësisë së qeverisjes dhe plotësimit të nevojave të qytetarëve, Nishani u mirëprit nga Kryetari i Bashkisë Arhilea Decka, drejtuesit vendorë, klerikë, ish-deputetë dhe ish-ministra si dhe nga banorë të shumtë.

Nishani dekoron kardinalin Ernest Troshani me “Nder i kombit”/ Presidenti Bujar Nishani dekori me titullin ‘Nder i Kombit’ klerikun, kardinalin Ernest Troshani. Për kreun e shtetit, Petku i kuq i Kardinalit simbolizon dhe gjakun e derdhur për hir të besimit.

Kleriku i persekutuar gjatë regjimi komunistë u përballë me torturat nga më çnjerëzore, por kurrë nuk hoqi dorë nga besimi I tij. Për Shqipërinë, besimin katolik kardinal Troshani është tipik I klerikëve të devotshëm dhe besimtarëve të palëkundur. Troshani u shpall kardinal në 9 nëntor 2016 nga Papa Françesku në lutjen e së dielës në Vatikan-Romë. Trioshani ishte i vetmi prift shqiptar në të gjithë listën që shpallet Kardinal për ta nderuar. Me 21 shtator 2014, ai dëshmoi para Papa Françesku vuajtjet e tij dhe të Kishës shqiptare përgjatë komunizmit, një moment përqafimi të përzemërt dhe përlotje të Papa Françeskut që emocion mbarë botën.